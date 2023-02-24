Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
WSJ узнала о рекомендации Макрона и Шольца Зеленскому начать переговоры Политика, 21:25
«МегаФон» исключил последствия для абонентов в связи с санкциями США Технологии и медиа, 21:23
ЕС третий день подряд не смог согласовать санкции против России Политика, 21:13
Зеленский не увидел в предложениях Китая мирного плана Политика, 21:01
Министр обороны США счел, что конфликт на Украине завершится переговорами Политика, 21:00
Кадыров стал первым Героем Чечни Политика, 20:44
ЦСКА сравнял счет за 3 секунды до конца матча и вырвал победу у «Динамо» Спорт, 20:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 20:33
Эрдоган обсудил с Путиным Украину и «справедливый мир» Политика, 20:16
Минюст США подал иск о конфискации «имущества Вексельберга» на $75 млн Политика, 20:05
Тарасова назвала Плющенко дураком после его жалобы в федерацию на тренера Спорт, 19:56
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 19:48
В РУСАДА назвали «разумную санкцию» в отношении Валиевой Спорт, 19:39
Овечкин оценил акцию «Вашингтон Кэпиталз» в память его отца Спорт, 19:38
Война санкций ,  
0 

«МегаФон» исключил последствия для абонентов в связи с санкциями США

«МегаФон»: в связи с попаданием оператора под санкции США последствий для абонентов нет
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мобильный оператор «МегаФон» исключил последствия для пользователей в связи с внесением компании в санкционный список США. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «МегаФона».

«Нам искренне непонятны мотивы и причины включения компании в список экспортных ограничений от Министерства торговли США. <...> Мы не видим никаких прямых последствий для наших абонентов и клиентов, поскольку мы не занимаемся экспортными продажами», — говорится в сообщении пресс-службы. В «МегаФоне» уточнили, что действие ограничения на услуги связи, в том числе роуминговые, не распространяется.

В компании добавили, что продолжают изучать возможные последствия ограничений деятельности со стороны США. «Наличие «МегаФона» в данном списке ограничений, возможно, скажется на необходимости получать дополнительные лицензии от Минторга США в случае, если мы решим импортировать что-либо из этой страны», — уточнили в пресс-службе оператора.

24 февраля, по случаю годовщины военной операции России на Украине, США ввели санкции против российских компаний. В их число вошли банки, в частности, Ланта-банк, «Уралсиб» и МТС-банк, а также технопарк «Сколково». Помимо российских компаний, под ограничения попали пять китайских организаций, а также предприятия из Франции, Люксембурга, Канады и Нидерландов. Среди российских — «Дексиас», ООО «Инновации и Технологии» и «Промтехкомплект».

Теги
новости МегаФон санкции США
Материалы по теме
Блинкен предупредил о последствиях «немедленного перемирия» на Украине
Политика
RMF узнала об угрозе Польши заблокировать новые санкции против России
Политика
Белый дом раскрыл содержание санкций к годовщине операции на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter