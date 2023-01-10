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Пятая часть расходов бюджета-2022 пришлась на декабрь

Расходы бюджета за год выросли на 26%, следует из данных Минфина. Их пик пришелся на декабрь: было профинансировано 22% годовых трат, в том числе часть расходов 2023 года. Дефицит составил 3,3 трлн руб., это ниже уровня пандемии
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Общие доходы федерального бюджета в 2022 году составили 27,77 трлн руб., расходы — 31,11 трлн руб., дефицит — 3,35 трлн руб., следует из оперативных данных с единого портала бюджетной системы. Исходя из прогноза Минэкономразвития по номинальному ВВП за 2022 год, такой дефицит эквивалентен 2,3% ВВП. РБК направил запрос в Минфин.

По сравнению с 2021 годом доходы увеличились примерно на 10%, а расходы — на 25,6% (данные Минфина), при ожидаемой инфляции в районе 12% на конец 2022 года и около 14% в среднем за год (Росстат, Минэкономразвития). Как объяснял ранее глава Минфина Антон Силуанов, на 2022 год в частности были перенесены расходы, которые возникли в ходе рассмотрения в Госдуме бюджета на 2023 год. Они не могли быть учтены в этом проекте, и было решено профинансировать их в 2022 году.

В декабре бюджет потратил примерно 6,9 трлн руб. — 22% годовых расходов (по сравнению со средним уровнем 17% в предыдущие годы). Дефицит за последний месяц года достиг 3,9 трлн руб.

Пятая часть расходов бюджета-2022 пришлась на декабрь

Покрытие дефицита

Годовой дефицит в 3,3 трлн руб. — один из крупнейших в истории страны. Больше было только в пандемийном 2020 году — 4,1 трлн руб. В 2023 году финансовые власти планируют дефицит в размере 2,9 трлн руб., или 2% ВВП. Нормализация бюджетной политики намечена на 2025 год, говорил министр финансов Антон Силуанов.

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Покрывать дефицит пришлось за счет госзаимствований и использования накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2022 году Минфин выручил за счет размещения облигаций федерального займа 3,1 трлн руб., приостановив аукционы в феврале и возобновив только в сентябре (объем погашения за 2022 год должен был составить более 1 трлн руб.). За декабрь были размещены облигации на 1,44 трлн руб. Из ФНБ за 2022 год будет потрачено чуть больше 2 трлн руб., сообщал Силуанов 27 декабря. И внутренние заимствования, и траты из ФНБ в условиях заморозки международных резервов приводят к увеличению денежной массы, а значит, потенциально являются проинфляционным фактором, писали аналитики SberCIB.

Детализации расходов 2022 года в открытом доступе нет, после того как Минфин засекретил направления бюджетных трат. Бюджет 2023 года предусматривает увеличение оборонных расходов до почти 5 трлн руб. (17% общих расходов) по сравнению с изначально планировавшимися осенью 2021 года 3,5 трлн, расходов на безопасность и правоохранительную деятельность — до 4,4 трлн руб. (15% расходов) по сравнению с изначальными 3 трлн, говорилось в материалах к проекту бюджета минувшей осенью. Расходы на проведение социальной политики в 2023 году достигнут 7,3 трлн руб.

«Газпром» как основной донор

Со стороны доходов поступления налога на прибыль в федеральный бюджет в 2022 году увеличились на 7,5% (до 1,67 трлн руб.), НДС по внутренним операциям — на 18,4% (до 6,49 трлн). Но основной рост, опережающий инфляцию, продемонстрировали углеводородные налоги: сбор НДПИ на нефть вырос на 33%, до 8,39 трлн руб., налога на дополнительный доход (НДД) — на 67%, до 1,69 трлн, а НДПИ на газ — более чем в три раза, до 1,87 трлн. В нефтяной отрасли рост в основном был обусловлен высокими ценами на российскую нефть (которые начали падать к концу года в связи с западными санкциями, включая установление ценового потолка), а также слабым рублем весной.

В 2023 году есть риски недополучения нефтяных доходов бюджета, поскольку сейчас российская нефть уходит из портов по $38 за барр. — на 50% дешевле, чем стоит международный эталон Brent, а условия скидок диктуют покупатели в Индии и Китае, сообщило агентство Bloomberg.

В газовом секторе главным донором для бюджета стал «Газпром», заплативший временно повышенные налоги. В октябре—декабре газовая монополия тремя траншами по 416 млрд руб. выплатила в казну почти 1,25 трлн руб. повышенного НДПИ. Помимо этого, «Газпром» распределил промежуточные дивиденды (ставшие рекордными) на 1,2 трлн руб., более 600 млрд из которых получил федеральный бюджет. За счет этого общие поступления дивидендов от госкомпаний в 2022 году достигли 753,5 млрд руб. — в 2,2 раза больше, чем за 2021 год.

«Газпром» также платил в бюджет экспортную пошлину на трубопроводный газ (30% от таможенной стоимости): ее поступления в 2022 году составили 1,63 трлн руб., что на 45% больше, чем в предыдущем году. Общий вклад газовой монополии в доходы федерального бюджета не может быть подсчитан, поскольку неизвестны его платежи налога на прибыль и других налогов. Однако глава правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил в конце декабря, что в 2022 году платежи компании в бюджеты разных уровней превысят 5 трлн руб. В 2021 году совокупные платежи «Газпрома» в бюджетную систему (таможенные платежи, НДПИ, налог на прибыль, налог на имущество и т.д.) составили 3,31 трлн руб., согласно данным его отчетности. РБК направил запрос в «Газпром».

Факторы снижения доходов

В 2022 году объем возвратного акциза на нефтяное сырье и демпферных платежей нефтепереработчикам из бюджета (российские НПЗ получают эти субсидии для стимулирования внутренних продаж, если рентабельность экспорта нефтепродуктов оказывается выше, чем продаж на внутреннем рынке) достиг 3,25 трлн руб., что в 2,5 раза выше, чем в 2021 году (1,29 трлн). Экспортные дисконты на российские нефтепродукты в 2022 году были меньше, чем дисконты по сырой нефти, что отчасти обусловило рост маржинальности НПЗ.

В 2022 году снизились поступления НДС на импортные товары — на 18%, до 3,06 трлн руб., следует из бюджетной статистики. Это связано с тем, что импорт товаров в Россию на фоне санкций и ухода зарубежных поставщиков с российского рынка находится на более низком уровне, чем годом ранее. Экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец говорила РБК в декабре, что в долларовом выражении в октябре—ноябре импорт сократился лишь на 5% по сравнению с предыдущим годом, но в рублях импортный НДС в годовом выражении сократился сильнее из-за крепкого рубля.

Сбор НДФЛ в федеральный бюджет (туда идет налог с зарплат свыше 5 млн руб. в год) в прошлом году увеличился на 64%, до 149 млрд руб. Изначально власти планировали собрать с высоких зарплат 187 млрд руб. в 2022 году. Эти доходы идут исключительно на финансирование фонда помощи больным детям «Круг добра». В сентябре фонд предупреждал, что из-за санкций поставщики пересмотрели схемы оплаты, увеличили сроки доставки, что является «серьезным риском для стабильного обеспечения» пациентов лекарствами.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Бюджет Минфин дефицит Газпром
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