Декан экономфака МГУ заявил об угрозе усиления госкапитализма из-за COVID

Экономист опасается, что оправданные в экстремальной ситуации меры могут оказаться «чрезвычайно удобными» для властей: «Потому что можно закупать как угодно, у кого угодно... Мы уже в известном смысле входим в новый мир».

Аузан критикует решение объявить нерабочие дни до конца апреля и сравнивает малый бизнес с ополченцами во время битвы за Москву. «Фирмам сказали: апрель держитесь сами, за счет своих денег. Это драматическая история для вооруженных винтовками, а больше палками, представителей микробизнеса. Не знаю, как они переживут апрель. Мне кажется, что это неправильное решение. Но понятно, чем оно продиктовано. Пусть сначала заплатят собственники, а потом уже включится государство», — сказал экономист.

Именно в малом и микробизнесе, по словам Аузана, произойдет реальное сокращение занятости, так как в остальных сферах традиционно будут не столько увольнять сотрудников, сколько сокращать зарплаты и надбавки. В результате цифры безработицы будут некатастрофическими, полагает экономист, «русская модель рынка труда» смягчит удар. В этой ситуации и бизнесу, и правительству необходимо воспользоваться возможностями, которые открываются в результате связанного с пандемией кризиса в таких сферах, как доставка, логистика, цифровая отрасль, обеспечить межсекторальную мобильность, переток и замещение рабочих мест.

Перемены в миропорядке, причиной которых стали масштабные потрясения, не всегда бывают плохими, отмечает Аузан. По его словам, одним из последствий эпидемии чумы в Европе считают начало Возрождения, похолодание XVI—XVIII веков, как считается, привело к промышленной революции, да и после пандемии «испанки» и Первой мировой войны мир «изменился чрезвычайно». Но как он изменится после нынешнего кризиса, сказать пока трудно, ясно лишь, что цифровая сфера станет еще важнее.

«Ящик Пандоры открыт, возможны любые вариант, которые мы и не рассматривали. Очевидно, что ускорилось формирование цифрового тоталитаризма. <...> Мы находимся в широчайшем спектре вариантов — от усиления тоталитарных тенденций государства, которые влезают в печенку, и в душу, и в семью, до цифровой консенсусной демократии, когда люди в состоянии достигать соглашения в большом круге по самым неожиданным вопросам. Сейчас нужно искать в кризисе возможности будущего и отдаленного будущего. Нужно очень внимательно заниматься не только падающими активами, но и растущими. Потому что в новом, посткризисном, мире тот, кто сумеет развить вот эти новые активы поднимающиеся, он окажется на коне», — уверен Аузан.

По его словам, России в этой ситуации может помочь ее чрезвычайно высокая адаптивность («Мы в состоянии выжить почти в любых условиях».), однако будущее мира в целом пока не ясно.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

«В свое время замечательный экономист Дуглас Норт, институциональный экономист, нобелевский лауреат, сказал по поводу необходимости государства для экономики: «Суд удалился на совещание и еще не вернулся». Я бы сейчас сказал, что по поводу того, как будет устроен экономический, социальный, политический мир после пандемии: «Суд удалился на совещание, но еще не вернулся», — уверен Аузан.