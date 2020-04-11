Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества
Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Впервые подобные меры он анонсировал 20 марта.
Мера принята в рамках поддержки отраслей бизнеса, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. В справке к распоряжению говорится, что аренду временно отменят для субъектов МСП, занятых в сферах:
- авиаперевозок, аэропортовой деятельности и автоперевозок;
- культуры, досуга и развлечений;
- физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта;
- туризма, гостиничного бизнеса;
- общественного питания;
- организации выставок;
- оказания бытовых услуг;
- организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.
Правительство утвердило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса, 6 апреля. В него вошли сферы авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, спорта, общественного питания, деятельность турагентств, гостиничный бизнес, организация дополнительного образования и ряд других. 11 апреля список дополнили кинотеатрами и стоматологическими клиниками. Согласно распоряжению кабмина, заемщики, которые работают в этих отраслях, смогут потребовать изменить условия кредита, для этого нужно обратиться к кредитору не позднее 30 сентября.