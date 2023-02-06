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Минфин объяснил январский дефицит бюджета в ₽1,8 трлн

В январе дефицит федерального бюджета составил рекордные для этого месяца 1,76 трлн руб., следует из данных Минфина. Причины — ускоренное возмещение НДС и резкий рост расходов вследствие ускоренного заключения контрактов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Минфина об исполнении бюджета. Для сравнения, в январе 2022 года был получен профицит бюджета в размере 125 млрд руб. Законом о бюджете на весь 2023 год запланирован дефицит на сумму 2,93 трлн руб.

Рекордный для января дефицит стал следствием сокращения доходов на 35% в годовом выражении, до 1,36 трлн руб., и увеличения расходов на 58,7%, до 3,12 трлн руб., следует из данных Минфина. Предварительные оценки исполнения бюджета в начале года соответствуют их запланированной динамике, заявили в Минфине.

Резкое ускорение финансирования расходов в начале года в ведомстве связали с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. В частности, расходы на госзакупки возросли более чем в пять раз по сравнению с январем 2022 года и составили 1,3 трлн руб. Это позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года, надеются в министерстве.

Минфин перестал публиковать детализацию бюджетных расходов по отдельным направлениям в прошлом году на фоне санкционного давления. Январские расходы составляют 10,7% от годового плана (для сравнения, в январе предыдущего года было 6,3%)

Что происходило с доходами

В доходной части наибольшее сокращение произошло в категории нефтегазовых поступлений — они составили 426 млрд руб., снизившись на 46% к январю 2022 года. Это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть российской марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа, указали в ведомстве.

Там отметили, что с учетом снижения репрезентативности котировок цен Urals в качестве объективного индикатора экспортных цен на российскую нефть прорабатываются подходы к переходу на альтернативные варианты для целей налогообложения. По данным «Коммерсанта», обсуждается привязка нефтяных налогов к мировой цене Brent, что должно побудить нефтекомпании либо сокращать дисконты к Brent, либо отдавать больше налогов.

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Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в январе тоже сократились, но менее значительно: на 28%, до 931 млрд руб. В первую очередь драйвером этого стало сжатие поступлений внутреннего НДС (на 44% к январю 2022 года, до 379 млрд руб.) из-за введения весной 2022 года ускоренного порядка его возмещения. В результате в январе произошло перераспределение квартальных объемов возмещения на первый месяц квартала, по аналогии со вторым, третьим и четвертым кварталами 2022 года. Кроме того, доходы по налогу на прибыль компаний ушли в отрицательную зону по итогам января — минус 72 млрд руб. В ведомстве связали это в том числе с возмещением плательщикам переплат налога в предшествующие периоды.

Данные о налоговых доходах бюджета в январе 2023 года содержат в себе определенную долю условности, следует из сообщения Минфина. Дело в том, что с 1 января изменились порядок и, в ряде случаев, сроки уплаты налогов, что связано с переходом на механизм единого налогового платежа (ЕНП). Поскольку перечисление ЕНП налогоплательщиками осуществлялось 30 января, его зачисление и распределение по бюджетам происходило в конце января и первые дни февраля 2023 года, указали в Минфине. Ведомство преобразовало данные о январских доходах, как если бы все платежи были осуществлены до начала февраля.

«Таким образом, данные по кассовому исполнению налоговых доходов на 1 февраля 2023 года включают не все налоговые платежи, произведенные налогоплательщиками в январе. В целях повышения репрезентативности и сопоставимости данных по исполнению доходов в январе 2023 года представленные данные предварительного исполнения федерального бюджета по доходам сформированы с учетом нераспределенных средств ЕНП на 1 февраля — как если бы все налоговые платежи были зачислены и распределены по бюджетам в месяц их уплаты налогоплательщиками», — говорится в сообщении Минфина.

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