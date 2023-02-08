Доходы россиян упали на 1% по итогам года

По итогам 2022 года доходы населения упали на 1%, отчитался Росстат. На фоне кризиса они снижались три квартала подряд, но годовую динамику поддержал рост доходов в четвертом квартале на 0,9%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В 2022 году реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) снизились на 1% по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». По итогам досанкционного 2021 года доходы показали максимальный за восемь лет рост — на 3,2%.

Санкционный кризис 2022 года сделал динамику реальных располагаемых доходов нисходящей. На протяжении первых трех кварталов показатель падал в годовом выражении. В частности, в третьем квартале падение было самым большим и составило 3,1%, по уточненным данным Росстата (в ранее озвученной ведомством оценке значилось 3,4%). Однако по итогам четвертого квартала доходы развернулись к росту (плюс 0,9% по отношению к тому же кварталу 2021 года).

В результате годовой показатель оказался лучше, чем прогнозировалось Министерством экономического развития (минус 2,2%) в сентябрьском макропрогнозе, легшем в основу федерального бюджета 2023 года. Это стало еще одним показателем официальной статистики, по которому реальность превзошла изначально пессимистические ожидания (после, например, инвестиций в основной капитал, которые выросли в реальном выражении на 5,9% за девять месяцев 2022 года, а за весь год, по оценке Bloomberg Economics, — на 6%).

Как менялась структура доходов населения

В структуре денежных доходов населения в последнем квартале года к тому же периоду годовой давности возросли доли доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений, говорится в докладе. При этом снизилась доля оплаты труда (на 0,7 п.п.) и доходов от собственности (на 0,8 п.п.).

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова обращает внимание на рост в структуре доходов доли «прочих» денежных поступлений в 2022 году. «Если в 2021 году наблюдалось снижение доли, то в ушедшем году тренд, судя по всему, развернулся. В «прочие» доходы включаются в том числе так называемые теневые доходы или те, которые не распределяются по статьям формирования денежных доходов», — заметила она. К «прочим» доходам в методологии Росстата также относятся денежные переводы из-за рубежа.

Кроме того, Росстат по текущей методологии не «видит» основную часть вложений граждан в ценные бумаги и вынужден отражать уход денег со сбережений (депозитов) на брокерские счета как снижение «прочих» доходов (балансирующая строка при оценке доходов), а вывод с брокерских счетов на депозиты — соответственно, как увеличение прочих доходов. Росстат планирует совершенствовать статистику по доходам в том числе за счет включения операций по движению денежных средств россиян на финансовом рынке.



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Что касается структуры использования доходов, то по итогам года заметно вырос объем средств, которые население направило на сбережения (плюс 7,3%). Наиболее активно граждане наращивали накопления на депозитах и в наличных в четвертом квартале — плюс 15,7% к тому же кварталу 2021 года, или 3,7 трлн руб. Это означает, что население меньше тратило на покупку товаров и услуг и больше откладывало. Доля средств, направляемых на покупки и оплату услуг, за год сократилась на 2,5 п.п.

О том, что геополитическая и экономическая неопределенность заставляла россиян в ушедшем году придерживаться сберегательной модели потребительского поведения, что сдерживало спрос, писали экономисты Центробанка в обзоре «О чем говорят тренды». «Вместе с переносом в цены декабрьского ослабления рубля это может вызвать ускорение роста потребительских цен в ближайшей перспективе», — предупреждали они.

Снижение потребительской активности видно в статистике. В 2022 году суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населения снизился на 4,1%.

Как прогнозирует Лаврова, в условиях неопределенности тренд на накопление сбережений будет устойчивым.

Что происходило с пенсиями и зарплатами

Реальный размер назначенных пенсий по итогам 2022 года снизился на 0,9% без учета единовременных выплат пенсионерам (в сентябре 2021 года им выплатили по 10 тыс. руб.) и на 3,8% — с учетом.

Годовой динамики по реальной заработной плате пока нет. По имеющимся данным за январь—ноябрь показатель упал на 1,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В номинальном выражении зарплаты выросли. Среднемесячная начисленная заработная плата работников в январе—ноябре 2022 года составила 61 985 руб., что больше на 12,7% к тому же периоду 2021 года. Такой рост объясняется тем, что работодатели индексировали сотрудникам зарплаты с учетом высокой инфляции (11,9% по итогам года), что частично компенсировало падение реальных зарплат.