Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина

Реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на 5%, оценили аналитики АКРА и экономисты Альфа-банка. Население сможет почувствовать ухудшение макроэкономической ситуации уже по итогам нерабочего апреля

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Снижение реальных располагаемых денежных доходов россиян по итогам 2020 года может стать максимальным за период с 2014 года, следует из прогнозов экономистов АКРА. По их оценкам, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные доходы населения могут снизиться более чем на 5%.

Социальная проблема

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. Росстат пересчитал динамику показателя за 2013–2018 годы после масштабного обновления методики расчета денежных доходов. Но после пересмотра показателей по новой методике тенденция снижения реальных доходов, начавшая из-за кризиса 2014 года, не изменилась вплоть до 2018 года.

Реальные располагаемые доходы населения по итогам 2014 года снизились на 1,2%, в 2015 году — на 2,4%, в 2016 году — на 4,5% (максимум за период), в 2017 году — на 0,5%. В 2018 году снижение доходов остановилось, и они показали околонулевой прирост (+0,1%).

В 2019 году реальные доходы россиян показали незначительную положительную динамику (+0,8), но из-за глубокого падения в предыдущие годы доходы россиян по итогам 2019 года остаются ниже уровня 2014 года на 7,5%. В 2020 году реальные доходы населения вновь снизятся, прогнозируют эксперты.

Президент Владимир Путин называл стагнацию реальных доходов россиян «одной из ключевых социальных проблем» и признавал, что его это «очень беспокоит». Однако, по его мнению, динамика доходов населения прежде всего связана «с резким падением цен на энергоносители». «Что можно сказать про персональную ответственность (за снижение доходов. — РБК), если снизились цены на нефть на мировом рынке?» — говорил Путин в интервью агентству ТАСС в марте 2020 года.

Падение свыше 5%

Реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020 года могут снизится более чем на 5%, следует из прогноза рейтингового агентства АКРА. Рецессия российской экономики вызовет стагнацию средней номинальной начисленной заработной платы населения и рост потребительских цен, отметил старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. В первую очередь и значительнее всего сократится суммарный размер оплаты труда наемных работников из-за роста безработицы, сокращений зарплат и неоплачиваемых отпусков, а также простоев предприятий из-за карантинных ограничений, объяснил он. «Заработная плата — одна из основных составляющих доходов многих граждан, и при ее снижении доходы могут ощутимо сократиться», — сказал он РБК.

Снижение реальных располагаемых доходов по итогам года будет находиться в диапазоне 5%, ожидают и экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Однако, по их оценке, падение будет вызвано главным образом убытками по финансовым доходам и сокращением предпринимательских доходов.

В структуре денежных доходов населения по источникам поступлений, по данным Росстата, наибольшую долю действительно занимает зарплата (58,1% в 2019 году), затем социальные выплаты, в том числе пенсии и стипендии (19%), а также прочие денежные поступления, куда входят и теневые доходы (12,4%). На долю доходов от предпринимательской деятельности приходится 6,1%, на доходы от собственности — 4,4%.

Население сможет почувствовать ухудшение макроэкономической ситуации уже по итогам нерабочего апреля, предупреждает Паршин. Экономическая активность в апреле снизится примерно на 20% — главным образом на фоне заморозки работы сектора услуг и предприятий малого и среднего бизнеса, полагают экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Спад экономической активности в апреле приведет к закрытию многих небольших компаний, безработица превысит 6% в летние месяцы, но снизится до 5% к концу этого года, ожидают эксперты. По данным Росстата, уровень безработицы в феврале составил 4,6%.

Удар по зарплате и доходам предпринимателей

По итогам 2020 года номинальные денежные доходы населения могут сократиться на 0,3% против роста на 6% по итогам 2019 года, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Основной спад доходов будет наблюдаться по итогам второго и третьего кварталов на 9% и 2,6% соответственно в сравнении с аналогичными периодами прошлого года. С учетом падения номинальных денежных доходах населения, а также ожидаемого уровня инфляции по итогам 2020 года в 3,8–4,2%, реальные располагаемые доходы населения могут сократиться на 5,6–6,8%, ожидает аналитик. ЦБ ожидает, что инфляция в 2020 году может временно превысить целевой уровень в 4%, затем ожидается ее возвращение к таргету в 2021 году. По оценкам Альфа-банка, инфляция к концу 2020 года может ускориться до 4–4,2%.

Основной удар в структуре доходов могут принять на себя компоненты оплаты труда и доходов от предпринимательской деятельности, полагает Покатович. Сокращение доходов от оплаты труда во втором и третьем кварталах года может составить порядка 15% и 5% в сравнении с аналогичными периодами 2019 года. Существенное снижение связано с жесткими карантинными мерами и уходом с рынка многих предприятий малого и среднего бизнеса. В БКС рост совокупного уровня безработицы в РФ оценивают выше, чем другие экономисты: как отмечает Покатович, по его прогнозам, безработица вырастет более чем в два раза — до уровней, вероятно, выше 10% в 2020 году.

Каждая пятая компания в России уже сообщила, что намерена сократить зарплаты сотрудникам, чтобы противостоять шокам падения курса рубля и карантинных ограничений из-за коронавируса, показал мартовский опрос Центра стратегических разработок. Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказались 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, оценивала Торгово-промышленная палата еще до объявления нерабочих дней с 30 марта и последующего их продления до 30 апреля.

Профессор РЭШ Олег Шибанов полагает, что основные проблемы будут с предпринимательскими и теневыми доходами, а затем и из-за снижения ставок и соответствующего уменьшения доходов от депозитов. Остальные компоненты [зарплаты, пособия] могут оказаться относительно стабильными. Пока экономист ожидает незначительного падения показателя реальных доходов по итогам года — примерно на 0,5%. «Но каждая неделя даже мягкого карантина влияет на шанс бизнеса выжить, поэтому, если его продлят на май, падение может вырасти до 2–3% и затронуть зарплаты», — говорит Шибанов.

Из-за снижения или потери основных источников дохода население, которое имеет банковские депозиты, будет вынуждено их расходовать, что повлияет на снижение доходов от собственности, добавляет Паршин. Две трети россиян (63,6%) заявляют, что у них вообще нет накоплений на случай потери работы, а большинство тех, у кого есть сбережения, полностью потратят их за два–шесть месяцев, показал опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и «ФК Открытие». Сбережения неравномерно распределяются среди населения, например, по данным АСВ, счета с остатками более 1 млн руб. на 1 марта составляли 1% от числа всех счетов (депозиты одного гражданина в разных банках учитываются по отдельности), но общий объем средств на таких счетах в денежном выражении достигал 57% от суммы всех счетов.