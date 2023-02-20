Власти обсудят разовый сбор с компаний с прибылью выше ₽1 млрд

Разовый платеж бизнеса в бюджет может быть отражен в Налоговом кодексе как сбор и распространиться на компании со средней прибылью за 2021–2022 годы выше ₽1 млрд, за исключением нефтегазовых, говорят источники РБК

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Власти обсуждают вариант отражения разового платежа бизнеса в бюджет в Налоговом кодексе как сбор, сообщил источник, близкий к одному из участвующих в консультациях ведомств, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом переговоров. Данный сбор может быть распространен на компании, за исключением нефтегазовой отрасли, чья средняя прибыль за последние два года превысила 1 млрд руб., но есть и другие варианты, говорят источники РБК.

РБК направил запросы в аппарат правительства, представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова и в Минфин.

Как может быть оформлен сбор

Одним из обсуждаемых вариантов критериев для отбора компаний, которые проведут разовую выплату в бюджет, выступает среднее значение чистой или доналоговой прибыли за 2021–2022 годы выше 1 млрд руб., сообщил источник РБК, близкий к одному из задействованных в переговорах ведомств. Но формула расчета взноса для компаний пока не утверждена — консультации продолжаются, подчеркнул он.

Еще один источник РБК, знакомый с позицией властей, также говорит, что в данный момент обсуждается распространение этого платежа на бизнес с прибылью свыше 1 млрд руб. Но какой именно показатель брать за основу — чистую или доналоговую прибыль — остается дискуссионным вопросом, как и расчетный период — только 2022 год или среднее значение прибыли за 2021–2022 годы.

Ранее собеседники РБК озвучивали версию, что в качестве порога для взимания взноса рассматривались два варианта — выручка от 50 млрд руб. или же от 100 млрд руб.

Советник BGP Litigation Денис Савин напоминает, что по налогу на прибыль имеются различные льготы, в частности региональные и отраслевые, в рамках особых экономических зон и т.д., либо компании могут уменьшать его накопленными убытками прошлых лет — налог на прибыль может составлять различный процент в конкретный год для разных компаний.

Что означает отражение сбора в Налоговом кодексе

В настоящее время обсуждается возможность отразить единовременную выплату бизнеса в Налоговом кодексе как сбор, утверждают собеседники РБК. О таких планах также известно источнику РБК в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). «Речь идет об установленном в Налоговом кодексе сборе, носящем универсальный характер, — его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП», — указал он. Министр финансов Антон Силуанов ранее отмечал, что из-под взноса будет выведен и нефтегазовый сектор, так как для этой отрасли действуют другие налоговые новации. Так, «Газпром» в 2023–2025 годах уже платит по 50 млрд руб. дополнительного НДПИ, а нефтяные экспортеры добавят в этом году бюджету дополнительно 600 млрд руб. (по оценке Минфина) за счет изменения порядка учета нефтяных котировок Urals для налоговых целей и корректировки демпфера по бензину и дизельному топливу.

О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет, сообщал ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов, упомянув о практике windfall tax — налог на конъюнктурные сверхдоходы. При этом речь о повышении налогов не идет, отмечали как Белоусов, так и Силуанов. Добровольность обсуждаемого платежа бизнеса в данном случае выражается консолидированным согласием на его уплату со стороны ведущих бизнес-объединений, пояснил источник РБК, близкий к одному из участвующих в переговорах ведомств.

Под сбором в Налоговом кодексе понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц. Как правило, его уплата выступает одним из условий совершения властями юридически значимых действий, а именно выдачи прав или лицензий. Таким образом, закрепление платежа в Налоговом кодексе в виде сбора означает, что он будет обязательным для налогоплательщиков, подпадающих под выбранные критерии, указывает Савин.

Но в Налоговом кодексе может быть прописана и добровольность взноса через формулировку «вправе» — таким путем власти решили проблему учета курсовых разниц по налогу на прибыль. Льготы по учету положительных и отрицательных курсовых разниц компании получили весной прошлого года, но они не закладывали последовавшее за тем резкое укрепление рубля. Как заявляла 30 ноября спикер Совфеда Валентина Матвиенко, плательщики налога на прибыль (основная часть которого поступает в бюджеты регионов) не только получили возможность не учитывать положительную курсовую разницу в доходах до прекращения валютных обязательств, но и стали выставлять требования о возврате им излишне уплаченного налога. В итоге были приняты поправки в НК, которые гласили, что компании вправе отказаться от ежемесячного признания в расходах отрицательных курсовых разниц, возникших в 2022 году, по валютным обязательствам или депозитам, не прекращенным по состоянию на 31 декабря 2022 года. Эксперты отмечали, что поправка может привести к необходимости доплатить налог на прибыль и вряд ли компании согласились бы на это сугубо добровольно. В связи с этим поправка могла сопровождаться неформальными договоренностями с определенными компаниями фактически о помощи региональным бюджетам, допускали они.

Единовременный взнос от не связанного с нефтяной отраслью бизнеса может зачисляться напрямую в доходы бюджета, через резервный фонд правительства или даже в Фонд национального благосостояния (ФНБ), перечисляет варианты источник РБК. Эти средства могут быть направлены на социальные и инфраструктурные проекты, отмечал ранее глава Минфина. «Мы благодарны бизнесу, что им проявлена такая инициатива: в нынешних условиях поддержать первоочередные, в первую очередь социальные расходы, инфраструктурные расходы, которые в текущем году активно финансируются и увеличены по сравнению с предыдущими периодами», — заявлял он.

Теоретически фонды, подобные ФНБ, как раз нужны, чтобы улавливать временные доходы, как бы изолируя бюджет от конъюнктуры, рассуждает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Но практически зачисление сбора в доходы напрямую — вариант, допускающий более простое использование средств. «Это выглядит привлекательно, так как 2023 год спланирован с использованием средств ФНБ для финансирования расходов бюджета и есть некий операционный потолок его использования», — отмечает эксперт.

По словам Силуанова, посредством взноса власти рассчитывают собрать около 300 млрд руб. Аналогичный размер взноса назвал близкий к одному из участвующих в переговорах ведомств источник РБК. В то же время собеседник в РСПП утверждает, что пока в рабочем порядке обсуждается сумма 250 млрд руб.

Как бизнес оценивает перспективу введения разового сбора

Согласно рейтингу РБК 500 2021 года (последний опубликованный в традиционном формате, до закрытия отчетности бизнеса), 245 его участников — крупнейших компаний России имели чистую прибыль свыше 1 млрд руб. (за 2020 год). Девять компаний получили чистую прибыль свыше 100 млрд руб. каждая, включая «Татнефть», «Полюс», «Транснефть», «Газпром», «Роснефть», головную компанию «Альфа-Групп», «Норникель», «Сургутнефтегаз» и Сбербанк.

Планка по прибыли 1 млрд руб. сужает круг плательщиков взноса до крупного бизнеса — средний бизнес, имея порог по выручке 2 млрд руб. в год, крайне редко может похвастаться прибылью 1 млрд, для этого надо иметь крайне высокую рентабельность, говорит заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

По его мнению, предприниматели скептичны в отношении «добровольного» разового взноса — «существует Налоговый кодекс, компании планируют инвестиции, исходя из установленной налоговой системы, и чем она стабильнее, тем лучше».

Глава РСПП Александр Шохин ранее говорил РБК, что компании почти два месяца обсуждали идею добровольной выплаты в бюджет и пришли к выводу о ее нереализуемости. Если речь идет про пополнение казны, то этот вклад называется налогами, констатировал тогда Шохин. «И хотя в целом РСПП является противником увеличения налоговой нагрузки, именно это является наиболее сбалансированным решением сегодня», — заключил он.