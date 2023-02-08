Доходы россиян упали на 1% по итогам года
В 2022 году реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) снизились на 1% по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». По итогам досанкционного 2021 года доходы показали максимальный за восемь лет рост — на 3,2%.
Санкционный кризис 2022 года сделал динамику реальных располагаемых доходов нисходящей. На протяжении первых трех кварталов показатель падал в годовом выражении. В частности, в третьем квартале падение было самым большим и составило 3,1%, по уточненным данным Росстата (в ранее озвученной ведомством оценке значилось 3,4%). Однако по итогам четвертого квартала доходы развернулись к росту (плюс 0,9% по отношению к тому же кварталу 2021 года).
В результате годовой показатель оказался лучше, чем прогнозировалось Министерством экономического развития (минус 2,2%) в сентябрьском макропрогнозе, легшем в основу федерального бюджета 2023 года. Это стало еще одним показателем официальной статистики, по которому реальность превзошла изначально пессимистические ожидания (после, например, инвестиций в основной капитал, которые выросли в реальном выражении на 5,9% за девять месяцев 2022 года, а за весь год, по оценке Bloomberg Economics, — на 6%).
Как менялась структура доходов населения
В структуре денежных доходов населения в последнем квартале года к тому же периоду годовой давности возросли доли доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений, говорится в докладе. При этом снизилась доля оплаты труда (на 0,7 п.п.) и доходов от собственности (на 0,8 п.п.).
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова обращает внимание на рост в структуре доходов доли «прочих» денежных поступлений в 2022 году. «Если в 2021 году наблюдалось снижение доли, то в ушедшем году тренд, судя по всему, развернулся. В «прочие» доходы включаются в том числе так называемые теневые доходы или те, которые не распределяются по статьям формирования денежных доходов», — заметила она. К «прочим» доходам в методологии Росстата также относятся денежные переводы из-за рубежа.
Кроме того, Росстат по текущей методологии не «видит» основную часть вложений граждан в ценные бумаги и вынужден отражать уход денег со сбережений (депозитов) на брокерские счета как снижение «прочих» доходов (балансирующая строка при оценке доходов), а вывод с брокерских счетов на депозиты — соответственно, как увеличение прочих доходов. Росстат планирует совершенствовать статистику по доходам в том числе за счет включения операций по движению денежных средств россиян на финансовом рынке.
Что касается структуры использования доходов, то по итогам года заметно вырос объем средств, которые население направило на сбережения (плюс 7,3%). Наиболее активно граждане наращивали накопления на депозитах и в наличных в четвертом квартале — плюс 15,7% к тому же кварталу 2021 года, или 3,7 трлн руб. Это означает, что население меньше тратило на покупку товаров и услуг и больше откладывало. Доля средств, направляемых на покупки и оплату услуг, за год сократилась на 2,5 п.п.
О том, что геополитическая и экономическая неопределенность заставляла россиян в ушедшем году придерживаться сберегательной модели потребительского поведения, что сдерживало спрос, писали экономисты Центробанка в обзоре «О чем говорят тренды». «Вместе с переносом в цены декабрьского ослабления рубля это может вызвать ускорение роста потребительских цен в ближайшей перспективе», — предупреждали они.
Снижение потребительской активности видно в статистике. В 2022 году суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населения снизился на 4,1%.
Как прогнозирует Лаврова, в условиях неопределенности тренд на накопление сбережений будет устойчивым.
Что происходило с пенсиями и зарплатами
Реальный размер назначенных пенсий по итогам 2022 года снизился на 0,9% без учета единовременных выплат пенсионерам (в сентябре 2021 года им выплатили по 10 тыс. руб.) и на 3,8% — с учетом.
Годовой динамики по реальной заработной плате пока нет. По имеющимся данным за январь—ноябрь показатель упал на 1,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В номинальном выражении зарплаты выросли. Среднемесячная начисленная заработная плата работников в январе—ноябре 2022 года составила 61 985 руб., что больше на 12,7% к тому же периоду 2021 года. Такой рост объясняется тем, что работодатели индексировали сотрудникам зарплаты с учетом высокой инфляции (11,9% по итогам года), что частично компенсировало падение реальных зарплат.