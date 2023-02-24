Какой стала экономика России за год военной операции на Украине

Спустя год после начала спецоперации на Украине российская экономика находится в лучшей форме, чем прогнозировалось в первые месяцы боевых действий и санкций. В 2023 году экономика может вернуться к росту, но риски сохраняются

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Экономический рост

Российский ВВП снизился в 2022 году на 2,1%, что несравнимо с пессимистическими ожиданиями прошлой весны. Расходы домашних хозяйств снизились на 1,8% в постоянных ценах, а инвестиции в основной капитал выросли на 5,2% (последнее учитывает и расходы на производство систем вооружения).

Факторами, благодаря которым удалось избежать масштабного падения, стали расширение параллельного импорта, высокие цены на нефть, антикризисные меры правительства, фактическое продолжение деятельности многих ушедших компаний, а также увеличение выпуска отраслей военно-промышленного комплекса, сказал РБК ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Дмитрий Скрыпник. Согласно опросам Института Гайдара, загрузка мощностей в России достигла максимума с начала 1990-х годов, добавил он.

Государственная машина, наученная пандемией COVID, оперативно сработала на поддержку бизнеса и экономики, считает директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. «То, что раньше уходило на экспорт, стало находить свое место в России. Кроме того, стало ясно, что в обычной торговле можно использовать и не доллар, и не евро, переходя даже фактически на бартер», — указал эксперт. По его словам, эффективным оказалось и налаживание новой логистики: «Есть проблемы на восточном направлении, однако сюрпризом стал южный коридор, через который оказалось возможным обеспечить поставки критического импорта».

В 2023 году экономика может вернуться к росту по итогам года, следует из прогноза Международного валютного фонда и ожиданий правительства и Банка России. Но есть и риски. Эмбарго на российский экспорт (в том числе нефти) и легальный импорт, а также контрсанкционные меры в конце 2022 года привели к резкому сокращению профицита торгового баланса, отметил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. К этому добавляется угроза вторичных санкций в отношении стран — источников параллельного импорта оборудования и инвестиционных товаров в Россию, добавил Скрыпник.

Реальные доходы граждан

По итогам 2022 года реальные располагаемые доходы российского населения снизились на 1%, что можно считать относительным успехом в сравнении даже с сентябрьским прогнозом Минэкономики (минус 2,2%). Однако за последние девять лет (с 2014 года, с которого Росстат ведет эту статистику по новой методологии) было лишь три года (не подряд), когда реальные доходы росли. Задача по обеспечению устойчивого роста доходов россиян пока остается недосягаемой. В середине февраля 2022 года президент России Владимир Путин поручал добиться роста реальных располагаемых доходов как минимум на 2,5% в 2022 году.

В 2023 году реальные располагаемые доходы, вероятно, повысятся. В четвертом квартале 2022 года доходы уже подросли на 0,9% к тому же периоду 2021 года. Поддержку доходам окажут индексация социальных трансфертов и усиливающийся дефицит рабочей силы. Конкуренция за кадры ведет к росту зарплат, отмечали аналитики ЦБ. Тем не менее, говорит руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, вынужденное импортозамещение увеличивает объем производства, но снижает благосостояние граждан, поскольку многие отечественные продукты не являются равнозначной заменой ушедшим брендам.

Промышленное производство

Индекс промпроизводства тоже стал показателем с негативной динамикой в 2022 году, которая, однако, оказалась лучше прежних ожиданий. Промышленный выпуск по итогам года снизился на 0,6% (Минэкономики ожидало снижения на 1,8%). Самые значительные отрицательные вклады в общепромышленный индекс внесли автопром и отрасли, ориентированные на экспорт, — химическое производство и лесная промышленность.

Крупнейшими положительными вкладами в динамику индекса отметились нефтегазовый сектор и производство готовых металлических изделий. Последнее — в том числе благодаря увеличению оборонного госзаказа на фоне проведения военной операции на Украине (готовые металлические изделия включают в себя оружие и боеприпасы).

В 2023 году может проявиться отложенный эффект санкций: нужно будет проводить плановое обслуживание, продление лицензий — с этим неизбежно возникнут трудности, считает Свириденко. «От того, с какой скоростью происходит реальное замещение технологий, оборудования, будет зависеть и степень работоспособности предприятий», — говорит он.

Бюджет

После дефицитного бюджета 2022 года (3,3 трлн руб., или 2,2% ВВП) разрыв между доходами и расходами в 2023 году может оказаться еще больше, предупреждают экономисты. Табах ожидает, что дефицит «даже при отсутствии новых шоков» может составить 4,5–5 трлн руб., директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой прогнозирует дефицит в размере 4,1–4,5 трлн руб. (против плана в 2,9 трлн руб. из закона о бюджете). Полевой указывает, что «сгущать краски не стоит»: ситуация с бюджетом сложится хуже плана, но не будет критичной. Для сдерживания дефицита власти в том числе обсуждают разовый сбор с бизнеса в общем размере 300 млрд руб.

Прогнозы аналитиков по дефициту ухудшились после январского отчета Минфина об исполнении бюджета, который показал сокращение доходов на 35% и увеличение расходов на 59% по сравнению с январем 2022 года. Но если провал в доходной части носил отчасти технический характер (объемы возмещения НДС, смещенные на первый месяц квартала), то рост расходов стал сюрпризом, в полной мере не проясненным: Минфин с весны 2022 года перестал раскрывать расходы в какой-либо детализации. Ведомство только обратило внимание на более чем пятикратный рост расходов на госзакупки — до 1,3 трлн руб. По состоянию на 20 февраля бюджет потратил 5,1 трлн руб., или 17,3% годового плана.

В 2022 году на покрытие бюджетного дефицита (помимо заимствований) пришлось израсходовать более 2 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). На начало 2022 года в нем оставалось чуть больше 6 трлн руб. свободных средств (юани, золото, евро на счетах в Банке России). Сейчас Минфин продает юани из ФНБ в связи с недостатком нефтегазовых доходов, правительство уже разработало механизм увеличения сборов с нефтяников — за счет ограничения дисконта российской нефти к Brent и некоторых других корректировок с нефтяного сектора соберут дополнительно 600 млрд руб. в 2023 году. В результате, как ожидается, во второй половине года продажи из ФНБ на покрытие бюджетного дефицита прекратятся, оценивает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.

По словам Исакова, фактически у правительства не будет проблем с источниками финансирования дефицита, единственное реальное ограничение, о котором приходится думать, — это инфляция. Повышенные расходы создают проинфляционный риск, написал 9 февраля центр макроэкономического анализа Альфа-банка.

Платежный баланс и внешняя торговля

В 2022 году профицит платежного баланса России установил рекорд — $227 млрд (на 86% больше, чем в 2021 году, по оценке ЦБ). Это стало прямым следствием введенных против России санкций, которые, с одной стороны, сократили импорт в страну, а с другой — привели к резкому удорожанию нефти и нефтепродуктов в первой половине года и, соответственно, увеличению стоимостных объемов экспорта. Сыграли свою роль и блокировка иностранных ценных бумаг россиян в Euroclear, равно как и запрет на вывод резидентами недружественных стран своих инвестиций и доходов из России, введенный в ответ на заморозку международных резервов страны.

При этом России удалось эффективно перенаправить экспорт сырой нефти от Европы и США в страны Азии — прежде всего Индию, Китай и Турцию. А что касается импорта, он активно восстанавливался с лета 2022 года, при этом такие страны, как Турция, Армения или Казахстан, судя по косвенным данным, реэкспортируют часть западных товаров в Россию, которые перестали поставляться в страну напрямую из-за санкционных ограничений или добровольных отказов иностранных поставщиков.

Ошибочно воспринимать огромный профицит текущего счета как фактор силы экономики, подчеркивает Исаков, вопрос нужно ставить так: как Россия может использовать этот накопленный профицит, который на практике лежит на счетах в иностранных банках. В 2023 году торговый баланс точно будет меньше, чем в 2022 году, говорит Свириденко. «Профицит будет образовываться в основном с Китаем, с Индией, с Турцией. И этот профицит, скорее всего, будет в национальных валютах. При этом для оперативного обеспечения импорта его тоже придется делать из этих стран», — рассуждает он. Но Россия сейчас не закупает в этих странах столь большого количества товаров. Сбалансировать валютные и торговые потоки — трудная задача, заключает эксперт.

В целом санкции, контрсанкции и бойкоты ряда западных поставщиков уже привели к фундаментальной перестройке российской внешней торговли. По оценкам Минэкономразвития, доля недружественных стран в товарном экспорте России (по стоимости) сократилась до 35% по сравнению с 58% в начале 2022 года, а в общем товарообороте России (экспорт плюс импорт) их доля снизилась на 10 п.п., до 45%. Прямой экспорт из США в Россию (не учитывает поставки американских товаров из третьих стран) в 2022 году уменьшился в 3,7 раза (с $6,4 млрд до $1,7 млрд), следует из американской статистики. Прямой экспорт из Евросоюза в Россию снизился в 1,6 раза (с €89,2 млрд до €55,2 млрд). На этом фоне основным поставщиком товаров в Россию стал Китай: его доля в российским импорте, по оценке «Ренессанс Капитала», выросла с 25 до 34% (по данным китайской таможни, поставки в Россию в 2022 году выросли на 12,8%, до $76,1 млрд).