Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян
Экономика России в апреле–июне 2020 года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян — на 17,5%, прогнозирует Институт исследований ВЭБ.РФ. Эксперты указывают на необходимость новых мер поддержки и коррекции бюджетного правила
Фото: Александр Земляниченко / AP
Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. По прогнозу института, это будет нижняя точка спада, дальше начнется постепенное восстановление.
Прогноз в обзоре «Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры» (есть в распоряжении РБК) основан на сценарии «ценовой войны» на рынке нефти, который уже отменен благодаря многостороннему соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи (документ готовился до заключения сделки 10 апреля). Но разница в прогнозируемых ценах на нефть на 2020 год между сценарием ценовой войны и сценарием возобновления договоренностей об ограничении добычи невелика — $34 и $39 за баррель. И практически весь прогнозируемый спад второго квартала определяется фактором карантинных мер.
По итогам 2020 года сокращение ВВП составит 3,8%, однако в 2021 году экономику ждет быстрое V-образное восстановление: российский ВВП в следующем году вырастет на 4–4,8%, следует из прогноза. Это оптимистичный сценарий, который предполагает, что в 2020 году будет реализован весь пакет антикризисных мер, который позволит малому бизнесу начать восстанавливать свою деятельность уже с середины года, а также сработают другие меры поддержки, пояснил РБК главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
«Конечно, если это все (антикризисные меры господдержки. — РБК) будет сдвинуто во времени или ограничено по масштабам, то такого отскока не будет. Есть риск, что вместо V-образного может быть, как говорят экономисты, L-образное восстановление», — добавил Клепач. L-образная траектория означает, что после падения следует длительный период очень медленного роста экономики.
Базовый сценарий ВЭБа предусматривает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая 2020 года. Отмена режима самоизоляции населения и снятие жестких карантинных мер в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области возможны с середины июня (срок действия самоизоляции — до 75 дней), в других регионах — с середины мая (до 45 дней).
В сценарии возобновления кооперации ОПЕК+ (по сдерживанию поставок на мировой рынок) цены на нефть поднимутся до $51 за баррель в 2021 году, а к 2023 году достигнут $60. «Сделка сейчас, как известно, объявлена, что может повысить цену на нефть в среднем до $39 в этом году. В 2021 году может быть $45–50, но здесь сохраняется большая неопределенность, потому что непонятно, насколько Мексика, Норвегия и другие страны, не входящие в ОПЕК, сократят добычу нефти. Избыток нефти в 2021 году сохранится в любом случае», — пояснил Клепач.
В базовом сценарии развития ситуации с коронавирусом, согласно прогнозу Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ:
по итогам 2020 года сильнее всего из отраслей пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного питания (−22,2%), культура и спорт (−21,2%), транспорт (−10,6%), оптовая и розничная торговля (−4,3%);
из-за сжатия мирового спроса ожидается снижение объемов стоимостного экспорта по всем основным товарным группам: минеральные продукты, включая нефть и нефтепродукты (−2,3%), химические продукты (−3,6%), древесина (−9%), машины, оборудование и транспортные средства (−10%), недрагоценные металлы (−12,5%);
реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться по итогам года на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года;
уровень безработицы в 2020 году рискует подскочить до 7% после 4,7% в 2019 году. Пик безработицы прогнозируется на второй квартал, когда ожидается увеличение числа потерявших работу россиян до 10% от экономически активного населения.
Антикризисный пакет мер поддержки бизнеса и населения в России составит 0,7–1,2% ВВП, приводит оценки Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Для сравнения указываются объемы помощи экономике в других странах: Германия — 37% ВВП, Италия — 20% ВВП, Великобритания — 16% ВВП, Франция — 14% ВВП, США — 12,4% ВВП.
Правительство зарезервировало 1,4 трлн руб. на борьбу с кризисом, или около 1,25% ВВП. Кроме того, российские власти не намерены сокращать бюджетные расходы в 2020 году, несмотря на обвал цен на нефть и выпадающие доходы бюджета, которые аналитики оценивают в 3–4 трлн руб. (до 3,6% ВВП). Суммарно получается около 5% ВВП. Будет проведена «приоритизация расходов федерального бюджета в антикризисных целях», отмечали в Минфине, — иными словами, речь идет о перераспределении трат. Аналитики ЦМАКП оценивали его потенциал в 400–500 млрд руб. Bloombergсообщил 10 апреля, что правительство рассматривает возможность увеличения антикризисных стимулов еще на 1 трлн руб.
Антикризисные меры состоят в основном не из новых расходов бюджета, а из отсрочек на полгода по налогам, кредитным и арендным платежам, моратория на банкротства, льготного (по нулевой ставке) краткосрочного кредита на зарплату, которые должны позволить малому и среднему бизнесу продержаться в период вынужденной приостановки работы, и ряд других. Единственная бессрочная мера поддержки бизнеса — снижение страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего предпринимательства.
Нужно запустить дополнительные меры по поддержке кризисных секторов, особенно авиаперевозок, авиапрома, автопрома; финансовому оздоровлению ключевых предприятий ОПК, полагают в Институте исследований и экспертизы ВЭБа. Программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства должна быть увеличена, а налоговая задолженность малого и среднего бизнеса списана, считают эксперты.
Предприятиям необходимо предоставить субсидии на поддержание зарплаты и доходов малого бизнеса в наиболее кризисных секторах (около 2/3 зарплаты или дохода за предыдущий докризисный месяц на срок до 3 месяцев), считают в институте.
Четверка крупнейших российских бизнес-объединений 7 апреля направила премьер-министру Михаилу Мишустину совместное обращение, в котором попросила представить предприятиям, столкнувшимся с вынужденной приостановкой деятельности, субсидии на выплату 2/3 среднемесячной зарплаты на весь период действия режима нерабочих дней (сейчас введены до 30 апреля с сохранением выплат зарплат для незанятых сотрудников).
Кроме срочных дополнительных мер поддержки бизнеса, с точки зрения института ВЭБа, необходимо поставить вопрос масштабного смягчения денежной политики по примеру других стран и докапитализации институтов развития за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«Мы предполагаем, что ФНБ будет использован в ограниченных масштабах для поддержки инвестиционной деятельности напрямую через докапитализацию институтов развития — ВЭБ.РФ, РФПИ, Фонда развития промышленности», — пояснил РБК Клепач. По его словам, на эти цели в 2020 году может быть направлено до 0,5 трлн руб. «Мы исходили из того, что в этом году 350–500 млрд рублей, в последующие годы — 300–400 млрд рублей», — добавил он.
Объем ликвидных средств ФНБ после выкупа у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка составляет около 9 трлн руб. ($115 млрд). В настоящее время валютные ресурсы ФНБ используются исключительно на покрытие недополученных нефтегазовых доходов бюджета. По оценке Deutsche Bank, в 2020 году на эти цели понадобится 1,5 трлн руб. из средств ФНБ.
Бюджетный кодекс также предоставляет право инвестировать ликвидные резервы ФНБ, превышающие 7% ВВП, в активы. Именно на этом основании и был приобретен пакет акций Сбербанка.
По мнению Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, бюджетное правило должно быть скорректировано путем поднятия цены отсечения до $50 за баррель (в 2020 году она составляет $42,4). При низких ценах на нефть это приведет к росту расходования средств ФНБ на покрытие бюджетного дефицита.
«На мой взгляд, надо корректировать бюджетное правило, потому что иначе мы просто не сможем в этом году профинансировать дополнительные меры, но что особенно важно — это 2021 и 2022 годы, когда тоже потребуются стимулирующие меры. В соответствии с действующим бюджетным правилом расходы бюджета придется корректировать вниз по сравнению с тем, что заложено в законе о бюджете. Чтобы этого избежать и иметь дополнительное пространство для маневра, надо корректировать бюджетное правило», — сказал РБК Клепач.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил РБК, что у правительства есть ресурсы, чтобы увеличить поддержку еще на 2–3% ВВП без смягчения бюджетного правила — за счет прежде всего дополнительных заимствований.