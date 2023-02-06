Какие отрасли стали драйверами спада и роста в промышленности в 2022 году

На фоне санкционного давления по итогам 2022 года промышленное производство в России снизилось на 0,6%. РБК вместе с экспертами разбирался, какие отрасли внесли наибольший вклад в динамику

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Сокращение российской промышленности в 2022 году составило 0,6%, и значительнее всего отрицательному результату способствовала отрасль автопрома, чей вклад в совокупный показатель составил минус 0,61 п.п. То есть если не учитывать производство автомобилей, кузовов и комплектующих к ним, то динамика промпроизводства в прошлом году была бы практически нулевой.

Как считали Расчет вкладов отраслей в промышленное производство РБК проводил на основе данных Росстата: вклады рассчитаны как динамика выпуска отрасли, помноженная на вес отрасли в индексе. Вес отраслей взят по последним данным Росстата за 2018 базисный год, на который служба в анализе промышленности перешла в 2020 году. Корректность расчетов подтвердили и в агентстве АКРА.

О том, что производство автомобилей является самой «уязвленной» санкциями отраслью, еще летом говорил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. В течение года многие зарубежные производители остановили заводы в России, ограничительные меры коснулись ввоза комплектующих и усложнили логистические цепочки. Добавленная стоимость в секторе сократилась, поскольку власти разрешили выпускать машины в упрощенной комплектации (этот режим правительство продлило до 1 июня).

Выпуск автомобилей традиционно связан с одними из самых длинных и разветвленных глобальных цепочек производства, по крайней мере среди потребительских товаров, напоминает Дмитрий Куликов, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА. То, что сектор столкнулся с очень большими вызовами в результате внешних торговых ограничений, было понятно уже на мартовских данных, отметил он. По итогам года в России произвели 450 тыс. легковых автомобилей, что на 67% меньше, чем в 2021 году, следует из данных Росстата.

На втором месте по величине отрицательного вклада в совокупный показатель промышленного выпуска оказалось производство химических веществ (минус 0,14 п.п.), которое включает производство удобрений, пластмасс, красок, лаков, моющих и чистящих средств. Экспортно ориентированные отрасли, в том числе химический комплекс, оказывали сдерживающее влияние на промышленность в 2022 году, подтверждает Минэкономразвития в тематической справке. Однако фармацевтическая промышленность, напротив, показала рост, указали в министерстве. Ее вклад в индекс промпроизводства в 2022 году составил плюс 0,07 п.п.

Порядка 0,11 п.п. от общепромышленной динамики «отобрала» ситуация в обработке древесины и производстве изделий из дерева. Негативные результаты отрасли частично связаны с высокой базой предыдущего года, считают в Минэкономики. Сопоставимый отрицательный вклад (минус 0,11 п.п.) внесло производство прочих транспортных средств и оборудования (то есть кораблей, самолетов, железнодорожных локомотивов и вагонов и т.д.).

Отрицательное влияние прочих обрабатывающих отраслей (включая нефтепродукты, резину, мебель, электрооборудование), согласно расчетам РБК, в совокупности составило порядка 0,2 п.п.

Что сработало в плюс

Среди отраслей, которые внесли позитивный вклад в динамику промышленного производства, лидирует добыча нефти и газа. Ее влияние составило плюс 0,22 п.п. При этом вклад только нефтедобычи оказался еще больше, поскольку добыча газа сократилась на 1,9%, но рассчитать вклады отдельно нефтедобычи и отдельно газодобычи по имеющимся данным Росстата невозможно.

Добыча нефти в России выросла в прошлом году на 1,1%, несмотря на санкции, в том числе ограничения в виде потолка цен, введенные странами G7 под конец года. Эксперты связывали это с востребованностью российской нефти на альтернативных рынках (Китая, Индии и некоторых других азиатских стран) из-за высокого дисконта.

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (включая нефтесервис) тоже оказалось в плюсе и добавило 0,16 п.п. в составе итогового индекса.

Влияние производства конечных металлических изделий на общее значение промышленного выпуска составило плюс 0,18 п.п. Металлургический комплекс внес основной положительный вклад в динамику обрабатывающих производств по итогам года, указывают в Минэкономразвития. Одной из причин позитивной динамики могло стать увеличение оборонного госзаказа на фоне проведения военной операции на Украине, рассуждают эксперты. Но не только: как отмечает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), «быстрый рост» сейчас наблюдается в производстве строительных металлоконструкций, цистерн и резервуаров, паровых котлов и т.д.

Имеющие отношение к оборонному заказу категории включены Росстатом в структуру таких отраслей, как производство готовых металлических изделий (оружие и боеприпасы), производство компьютеров, оптики и электроники (микросхемы для вооружений, радиолокационные приборы, средства связи, радиоэлектроника) и производство прочих транспортных средств (военные самолеты, танки, БТР/БМП), отмечает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Впрочем, оценить военную составляющую в этих отраслях по данным Росстата невозможно, констатировал он. По мнению Исакова, оборонные ОКВЭД продолжат расти и в 2023 году.

Вклад отрасли компьютеров, электронных и оптических изделий в общепромышленный индекс в 2022 году составил 0,03 п.п. По оперативным данным Росстата (впоследствии они могут быть пересмотрены), в прошлом году в России изготовили 633 млн интегральных электронных схем. В 2021 году, согласно уточненным данным Росстата, было выпущено 684 млн интегральных схем (первоначальные данные говорили о выпуске 737 млн микросхем в 2021 году).

Оборонные производства явно из доступной статистики выделить нельзя — их вклад должен проявляться в индексах нескольких подразделов машиностроения, производства металлических и неметаллических изделий, вычислительной техники и каких-то «прочих», соглашается Куликов. Исходя из общих соображений, вклад ОПК в 2022 году должен был быть положительным — и статистика этому в общем не противоречит, считает он.

В целом на 2023 год, исходя из известных тенденций и планов (так, 5 февраля вступят в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов и одновременно введение потолка цен в отношении этих продуктов. — РБК), в первую очередь можно ожидать отрицательного вклада добычи полезных ископаемых и их переработки, прогнозирует Куликов. В то же время при сохранении текущих трендов разумно ждать плюсовых значений как минимум от производства продовольствия и тех непродовольственных потребительских товаров, которые в меньшей степени зависели от международной кооперации.