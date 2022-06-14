Минфин в связи с санкциями засекретил расходы бюджета по направлениям

Минфин опубликовал только общую сумму исполненных расходов, отказавшись от предоставления данных по конкретным направлениям, в том числе по разделу «Национальная оборона»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Минфин решил ограничить распространение бюджетной отчетности из-за западных санкций, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — заявили в пресс-службе.

В Минфине указали, что это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций.

В представленном ведомством отчете по исполнению федерального бюджета за январь—май указаны доходы и расходы в общем, а также профицит (дефицит). В нем нет данных о расходах бюджета по конкретным разделам. Минфин также перестал раскрывать источники финансирования дефицита бюджета, в том числе чистую сумму предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов другим государствам и сальдо размещения/погашения гособлигаций.

Минфин сообщил, что за пять месяцев доходы бюджета составили 12,043 трлн руб., или 48,1% к общему объему доходов на год; расходы — 10,547 трлн руб., или 44,5% к общему объему расходов за год. Профицит бюджета в январе—мае, по предварительным данным, составил более 1,49 трлн руб.

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В материалах ведомства говорится, что максимальные объемы доходов принесли Федеральная налоговая служба (8,3 трлн руб.) и Федеральная таможенная служба (3,1 трлн руб.). От других федеральных органов в бюджет поступило 595 млрд руб.

Ранее Минфин предоставлял информацию об исполнении расходов в разрезе госпрограмм. В данных за январь—апрель в том числе указывались расходы на разделы «Национальная оборона», «Здравоохранение», ЖКХ и другие.

Закрытие статистики по исполнению федерального бюджета продолжает тренд, заданный Банком России по банковской статистике и ФТС по внешней торговле, отметил экономист ВТБ Александр Исаков в Telegram-канале. По его мнению, было бы полезно теперь давать общественности какой-то ориентир по срокам регулярного пересмотра решений о закрытии тех или иных данных.

В конце мая министр финансов Антон Силуанов заявил, что спецоперация на Украине и пенсионное обеспечение требуют «огромных ресурсов». По данным Минфина, в апреле расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» составили около 627 млрд руб. по сравнению с 246 млрд руб. за такой же период годом ранее.