Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества

Платить за апрель, май и июнь не надо будет физкультурным центрам, отелям и общепиту среди прочего

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Впервые подобные меры он анонсировал 20 марта.

Мера принята в рамках поддержки отраслей бизнеса, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. В справке к распоряжению говорится, что аренду временно отменят для субъектов МСП, занятых в сферах:

авиаперевозок, аэропортовой деятельности и автоперевозок;

культуры, досуга и развлечений;

физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта;

туризма, гостиничного бизнеса;

общественного питания;

организации выставок;

оказания бытовых услуг;

организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.

Правительство утвердило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса, 6 апреля. В него вошли сферы авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, спорта, общественного питания, деятельность турагентств, гостиничный бизнес, организация дополнительного образования и ряд других. 11 апреля список дополнили кинотеатрами и стоматологическими клиниками. Согласно распоряжению кабмина, заемщики, которые работают в этих отраслях, смогут потребовать изменить условия кредита, для этого нужно обратиться к кредитору не позднее 30 сентября.