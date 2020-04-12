Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
Бориса Джонсона выписали из больницы Политика, 15:50 СМИ назвали дату завершения сезона итальянской Серии А Спорт, 15:39 Врач заявил об обещанном Зеленским $1 млн за создание вакцины от вируса Общество, 15:37 Скончался четырехкратный вице-чемпион «Формулы-1» Стирлинг Мосс Спорт, 15:20 В Петербурге опровергли информацию о дефиците аппаратов ИВЛ Общество, 15:10 Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая Общество, 15:09 В Москве за нарушение дистанции за сутки оштрафовали более 1300 человек Общество, 15:06 Агент хоккеиста Рылова сообщил о новом контракте защитника со «Спартаком» Спорт, 15:01 Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции Общество, 14:51 Олимпийская чемпионка выставила на благотворительный аукцион очки и фото Спорт, 14:29 Песков сообщил о влиянии ограничений в общении на работу Путина Политика, 14:22 Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян Экономика, 14:14 МВД предупредило о фейковых оповещениях о нарушении самоизоляции Общество, 14:12 В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin Крипто, 13:58
Антикризисные меры ,  
0 

Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян

Экономика России в апреле–июне 2020 года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян — на 17,5%, прогнозирует Институт исследований ВЭБ.РФ. Эксперты указывают на необходимость новых мер поддержки и коррекции бюджетного правила
Фото: Александр Земляниченко / AP

Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. По прогнозу института, это будет нижняя точка спада, дальше начнется постепенное восстановление.

Прогноз в обзоре «Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры» (есть в распоряжении РБК) основан на сценарии «ценовой войны» на рынке нефти, который уже отменен благодаря многостороннему соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи (документ готовился до заключения сделки 10 апреля). Но разница в прогнозируемых ценах на нефть на 2020 год между сценарием ценовой войны и сценарием возобновления договоренностей об ограничении добычи невелика — $34 и $39 за баррель. И практически весь прогнозируемый спад второго квартала определяется фактором карантинных мер.

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»
Бизнес

По итогам 2020 года сокращение ВВП составит 3,8%, однако в 2021 году экономику ждет быстрое V-образное восстановление: российский ВВП в следующем году вырастет на 4–4,8%, следует из прогноза. Это оптимистичный сценарий, который предполагает, что в 2020 году будет реализован весь пакет антикризисных мер, который позволит малому бизнесу начать восстанавливать свою деятельность уже с середины года, а также сработают другие меры поддержки, пояснил РБК главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Конечно, если это все (антикризисные меры господдержки. — РБК) будет сдвинуто во времени или ограничено по масштабам, то такого отскока не будет. Есть риск, что вместо V-образного может быть, как говорят экономисты, L-образное восстановление», — добавил Клепач. L-образная траектория означает, что после падения следует длительный период очень медленного роста экономики.

Декан экономфака МГУ заявил об угрозе усиления госкапитализма из-за COVID
Общество

Падение реальных доходов и рост безработицы

Базовый сценарий ВЭБа предусматривает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая 2020 года. Отмена режима самоизоляции населения и снятие жестких карантинных мер в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области возможны с середины июня (срок действия самоизоляции — до 75 дней), в других регионах — с середины мая (до 45 дней).

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Общество

В сценарии возобновления кооперации ОПЕК+ (по сдерживанию поставок на мировой рынок) цены на нефть поднимутся до $51 за баррель в 2021 году, а к 2023 году достигнут $60. «Сделка сейчас, как известно, объявлена, что может повысить цену на нефть в среднем до $39 в этом году. В 2021 году может быть $45–50, но здесь сохраняется большая неопределенность, потому что непонятно, насколько Мексика, Норвегия и другие страны, не входящие в ОПЕК, сократят добычу нефти. Избыток нефти в 2021 году сохранится в любом случае», — пояснил Клепач.

В базовом сценарии развития ситуации с коронавирусом, согласно прогнозу Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ:

  • по итогам 2020 года сильнее всего из отраслей пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного питания (−22,2%), культура и спорт (−21,2%), транспорт (−10,6%), оптовая и розничная торговля (−4,3%);
  • из-за сжатия мирового спроса ожидается снижение объемов стоимостного экспорта по всем основным товарным группам: минеральные продукты, включая нефть и нефтепродукты (−2,3%), химические продукты (−3,6%), древесина (−9%), машины, оборудование и транспортные средства (−10%), недрагоценные металлы (−12,5%);
  • реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться по итогам года на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года;
  • уровень безработицы в 2020 году рискует подскочить до 7% после 4,7% в 2019 году. Пик безработицы прогнозируется на второй квартал, когда ожидается увеличение числа потерявших работу россиян до 10% от экономически активного населения.

Минэкономразвития решило отложить разработку макропрогноза
Экономика

Дополнительная поддержка бизнеса

Антикризисный пакет мер поддержки бизнеса и населения в России составит 0,7–1,2% ВВП, приводит оценки Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Для сравнения указываются объемы помощи экономике в других странах: Германия — 37% ВВП, Италия — 20% ВВП, Великобритания — 16% ВВП, Франция — 14% ВВП, США — 12,4% ВВП.

Миллиарды на вирус: как бизнесмены помогают бороться с пандемией
Фотогалерея 

Правительство зарезервировало 1,4 трлн руб. на борьбу с кризисом, или около 1,25% ВВП. Кроме того, российские власти не намерены сокращать бюджетные расходы в 2020 году, несмотря на обвал цен на нефть и выпадающие доходы бюджета, которые аналитики оценивают в 3–4 трлн руб. (до 3,6% ВВП). Суммарно получается около 5% ВВП. Будет проведена «приоритизация расходов федерального бюджета в антикризисных целях», отмечали в Минфине, — иными словами, речь идет о перераспределении трат. Аналитики ЦМАКП оценивали его потенциал в 400–500 млрд руб. Bloomberg сообщил 10 апреля, что правительство рассматривает возможность увеличения антикризисных стимулов еще на 1 трлн руб.

Антикризисные меры состоят в основном не из новых расходов бюджета, а из отсрочек на полгода по налогам, кредитным и арендным платежам, моратория на банкротства, льготного (по нулевой ставке) краткосрочного кредита на зарплату, которые должны позволить малому и среднему бизнесу продержаться в период вынужденной приостановки работы, и ряд других. Единственная бессрочная мера поддержки бизнеса — снижение страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего предпринимательства.

Нужно запустить дополнительные меры по поддержке кризисных секторов, особенно авиаперевозок, авиапрома, автопрома; финансовому оздоровлению ключевых предприятий ОПК, полагают в Институте исследований и экспертизы ВЭБа. Программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства должна быть увеличена, а налоговая задолженность малого и среднего бизнеса списана, считают эксперты.

Предприятиям необходимо предоставить субсидии на поддержание зарплаты и доходов малого бизнеса в наиболее кризисных секторах (около 2/3 зарплаты или дохода за предыдущий докризисный месяц на срок до 3 месяцев), считают в институте.

Эксперты предсказали просрочку почти 20% кредитов малому бизнесу
Финансы

Четверка крупнейших российских бизнес-объединений 7 апреля направила премьер-министру Михаилу Мишустину совместное обращение, в котором попросила представить предприятиям, столкнувшимся с вынужденной приостановкой деятельности, субсидии на выплату 2/3 среднемесячной зарплаты на весь период действия режима нерабочих дней (сейчас введены до 30 апреля с сохранением выплат зарплат для незанятых сотрудников).

Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества
Бизнес

Корректировка бюджетного правила

Кроме срочных дополнительных мер поддержки бизнеса, с точки зрения института ВЭБа, необходимо поставить вопрос масштабного смягчения денежной политики по примеру других стран и докапитализации институтов развития за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Мы предполагаем, что ФНБ будет использован в ограниченных масштабах для поддержки инвестиционной деятельности напрямую через докапитализацию институтов развития — ВЭБ.РФ, РФПИ, Фонда развития промышленности», — пояснил РБК Клепач. По его словам, на эти цели в 2020 году может быть направлено до 0,5 трлн руб. «Мы исходили из того, что в этом году 350–500 млрд рублей, в последующие годы — 300–400 млрд рублей», — добавил он.

Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле
Экономика

Объем ликвидных средств ФНБ после выкупа у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка составляет около 9 трлн руб. ($115 млрд). В настоящее время валютные ресурсы ФНБ используются исключительно на покрытие недополученных нефтегазовых доходов бюджета. По оценке Deutsche Bank, в 2020 году на эти цели понадобится 1,5 трлн руб. из средств ФНБ.

Бюджетный кодекс также предоставляет право инвестировать ликвидные резервы ФНБ, превышающие 7% ВВП, в активы. Именно на этом основании и был приобретен пакет акций Сбербанка.

По мнению Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, бюджетное правило должно быть скорректировано путем поднятия цены отсечения до $50 за баррель (в 2020 году она составляет $42,4). При низких ценах на нефть это приведет к росту расходования средств ФНБ на покрытие бюджетного дефицита.

«На мой взгляд, надо корректировать бюджетное правило, потому что иначе мы просто не сможем в этом году профинансировать дополнительные меры, но что особенно важно — это 2021 и 2022 годы, когда тоже потребуются стимулирующие меры. В соответствии с действующим бюджетным правилом расходы бюджета придется корректировать вниз по сравнению с тем, что заложено в законе о бюджете. Чтобы этого избежать и иметь дополнительное пространство для маневра, надо корректировать бюджетное правило», — сказал РБК Клепач.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил РБК, что у правительства есть ресурсы, чтобы увеличить поддержку еще на 2–3% ВВП без смягчения бюджетного правила — за счет прежде всего дополнительных заимствований.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Авторы: Юлия Старостина, Петр Канаев
При участии: Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, прогноз, ВВП, инвестиции, реальные доходы населения, самоизоляция
Материалы по теме
ВЭБ.РФ получил от государства субсидию на ₽242 млрд
Финансы
Валютные резервы Минфина сократились за месяц на 5%
Экономика
Власти накопили перед кризисом денежную подушку на 18 трлн руб.
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter