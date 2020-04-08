Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП

Российской экономике может потребоваться пакет антикризисной поддержки в эквиваленте более 7% ВВП, заявил РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Для помощи экономике властям, возможно, понадобится пойти на увеличение госдолга

Алексей Кудрин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству, заявил РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Но этого недостаточно, считает Кудрин: понадобятся стимулирующие меры еще на 2–3% ВВП.

«Общий объем обсуждаемых мер поддержки экономики и граждан за счет средств бюджетов бюджетной системы превышает 5% ВВП, включая замещения выпадающих доходов бюджетов для сохранения выполнения всех бюджетных обязательств. Прогнозируемый объем выпадающих доходов только федерального бюджета составит порядка 3–4 трлн рублей», — сказал глава Счетной палаты.

Кудрин комментировал свое недавнее заявление на совещании президента Владимира Путина с правительством, что «даже если ВВП будет падать не так глубоко, как в прошлый раз [в 2009 году], общий объем поддержки от 5% ВВП и выше скорее всего потребуется».

Общий пакет мер — от 7% ВВП

«Меры поддержки первого пакета, объявленного правительством, составляют 1,4 трлн руб., из них 500 млрд на гарантии. Таким образом, уже прогнозируемые меры поддержки превышают 5% ВВП. Но этого недостаточно. В ближайшее время требуется дополнительная поддержка бизнеса еще на 2–3% ВВП. Таким образом, общий пакет поддержки должен быть не менее 7% ВВП», — пояснил Кудрин.