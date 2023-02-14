Минфин оценил выигрыш бюджета от новой формулы цены на нефть

Применение нового порядка расчета цены на нефть для целей налогообложения принесет в 2023 году бюджету более 600 млрд руб., ожидают в Минфине. Налоговая донастройка не должна негативно повлиять на объемы нефтедобычи, считают там

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Бюджет России в 2023 году получит более 600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов за счет применения предложенной правительством новой формулы для определения цены на нефть при расчете налогов, которая с апреля ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent. Такую оценку дал заместитель министра финансов Михаил Котюков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 февраля, передает корреспондент РБК. Профильный комитет одобрил принятие поправок в Налоговый кодекс в первом чтении, которые Госдума рассмотрит в четверг, 16 февраля, на пленарном заседании.

«Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем на уровне более 600 млрд руб. за счет всех предложений», — сказал он. Ранее опрошенные РБК эксперты также оценили выигрыш бюджета от нового порядка расчета нефтяных налогов в 500–600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.

Замглавы Минфина спрогнозировал, что предложенная донастройка режима налогообложения «не окажет негативного влияния на объемы добычи в нефтяной отрасли». Член комитета по энергетике Юрий Станкевич добавил, что у его комитета пока нет информации от нефтяных компаний о возможном снижении их добычи из-за изменения исчисления налогов, хотя такие запросы отправлялись. Он ожидает, что эти данные могут быть представлены к рассмотрению поправок в первом чтении.

Кроме того, депутаты попросили Минфин оценить выпадающие доходы регионов из-за изменения принципов исчисления нефтяных налогов. По словам главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, новая формула может привести к снижению налога на прибыль, выплачиваемого в том числе в региональные бюджеты.

«Мы пока имеем только первый отчетный месяц [2023 года]. Есть некие оценки [снижения платежей в региональные бюджеты], но мне кажется, сегодня было бы преждевременно их озвучивать», — ответил Котюков. «Правда? А я считал, что это должно было быть в финансово-экономическом обосновании [законопроекта]. А у вас финансово-экономическое обоснование — одна строка о том, что не потребуется дополнительных расходов ни федерального бюджета, ни региональных бюджетов. Это точно не потребуется, так как принятие законопроекта требует только расхода бумаги, как известно. А выпадающие доходы там есть, но о них нет ни одного слова. Наверное, вы так торопились, что не успели предоставить эту информацию», — парировал Макаров.

В свою очередь замминистра финансов пообещал предоставить комитету информацию о прогнозируемом выпадении доходов региональных бюджетов. «Минфин регулярно мониторит ход исполнения региональных бюджетов и по возможности местных бюджетов, поэтому с учетом складывающейся ситуации при необходимости мы будем предлагать какие-то комплексные мероприятия [по поддержке регионов, у которых будут снижаться доходы]», — сказал он, отвечая на вопрос еще одного депутата.

Предложенная законопроектом формула для расчета налогов нефтяных компаний (речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых и налога на добавленную стоимость) подразумевает, что котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости сорта Brent минус $25 за баррель с июля 2023 года. До этого предусмотрен переходный период: с $34 за баррель в апреле дисконт должен будет ежемесячно сокращаться на $3, пока в июле не достигнет $25. Такой фиксированный размер дисконта должен помочь сократить дефицит бюджета, вызванный недополучением нефтегазовых доходов.

Новация связана с тем, что согласно действующему порядку налоги рассчитываются исходя из цены Urals в европейских портах, а на фоне западных санкций произошла переориентация поставок российской нефти на другие рынки. После введения эмбарго на поставки в ЕС и ценового потолка на российскую нефть странами G7 дисконт между используемыми в налоговых целях котировками и стоимостью нефти Brent резко вырос, что привело к снижению нефтегазовых доходов бюджета.

В ходе рассмотрения поправок профильным комитетом Станкевич предложил ограничить применение фиксированного дисконта Urals к Brent в размере $25 за баррель (с 1 июля) только 2023 годом, а не делать бессрочным, как предлагается законопроектом сейчас.