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Антикризисные меры ,  
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Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества

Платить за апрель, май и июнь не надо будет физкультурным центрам, отелям и общепиту среди прочего
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Впервые подобные меры он анонсировал 20 марта.

Мера принята в рамках поддержки отраслей бизнеса, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. В справке к распоряжению говорится, что аренду временно отменят для субъектов МСП, занятых в сферах:

  • авиаперевозок, аэропортовой деятельности и автоперевозок;
  • культуры, досуга и развлечений;
  • физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта;
  • туризма, гостиничного бизнеса;
  • общественного питания;
  • организации выставок;
  • оказания бытовых услуг;
  • организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.

Правительство утвердило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса, 6 апреля. В него вошли сферы авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, спорта, общественного питания, деятельность турагентств, гостиничный бизнес, организация дополнительного образования и ряд других. 11 апреля список дополнили кинотеатрами и стоматологическими клиниками. Согласно распоряжению кабмина, заемщики, которые работают в этих отраслях, смогут потребовать изменить условия кредита, для этого нужно обратиться к кредитору не позднее 30 сентября.

Власти включили химчистки и нянь в число пострадавших от вируса отраслей
Экономика

29 марта президент Владимир Путин поручил определить перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. Компаниям, которые относятся к малому и среднему бизнесу и работают в этих отраслях, будут продлены сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (кроме НДС). Также микропредприятиям продлят сроки уплаты страховых взносов. Помимо этого пострадавшие от вируса отрасли получат право на шестимесячный мораторий возбуждения дел о банкротстве.

Позднее Мишустин пообещал, что пострадавшим отраслям окажут первоочередную поддержку как в рамках антикризисного плана, так и за счет тех мер, которые были разработаны для поддержки малого и среднего бизнеса.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Антикризисные меры властей в основном распространяются на МСП. Опрошенные РБК налоговые консультанты считают, что недобросовестные бизнесмены могут попытаться воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МСП, предприниматели, малый и средний бизнес
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