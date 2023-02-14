Минфин оценил выигрыш бюджета от новой формулы цены на нефть

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 15:51
Присяжные в суде США признали россиянина виновным в киберпреступлениях Политика, 20:43
Два Ту-160 совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями Политика, 20:40
Китай и Иран начали финализацию сделки «нефть в обмен на инвестиции» Политика, 20:30
Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тыс. человек Общество, 20:19
Игрок «Шинника» фразой «вступился за Россию» объяснил драку с украинцами Спорт, 20:15
Власти обсудят ограничения на ввоз части семян из недружественных стран Бизнес, 20:14
Кирби исключил влияние возможной потери ВСУ Артемовска на конфликт Политика, 20:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние танков для Украины Политика, 20:01
Овечкин вылетит в Россию к попавшему в больницу отцу Спорт, 19:54
Совкомбанк купит портфель рассрочки у «Хоум Кредита» Финансы, 19:47
Инвесторы ожидают, что ралли в акциях скоро «выдохнется» Инвестиции, 19:39
Минфин оценил выигрыш бюджета от новой формулы цены на нефть Экономика, 19:38
Минобороны объяснило действие указа о мобилизации социальными гарантиями Политика, 19:35
В Думе собрались обратиться в ООН для расследования по «Северным потокам» Политика, 19:32
Экономика ,  
0 

Минфин оценил выигрыш бюджета от новой формулы цены на нефть

Минфин оценил дополнительные доходы бюджета от новой формулы цены на нефть в 600 млрд руб.
Применение нового порядка расчета цены на нефть для целей налогообложения принесет в 2023 году бюджету более 600 млрд руб., ожидают в Минфине. Налоговая донастройка не должна негативно повлиять на объемы нефтедобычи, считают там
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Бюджет России в 2023 году получит более 600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов за счет применения предложенной правительством новой формулы для определения цены на нефть при расчете налогов, которая с апреля ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent. Такую оценку дал заместитель министра финансов Михаил Котюков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 февраля, передает корреспондент РБК. Профильный комитет одобрил принятие поправок в Налоговый кодекс в первом чтении, которые Госдума рассмотрит в четверг, 16 февраля, на пленарном заседании.

«Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем на уровне более 600 млрд руб. за счет всех предложений», — сказал он. Ранее опрошенные РБК эксперты также оценили выигрыш бюджета от нового порядка расчета нефтяных налогов в 500–600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.

Замглавы Минфина спрогнозировал, что предложенная донастройка режима налогообложения «не окажет негативного влияния на объемы добычи в нефтяной отрасли». Член комитета по энергетике Юрий Станкевич добавил, что у его комитета пока нет информации от нефтяных компаний о возможном снижении их добычи из-за изменения исчисления налогов, хотя такие запросы отправлялись. Он ожидает, что эти данные могут быть представлены к рассмотрению поправок в первом чтении.

Кроме того, депутаты попросили Минфин оценить выпадающие доходы регионов из-за изменения принципов исчисления нефтяных налогов. По словам главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, новая формула может привести к снижению налога на прибыль, выплачиваемого в том числе в региональные бюджеты.

«Мы пока имеем только первый отчетный месяц [2023 года]. Есть некие оценки [снижения платежей в региональные бюджеты], но мне кажется, сегодня было бы преждевременно их озвучивать», — ответил Котюков. «Правда? А я считал, что это должно было быть в финансово-экономическом обосновании [законопроекта]. А у вас финансово-экономическое обоснование — одна строка о том, что не потребуется дополнительных расходов ни федерального бюджета, ни региональных бюджетов. Это точно не потребуется, так как принятие законопроекта требует только расхода бумаги, как известно. А выпадающие доходы там есть, но о них нет ни одного слова. Наверное, вы так торопились, что не успели предоставить эту информацию», — парировал Макаров.

В свою очередь замминистра финансов пообещал предоставить комитету информацию о прогнозируемом выпадении доходов региональных бюджетов. «Минфин регулярно мониторит ход исполнения региональных бюджетов и по возможности местных бюджетов, поэтому с учетом складывающейся ситуации при необходимости мы будем предлагать какие-то комплексные мероприятия [по поддержке регионов, у которых будут снижаться доходы]», — сказал он, отвечая на вопрос еще одного депутата.

Читайте на РБК Pro
Microsoft монополист, инвестиции в «Смуту»: главные события в видеоиграх
ФНС ждет годовые налоговые отчеты по новому стандарту: в чем главный риск
Как еда влияет на мозг и что будет с психикой при нехватке витаминов
Что поможет понять, что контрагент вас обманывает: 8 тревожных признаков

Предложенная законопроектом формула для расчета налогов нефтяных компаний (речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых и налога на добавленную стоимость) подразумевает, что котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости сорта Brent минус $25 за баррель с июля 2023 года. До этого предусмотрен переходный период: с $34 за баррель в апреле дисконт должен будет ежемесячно сокращаться на $3, пока в июле не достигнет $25. Такой фиксированный размер дисконта должен помочь сократить дефицит бюджета, вызванный недополучением нефтегазовых доходов.

Новация связана с тем, что согласно действующему порядку налоги рассчитываются исходя из цены Urals в европейских портах, а на фоне западных санкций произошла переориентация поставок российской нефти на другие рынки. После введения эмбарго на поставки в ЕС и ценового потолка на российскую нефть странами G7 дисконт между используемыми в налоговых целях котировками и стоимостью нефти Brent резко вырос, что привело к снижению нефтегазовых доходов бюджета.

В ходе рассмотрения поправок профильным комитетом Станкевич предложил ограничить применение фиксированного дисконта Urals к Brent в размере $25 за баррель (с 1 июля) только 2023 годом, а не делать бессрочным, как предлагается законопроектом сейчас.

Авторы
Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
нефтегазовые доходы НДПИ цена на нефть Дисконт
Материалы по теме
Цена на Urals в январе осталась ниже потолка на нефть
Экономика
Россия сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter