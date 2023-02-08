Замороженные активы россиян обеспечили половину годовой прибыли Euroclear

Из-за прекращения работы с Россией Euroclear лишился доходов от операций в интересах ее резидентов. Но потери были компенсированы прибылью от инвестиций замороженных активов, которая обеспечила компании рекордный результат

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Чистая прибыль международной финансовой группы Euroclear по итогам 2022 года составила €1,2 млрд, из которых €597 млн пришлось на доходы от инвестирования замороженных активов россиян, следует из отчета компании. По сравнению с 2021 годом прибыль Euroclear увеличилась на 162%, уточнили в компании, назвав финансовый результат рекордным.

Как Euroclear зарабатывает на активах россиян

Активы (дивиденды, купонные выплаты и погашения по ценным бумагам), к которым россияне не имеют доступа из-за санкций ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД, российский клиринг, участвующий в международной цепочке хранения ценных бумаг), скапливаются на счетах Euroclear.

По оценке компании, к концу 2022 года баланс Euroclear Bank (входит в группу Euroclear) увеличился на €99 млрд по сравнению с 2021 годом и достиг €124 млрд. Эти средства, в соответствии со стратегией компании, были инвестированы. Совокупный доход от таких инвестиций по итогам прошлого года составил €821 млн.

В Euroclear признали, что в связи с прекращением работы с Россией компания потеряла доход, получаемый от бизнеса, связанного с обслуживанием местных клиентов. Но накопленный процентный доход «более чем компенсировал» эти потери.

«Будущие доходы, связанные с санкциями, будут по-прежнему зависеть от преобладающих процентных ставок и эволюции санкций. Совет директоров ожидает, что процентный доход продолжит расти по мере накопления заблокированных платежей и погашений, но в 2023 году темпы такого роста будут более медленными», — говорится в сообщении Euroclear.

Почему бумаги заблокированы Проблемы с проведением операций и получением выплат по иностранным бумагам возникли у российских инвесторов еще в начале марта. Еще до санкций в отношении НРД зарубежные контрагенты приостановили работу с депозитарием, сославшись на необходимость получения разъяснений от регуляторов в связи с введением санкций против финансового сектора России. В июне, после попадания под санкции НРД, отношения с Euroclear и Сlearstream были прекращены полностью, активы россиян оказались заблокированы. По оценке Банка России на конец ноября 2022 года, заморозка коснулась активов на 5,7 трлн руб., порядка 20% этой суммы приходится на активы розничных инвесторов. В августе Еврокомиссия сообщила о возможности разблокировки активов россиян при наличии разрешений от регуляторов стран, где зарегистрированы зарубежные клиринги. В декабре регуляторы Бельгии и Люксембурга выдали такие разрешения, после чего НРД и ряд российских брокеров подали заявки на разблокировку. Сейчас эти обращения находятся на рассмотрении.

При этом совет директоров Euroclear отмечает, что непредвиденной прибылью следует распоряжаться осмотрительно, «с учетом обязательств Euroclear перед заинтересованными сторонами и дальнейших возможных рисков».

Как споры из-за санкций могут повлиять на показатели Euroclear

«Характер деятельности [компании], осуществляемой в инфраструктуре финансового рынка, побудил различные стороны оспаривать санкции и контрсанкции, а также их применение. Судебные разбирательства продолжаются как в Европейском союзе, так и в России», — напомнили в Euroclear.

В конце февраля, после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций в отношении международных валютных резервов, Банк России заморозил ценные бумаги, которыми владеют иностранцы, запретив брокерам исполнять поручения на продажу таких активов. Выплаты по активам также не доходят до нерезидентов, а аккумулируются на специализированных счетах типа «С». Раньше обслуживанием этих счетов занимались банки, но в декабре 2022 года ЦБ поручил открыть счета «С» на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), чтобы в дальнейшем использовать средства с этих счетов для инвестирования и создания фонда компенсации пострадавшим инвесторам.

В августе НРД обратился в суд в Люксембурге с требованием отменить введенные санкции. Также разбирательства с Euroclear происходят и внутри России: так, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «Санкт-Петербург» к Euroclear Bank о взыскании $107,1 млн и €489 тыс.

В настоящее время споры и контрсанкции не являются существенным риском, говорится в сообщении Euroclear. «Но возросла вероятность возникновения финансового влияния, которое может привести к возможным событиям уже после публикации отчетности», — допускают там. Поэтому при анализе положения группы доходы от российских активов отделяются.