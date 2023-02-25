Подсанкционные банки предупредили о риске отключения UnionPay за рубежом

Карты Union Pay от попавших под новый пакет санкций российских банков могут перестать работать за рубежом. Кредитные организации рекомендуют снять наличные их держателям за границей. В России карты будут работать по-прежнему

Карты китайской платежной системы UnionPay, которые выпущены банками, попавшими под новые санкции США и Великобритании, могут перестать работать за рубежом. Об этом банки предупреждают своих клиентов.

«В связи с введенными санкциями, операции по вашей (по карте клиента. — РБК) карте UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Рекомендуем оперативно снять необходимые денежные средства», — говорится в клиентской рассылке банка «Зенит», с которой ознакомился РБК.

Об этом же предупреждает и банк «Уралсиб». «Возможно возникновение проблем с картами UPI у клиентов, находящихся за границей РФ. Мы рекомендуем клиентам, находящимся за рубежом подстраховаться и снять денежные средства», — сказал РБК представитель кредитной организации.

«Если вы не в России, снимите деньги с карты Union Pay. В РФ все карты будут работать как обычно, но за границей могут возникнуть трудности: лучше снять наличные», — говорится в смс-рассылке МТС-банка.

Банк «Санкт-Петербург» в рассылке пишет, что в связи с его включением в санкционный список и неопределенностью по работе карт Union Pay за границей он рекомендует «в случае нахождения за рубежом в ближайшие часы снять наличные в банкоматах или совершить необходимые покупки». Лимит на снятие составляет 50 тыс. юаней в день (эквивалент $7 тыс.), напоминает банк.

Накануне против этих банков были введены самые жесткие блокирующие санкции США. Попадание в SDN-список означает блокировку всех активов, находящихся в США, остановку операций в долларах, а также риски введения вторичных санкций на компании-партнеры. Всего под новые санкции США попали 5 из 12 российских эмитентов карт UnionPay, указанных на сайте платежной системы. РБК направил запрос в эти банки.

Официально UnionPay не объявляла об ограничении работы с попавшими под санкциями российским банками. Однако ее эмитентом, например, перестал быть Промсвязьбанк после того, как был выключен в SDN-список. Кроме того, как писал РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке, российские банки под санкциями не смогут выпускать карты UnionPay из-за опасения платежной системы самой оказаться под ограничениями. Вместе с этим UnionPay ввела запрет на прием своих карт, выпущенных иностранными банками, в российских POS-терминалах, которые установлены санкционными кредитными организациями.

Карты UnionPay продолжают выпускают Газпромбанк и Россельхозбанк, которые находятся под секторальными санкциями США и ЕС. Но эти санкции не подразумевают таких масштабных ограничений на работу кредитных организаций, как блокирующие.

Все карты UnionPay продолжат работать в России, так как транзакции внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт.

В марте после начала военной операции России на Украине из России ушли международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard. Из-за этого их карты перестали работать за границей. Россияне могут использовать за рубежом карты платежных систем «Мир» и UnionPay, банки фиксировали ажиотажный спрос на них после ухода МПС. Но сеть и география приема этих карт ограничены, при этом стоимость выпуска UnionPay в течение 2022 года доходила до 15 тыс. руб. в зависимости от банка.