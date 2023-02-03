Минфин ускорит продажи юаней в феврале

Минфин продаст в феврале юани на ₽160 млрд — в три раза больше, чем в январе

В феврале Минфин продаст китайские юани из ФНБ на 160 млрд руб. — втрое больше, чем в январе, следует из сообщения ведомства. Продажи из резервов связаны со снижением цены российской нефти на середину января

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Совокупный объем средств, направляемых на продажу китайских юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ), в месячный период с 7 февраля по 6 марта составит 160,2 млрд руб., сообщил Минфин 3 февраля. Исходя из текущего курса на Мосбирже, будет продано около 15 млрд юаней из ФНБ, или около 5% их объема, который хранился там на 1 января.

В январе Минфин продал юани на 54,5 млрд руб. Ежедневный объем продаж китайской валюты в феврале составит 8,9 млрд против 3,2 млрд руб. в предыдущем месяце. Операции проводит Банк России на Мосбирже.

На начало года в ФНБ (на счетах в Банке России) находилось 309,7 млрд юаней.

Продажа юаней из резервов означает, что федеральный бюджет в феврале второй месяц подряд будет получать нефтегазовых доходов меньше базового уровня. В феврале базовые нефтегазовые доходы рассчитаны в объеме почти 670 млрд руб. Недополученные доходы оцениваются Минфином в 108 млрд руб. Таким образом, общий объем нефтегазовых доходов в феврале оценивается ведомством примерно в 562 млрд руб.

В январе общие нефтегазовые доходы бюджета составили 425,5 млрд руб., что считается самым низким уровнем с августа пандемийного 2020 года, следует из данных Минфина. По сравнению с прошлым декабрем нефтегазовые доходы снизились в 2,2 раза (это связано с тем, что дополнительные поступления от временно повышенного НДПИ с «Газпрома» сократились на 366 млрд руб.), а по сравнению с прошлогодним январем — в 1,9 раза.

Расчетные нефтегазовые доходы февраля отражают в том числе среднюю цену российской нефти Urals за период с середины декабря по середину января, она составила $46,8 за баррель. В январе в целом Urals стоила дешевле международного эталона Brent более чем на $30 за баррель, что аналитики связывали с влиянием потолка цен на российскую нефть, установленного странами G7. По итогам января официальная средняя цена Urals уже составила $49,5 за баррель — это указывает на то, что дисконты к Brent, возможно, начали сокращаться.

Когда бюджет недополучает нефтегазовые доходы относительно базового объема, Минфин вынужден компенсировать это из ФНБ, чтобы сохранить общий объем бюджетных расходов на заданном уровне в соответствии с бюджетным правилом (в противном случае расходы пришлось бы сокращать).

Как продажа юаней влияет на рубль

Увеличение продаж юаней не окажет существенного влияния на курс рубля, так как даже запланированные на февраль 160,2 млрд руб. являются небольшим объемом для всего рынка, считают опрошенные РБК эксперты.

«Влияние ограничено в связи с небольшим объемом операций относительно всего рынка валюты — и биржевого, и внебиржевого. Объем операций, способный значимо повлиять на курс, раза в три больше, на мой взгляд», — объясняет президент Ассоциации специалистов финансового рынка «ACI Россия» Евгений Егоров.

Значимым месячным объемом для рынка является сумма примерно $6 млрд, согласна главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. «В этом случае будет влияние на курс, тем более на текущем рынке, который стал менее ликвидным», — полагает она.

Объявленные продажи юаней скорее защищают рубль от дальнейшего ослабления, чем укрепляют его, добавляет главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. «Сейчас на рубль больше влияет усиление движения капитала: выплата дивидендов, продажа ОФЗ нерезидентами, вывод средств населением», — поясняет собеседник РБК.

При этом январские продажи оказали положительное влияние на рубль, отмечают эксперты. Но это скорее случилось за счет психологического эффекта от неожиданного объявления о возвращении Минфина и Банка России на валютный рынок, полагает Орлова. «Если бы не было продаж, мы бы [скорее] закрепились в районе 72–73 руб. за долл., чем двигались в интервале 68–70 руб. за долл.», — рассуждает эксперт.

Особенно ярко этот эффект был заметен сразу после объявления о валютных операциях, напоминает Егоров. «Когда было только объявлено об операциях, эти словесные интервенции прилично повлияли на курс, он укрепился, но после начала операций рубль постепенно ослабевал», — говорит он. Но в феврале курс практически никак не отреагировал на словесные интервенции: сразу после публикации Минфина рубль укрепился на 20 коп., но уже через час вернулся к значениям, близким к открытию торгов, — 70,3 за долл.