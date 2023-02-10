Россия перенаправила в дружественные страны почти четверть экспорта

Доля недружественных стран в российском экспорте товаров снизилась до 35% в прошлом году, а доля дружественных государств выросла с 42 до 65%, следует из данных Минэкономразвития. Пятая часть поставок пришлась на Китай

Фото: Владимир Горовых / ТАСС

Экспорт товаров из России по итогам января—ноября 2022 года достиг $538 млрд, что на 23,4% превысило экспортный объем в денежном выражении за одиннадцать месяцев 2021 года, говорится в презентации Минэкономразвития об итогах 2022 года (есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Импорт в страну, напротив, снизился на 12,7%, до $230 млрд. В результате оборот внешней торговли России за одиннадцать месяцев составил $768 млрд, увеличившись почти на 10% в годовом выражении.

В документе впервые раскрывается степень эффективности переориентации российского экспорта от недружественных стран — тех, кто ввел санкции против России в 2022 году или присоединился к ним. По данным Минэкономики, доля недружественных экономик в экспорте из России к концу 2022 года снизилась до 35%, тогда как еще в начале года занимала 58%. Соответственно, доля нейтральных и дружественных стран увеличилась с 42 до 65%. Исходя из показателей, приведенных министерством, экспорт в такие страны за январь—ноябрь составил почти $350 млрд.

В презентации говорится, что $1,34 млрд экспорта было «сохранено» в результате «устранения барьеров на внешних рынках», а именно упрощения поставок в Турцию, защиты позиции России в компенсационных расследованиях США и т.д.

В пресс-службе Минэкономразвития данные презентации не прокомментировали, но отметили, что приоритетом внешнеэкономической деятельности является перестройка торговых потоков в дружественные страны.

В Федеральной таможенной службе РБК сообщили, что по итогам всего прошлого года доля недружественных стран в совокупном экспорте России сократилась на 10%, а в импорте — на 25% по сравнению с данными 2021 года (сколько эти доли составляли в 2021 году, в ФТС не сообщили). Приведенные расчеты службы основаны на статистике в натуральном выражении, а не в деньгах. Ранее в ФТС сообщали, что в физическом выражении импорт из России сократился на 16%. «Структура экспорта и импорта в 2022 году не претерпела существенных изменений. В целом импорт сократился за счет европейских стран, по году весовое падение, по предварительным данным, составило около 16%», — говорил первый замглавы ведомства Руслан Давыдов. Комментировать оценки Минэкономразвития в ФТС отказались.

В перечне недружественных стран и территорий — около 60 наименований. В 2021 году в товарном экспорте России на недружественные ныне Нидерланды (второе место после Китая) приходилось 8,6%, на Германию — 6%, Великобританию — 4,5%, Италию — 3,9%, США — 3,6%.

За счет чего перенаправлялся экспорт

Отрывочность данных по внешней торговле России связана с тем, что весной российские власти перестали раскрывать ее структуру и географию в связи с санкциями. Зарубежный научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова говорит, что после начала спецоперации на Украине больше всего увеличили импорт из России Индия, Болгария, Венгрия, Турция. В январе—ноябре 2022 года Индия нарастила импорт российских товаров в 4,4 раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года (до $32,3 млрд), Турция за весь 2022 год к 2021-му — в два раза (до $58,8 млрд), следует из данных индийской и турецкой статистики. Импорт Венгрии из России за январь—ноябрь вырос в 2,6 раза (до €10,3 млрд), Болгарии — в 2,2 раза (до €5,7 млрд), следует из данных Eurostat. У всех этих стран высока доля закупок российских нефти и нефтепродуктов.

Крупнейший торговый партнер России Китай увеличил ввоз товаров из России в 2022 году на 43%, до $114,2 млрд, показывают данные Главного таможенного управления КНР.

Снижение доли экспорта в недружественные страны было ожидаемым, отмечает в разговоре с РБК ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. «Экспорт из России представлен в основном сырьевыми товарами. Причиной перестройки закономерно стали санкции против российской нефти [эмбарго на ввоз сырой нефти в первую очередь в ЕС, установление потолка цен странами G7], а также авария на «Северном потоке», которая чисто механически почти обнулила экспорт отечественного газа в ЕС», — сказал эксперт.

По его словам, рост поставок из России в Индию объясняется тем, что эта страна стала активно покупать отечественную нефть для переработки. Ранее об этом писало агентство Bloomberg. Однако заявлять о «повороте на Восток» в связи с такими изменениями еще рано. «Так как изначально объемы были небольшими, рост в несколько раз не говорит о перестройке на восточное направление», — полагает Гнидченко. Он добавляет, что так называемая зеркальная статистика внешнеторговых партнеров России в контексте экспорта малоинформативна, так как отечественный сорт нефти может смешиваться с другими в третьих странах и под новым брендом поставляться в еврозону. «Подобные ситуации даже по данным ФТС, будь они открытыми, было бы невозможно отследить», — указывает эксперт.

Скорее всего, доля дружественных стран в поставках из России достигла максимальной планки и в ближайшее время вряд ли будет сильно меняться, прогнозирует Гнидченко. «Структура потребления в них более-менее стабильна, спрос ограничен и бесконечно перенаправлять поставки не получится. Впрочем, доля нейтральных государств может вырасти, когда будут построены [новые] газовые трубопроводы в Китай», — полагает он.

Какие «сквозные» задачи ставятся на 2023 год

В презентации Минэкономразвития также указывает, что в 2022 году ведомству удалось восстановить «активные очные контакты» с зарубежными партнерами после пандемии в новых геополитических условиях. В частности, в 34 нейтральных странах определены и реализуются 15 «сквозных» задач с KPI по каждому направлению внешнеэкономической деятельности, следует из документа. Среди них — открытие корсчетов в банках дружественных стран, локализация российских производств за рубежом, организация новых грузовых морских линий.

В Минэкономразвития не раскрыли конкретные KPI по запросу РБК, но рассказали, что основные их сферы — это финансы, логистика и транспорт, решение прикладных задач в сфере сельского хозяйства, промышленности и энергетики.

В планах министерства на 2023 год значится противодействие торговой дискриминации и протекционизму, в том числе на площадке ВТО, а также завершение переговоров по соглашению о свободной торговле товарами с Ираном, Египтом и запуск работы по аналогичному документу с Индией, следует из презентации. Кроме того, планируется завершить реализацию на территории России проектов в рамках программ приграничного и трансграничного сотрудничества Россия — ЕС и заменить их программами с Белоруссией и Казахстаном.