«МегаФон» исключил последствия для абонентов в связи с санкциями США

«МегаФон»: в связи с попаданием оператора под санкции США последствий для абонентов нет

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Мобильный оператор «МегаФон» исключил последствия для пользователей в связи с внесением компании в санкционный список США. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «МегаФона».

«Нам искренне непонятны мотивы и причины включения компании в список экспортных ограничений от Министерства торговли США. <...> Мы не видим никаких прямых последствий для наших абонентов и клиентов, поскольку мы не занимаемся экспортными продажами», — говорится в сообщении пресс-службы. В «МегаФоне» уточнили, что действие ограничения на услуги связи, в том числе роуминговые, не распространяется.

В компании добавили, что продолжают изучать возможные последствия ограничений деятельности со стороны США. «Наличие «МегаФона» в данном списке ограничений, возможно, скажется на необходимости получать дополнительные лицензии от Минторга США в случае, если мы решим импортировать что-либо из этой страны», — уточнили в пресс-службе оператора.

24 февраля, по случаю годовщины военной операции России на Украине, США ввели санкции против российских компаний. В их число вошли банки, в частности, Ланта-банк, «Уралсиб» и МТС-банк, а также технопарк «Сколково». Помимо российских компаний, под ограничения попали пять китайских организаций, а также предприятия из Франции, Люксембурга, Канады и Нидерландов. Среди российских — «Дексиас», ООО «Инновации и Технологии» и «Промтехкомплект».