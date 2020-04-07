Бизнес попросил Мишустина предоставить субсидии на выплату зарплат
Четверка крупнейших российских бизнес-объединения — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» — направили премьер-министру Михаилу Мишустину совместное обращение о необходимости срочных дополнительных мер государственной поддержки. Копия письма от 7 апреля есть у РБК, президент «Опора России» Александр Калинин и представитель «Деловой России» подтвердили его подлинность.
Президент Владимир Путин из-за угрозы дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в России продлил режим нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты вплоть до 30 апреля. В большинстве российских регионов граждане должны соблюдать режим домашней самоизоляции и не выходить на улицу за рядом исключений. Практически во всех регионах страны происходит шоковая остановка спроса, предприятия сокращают свою деятельность, теряют возможность покрывать операционные издержки, платить налоги и совершать платежи по кредитам, говорится в письме. «При этом главной задачей экономики России на сегодняшний момент является сохранение рабочих мест, что позволит как избежать социальной напряженности, так и выйти в последующем из пандемии, сохранив конкурентноспособность предприятий», — следует из обращения.
Для того чтобы не допустить массовых банкротств, роста безработицы и снижения налоговых поступлений бизнес-объединения предложили:
- признать признать пострадавшими от коронавируса не отдельные отрасли экономики, а предприятия всех сфер экономической деятельности с формированием разных групп мер поддержки в зависимости от специфики конкретного сектора или региона;
- предоставить компаниям, которые столкнулись с вынужденной приостановкой деятельности, субсидии на выплату 2/3 среднемесячной зарплаты на весь срок нерабочих дней;
- выплачивать индивидуальным предпринимателям без наемных работников ежемесячное пособие не ниже МРОТ (в 2020 году в целом по России — 12 130 руб.), освободив от уплаты фиксированных взносов;
- распространить с 1 мая режим самозанятых на все регионы, установив единый размер налога по ставке 1% (сейчас самозанятые платят налог по ставке 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами);
- рассмотреть возможность освобождения компаний от уплаты налоговых платежей, а также субсидирование платежей за аренду, лизинг и кредиты.