Бизнес попросил Мишустина предоставить субсидии на выплату зарплат

Российские бизнес-объединения направили совместное письмо в правительство о необходимости признать пострадавшими предприятия всех отраслей экономики, ввести субсидии на выплату зарплат, пособия для ИП и налог для самозанятых в 1%

Михаил Мишустин (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Четверка крупнейших российских бизнес-объединения — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» — направили премьер-министру Михаилу Мишустину совместное обращение о необходимости срочных дополнительных мер государственной поддержки. Копия письма от 7 апреля есть у РБК, президент «Опора России» Александр Калинин и представитель «Деловой России» подтвердили его подлинность.

Президент Владимир Путин из-за угрозы дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в России продлил режим нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты вплоть до 30 апреля. В большинстве российских регионов граждане должны соблюдать режим домашней самоизоляции и не выходить на улицу за рядом исключений. Практически во всех регионах страны происходит шоковая остановка спроса, предприятия сокращают свою деятельность, теряют возможность покрывать операционные издержки, платить налоги и совершать платежи по кредитам, говорится в письме. «При этом главной задачей экономики России на сегодняшний момент является сохранение рабочих мест, что позволит как избежать социальной напряженности, так и выйти в последующем из пандемии, сохранив конкурентноспособность предприятий», — следует из обращения.

Для того чтобы не допустить массовых банкротств, роста безработицы и снижения налоговых поступлений бизнес-объединения предложили: