Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян

Экономика России в апреле–июне 2020 года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян — на 17,5%, прогнозирует Институт исследований ВЭБ.РФ. Эксперты указывают на необходимость новых мер поддержки и коррекции бюджетного правила

Фото: Александр Земляниченко / AP

Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. По прогнозу института, это будет нижняя точка спада, дальше начнется постепенное восстановление.

Прогноз в обзоре «Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры» (есть в распоряжении РБК) основан на сценарии «ценовой войны» на рынке нефти, который уже отменен благодаря многостороннему соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи (документ готовился до заключения сделки 10 апреля). Но разница в прогнозируемых ценах на нефть на 2020 год между сценарием ценовой войны и сценарием возобновления договоренностей об ограничении добычи невелика — $34 и $39 за баррель. И практически весь прогнозируемый спад второго квартала определяется фактором карантинных мер.

По итогам 2020 года сокращение ВВП составит 3,8%, однако в 2021 году экономику ждет быстрое V-образное восстановление: российский ВВП в следующем году вырастет на 4–4,8%, следует из прогноза. Это оптимистичный сценарий, который предполагает, что в 2020 году будет реализован весь пакет антикризисных мер, который позволит малому бизнесу начать восстанавливать свою деятельность уже с середины года, а также сработают другие меры поддержки, пояснил РБК главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Конечно, если это все (антикризисные меры господдержки. — РБК) будет сдвинуто во времени или ограничено по масштабам, то такого отскока не будет. Есть риск, что вместо V-образного может быть, как говорят экономисты, L-образное восстановление», — добавил Клепач. L-образная траектория означает, что после падения следует длительный период очень медленного роста экономики.