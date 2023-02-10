Центробанк вслед за МВФ допустил рост экономики уже в этом году

Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП для 2023 года, допустив рост экономики уже в текущем году. До этого ЦБ прогнозировал спад в пределах 1–4%. Ранее прогноз по экономическому росту России серьезно улучшил МВФ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России обновил среднесрочный прогноз параметров российской экономики. Теперь в базовом сценарии ЦБ ожидает, что изменение ВВП в 2023 году составит от минус 1% до плюс 1%. В предыдущей, октябрьской версии Банк России прогнозировал спад экономики в пределах 1–4%.

В положительную область ВВП перейдет уже в середине этого года, если смотреть на динамику квартал к кварталу, сказала на пресс-конференции после заседания по ключевой ставке 10 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Что касается динамики ВВП, то поквартальная динамика квартал к кварталу уже положительна в третьем и четвертом квартале», — указала она.

ЦБ допускает, что рост в 2024 году окажется слабее, чем ожидалось ранее по данному году. Если в октябре Банк России ожидал роста в 1,5–2%, то теперь ждет повышения ВВП на 0,5–2,5%. Оценка на 2025 год поменялась незначительно — на плюс 1,5–2% с 1,5–2,5% в предыдущем варианте прогноза.

Прогноз изменен «с учетом продолжающейся структурной перестройки российской экономики», следует из сообщения Центробанка. Падение ВВП в прошедшем 2022 году оказалось лучше ожиданий: ЦБ оценил его в минус 2,5%. Это совпадает с данными, которые озвучил президент Владимир Путин в середине января. Он говорил, что по итогам 2022 года ожидается снижение экономики на 2,5%: в третьем и четвертом кварталах прошлого года был зафиксирован резкий рост по сравнению со вторым кварталом, когда было резкое падение. Росстат ранее пересмотрел оценку ВВП во втором квартале по отношению к первому в сторону более глубокого спада, писал РБК.

Почему улучшен прогноз

«Оперативные данные в конце 2022 года и начале 2023 года указывают на то, что динамика деловой и потребительской активности, равно как и внешней торговли, складывается лучше октябрьского прогноза Банка России», — отметили в Центробанке.

В прогнозе резко улучшены параметры, характеризующие внешнюю торговлю, — экспорт и импорт. Если в октябре ЦБ ждал падения экспорта на 7,5–11,5% в 2023 году, то теперь допускает диапазон от снижения на 2,5% до роста в 0,5%. По импорту Центробанк прогнозирует рост в пределах 12,5–15,5%, в то время как три месяца назад ожидал диапазон от минус 3,5% до околонулевого роста (плюс 0,5%).

Именно динамикой экспорта в первую очередь объясняется улучшение прогноза по ВВП, прокомментировала экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Также есть улучшение по другой важной компоненте — потреблению домашних хозяйств, отметила эксперт. Его динамика улучшена с отрицательной (минус 3–0%) до роста 0–2%.

«Отсутствие спада экспорта на основе первой оценки того, как Россия подстраивается к эмбарго, которая не подразумевает каких-то новых санкций, и оценки, что потребительская активность перейдет в позитивную область, легли в основу улучшения прогноза», — сказала она.

Донец также обратила внимание на то, что ЦБ ухудшил прогноз по ВВП на 2024 год. «То есть восстановительный рост случится раньше, но не будет таким уж устойчивым. Скорее речь тут идет о времени восстановления, чем о масштабе», — заключила она.

Масштабы влияния санкций на нефтяной сектор (имеются в виду ценовой потолок и введенное ЕС эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты) еще предстоит оценить, отметил на пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин, добавив, что с этой неопределенностью отчасти связана ширина диапазона прогноза на этот год.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов также считает, что в новом прогнозе учтена более позитивная ситуация с нефтегазовым экспортом. «Кажется, что в этом году она будет лучше, чем [считалось] раньше. Также, возможно, фактор бюджетного стимула тоже здесь учтен», — отметил он.

Значительное увеличение бюджетных расходов стало одним из факторов быстрой адаптации экономики России к санкционным шокам 2022 года, писали аналитики ЦБ в последнем выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды». Оно «подстегнуло спрос в экономике, особенно в обрабатывающих отраслях и инфраструктуре, частично компенсировав потери частного спроса». Стимулирующая роль бюджета возросла ближе к концу года из-за наращивания бюджетных расходов и дефицита, говорилось в обзоре. Под бюджетными стимулами имеется в виду увеличение расходов казны, в том числе на поддержку бизнеса. В мае премьер-министр Михаил Мишустин оценивал объем бюджетного стимула в 2022 году в 8 трлн руб.

Другие оценки

В конце января Международный валютный фонд также неожиданно улучшил прогноз по изменению российского ВВП в 2023 году, причем довольно резко — с минус 2,3% до плюс 0,3%.

«При текущем потолке цен на российскую нефть со стороны G7 ($60 за баррель. — РБК) не ожидается существенного влияния на объемы экспорта российской сырой нефти, а в целом внешняя торговля России продолжает переориентироваться от недружественных стран к дружественным», — прокомментировали тогда в МВФ.

В то же время ряд международных финансовых организаций и аналитиков придерживаются отрицательной оценки темпов ВВП России в 2023 году. В частности, Всемирный банк в обновленном прогнозе немного улучшил оценку, но все же прогнозирует спад российской экономики на уровне 3,3% (плюс 0,3 п.п по сравнению с прогнозом в октябре).

В Евразийском банке развития (ЕАБР) ожидают в базовом сценарии, что негативные эффекты ценовых потолков и эмбарго ЕС на поставки российской нефти и нефтепродуктов в совокупности приведут к спаду ВВП на 2% по итогам текущего года.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил 8 февраля, что «возможности выйти в плюс по итогам 2023 года есть».