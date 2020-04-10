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Пандемия коронавируса ,  
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Декан экономфака МГУ заявил об угрозе усиления госкапитализма из-за COVID

Экономист Александр Аузан опасается, что оправданные в экстремальной ситуации меры могут оказаться «чрезвычайно удобными» для властей. В результате структуры госкапитализма в будущем могут стать «очень сильными и непреодолимыми»

Кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19, — это не обычный циклический кризис, а удар, способный привести к резкому изменению миропорядка и общественного устройства в отдельных странах. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил декан экономического факультета МГУ и учредитель Института национальных проектов Александр Аузан.

По его словам, одним из последствий пандемии стал кризис конкуренции, так как правительства разных стран, оказавшись в чрезвычайных условиях, принимают меры, которые могут иметь тяжелые последствия. Аузан отмечает, что даже в США, где президент Дональд Трамп все-таки «пытается сохранить ошметки» конкуренции, меры осуществляются, как правило, противоконкурентные. В России, однако, ситуация осложняется тем, что она и до начала кризиса придерживалась государственного капитализма.

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«Я считаю, что с 2014 года мы уверенно встали на курс государственного капитализма, не только в банковской системе. Мы это можем видеть в разных отраслях. А вот сейчас, в кризис, это может чрезвычайно окостенеть, эти структуры государственного капитализма могут оказаться очень сильными и непреодолимыми в будущем», — пояснил Аузан.

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Экономист опасается, что оправданные в экстремальной ситуации меры могут оказаться «чрезвычайно удобными» для властей: «Потому что можно закупать как угодно, у кого угодно... Мы уже в известном смысле входим в новый мир».

Аузан критикует решение объявить нерабочие дни до конца апреля и сравнивает малый бизнес с ополченцами во время битвы за Москву. «Фирмам сказали: апрель держитесь сами, за счет своих денег. Это драматическая история для вооруженных винтовками, а больше палками, представителей микробизнеса. Не знаю, как они переживут апрель. Мне кажется, что это неправильное решение. Но понятно, чем оно продиктовано. Пусть сначала заплатят собственники, а потом уже включится государство», — сказал экономист.

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Именно в малом и микробизнесе, по словам Аузана, произойдет реальное сокращение занятости, так как в остальных сферах традиционно будут не столько увольнять сотрудников, сколько сокращать зарплаты и надбавки. В результате цифры безработицы будут некатастрофическими, полагает экономист, «русская модель рынка труда» смягчит удар. В этой ситуации и бизнесу, и правительству необходимо воспользоваться возможностями, которые открываются в результате связанного с пандемией кризиса в таких сферах, как доставка, логистика, цифровая отрасль, обеспечить межсекторальную мобильность, переток и замещение рабочих мест.

Перемены в миропорядке, причиной которых стали масштабные потрясения, не всегда бывают плохими, отмечает Аузан. По его словам, одним из последствий эпидемии чумы в Европе считают начало Возрождения, похолодание XVI—XVIII веков, как считается, привело к промышленной революции, да и после пандемии «испанки» и Первой мировой войны мир «изменился чрезвычайно». Но как он изменится после нынешнего кризиса, сказать пока трудно, ясно лишь, что цифровая сфера станет еще важнее.

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«Ящик Пандоры открыт, возможны любые вариант, которые мы и не рассматривали. Очевидно, что ускорилось формирование цифрового тоталитаризма. <...> Мы находимся в широчайшем спектре вариантов — от усиления тоталитарных тенденций государства, которые влезают в печенку, и в душу, и в семью, до цифровой консенсусной демократии, когда люди в состоянии достигать соглашения в большом круге по самым неожиданным вопросам. Сейчас нужно искать в кризисе возможности будущего и отдаленного будущего. Нужно очень внимательно заниматься не только падающими активами, но и растущими. Потому что в новом, посткризисном, мире тот, кто сумеет развить вот эти новые активы поднимающиеся, он окажется на коне», — уверен Аузан.

По его словам, России в этой ситуации может помочь ее чрезвычайно высокая адаптивность («Мы в состоянии выжить почти в любых условиях».), однако будущее мира в целом пока не ясно.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«В свое время замечательный экономист Дуглас Норт, институциональный экономист, нобелевский лауреат, сказал по поводу необходимости государства для экономики: «Суд удалился на совещание и еще не вернулся». Я бы сейчас сказал, что по поводу того, как будет устроен экономический, социальный, политический мир после пандемии: «Суд удалился на совещание, но еще не вернулся», — уверен Аузан.

Автор: Евгений Калюков, Илья Доронов
Теги: коронавирус, Александр Аузан, МГУ, пандемия, госкапитализм
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