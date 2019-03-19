Росстат изменит методологию расчета доходов россиян

После пяти лет беспрерывного падения реальных доходов россиян ведомство приняло решение изменить методику их расчета

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Росстат перейдет на новую методологию расчета среднедушевых денежных доходов и расходов населения, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения. Научно-методологический совет на заседании во вторник, 19 марта, рекомендовал ее к применению.

«Эксперты отметили, что нужно переходить на обновленную методику. Она намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные», — сказал журналистам Малков. «Важно, что это не точка обсуждения этого вопроса, а точка с запятой, то есть мы продолжаем разговор, как развивать методику дальше и как ее можно совершенствовать», — подчеркнул глава Росстата.

По его словам, по обновленной методике расчета денежных доходов граждан «есть некоторые вопросы», поэтому Росстат проведет дополнительное общественное обсуждение в интернете. «Соберем все предложения и еще раз вернемся к этому вопросу», — заявил Малков.

«Радикальных изменений динамики номинальных и реальных доходов не ожидается», — уточнил замглавы Росстата Константин Лайкам.