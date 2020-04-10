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Финансы ,  
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Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб.

По словам Германа Грефа, в результате сделки главным акционером банка и главным выгодоприобретателем от его деятельности фактически стал «весь народ России»
Сбербанк SBER ₽201,66 -0,96% Купить
Сбербанк SBERP ₽185,43 -0,63% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Министерство финансов России объявило о завершении сделки по выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка. За 11,293 млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) было уплачено 2,139 трлн руб., взятых из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

За каждую акцию Сбербанка правительство заплатило по 189,44 руб.

В сообщениях Минфина и Банка России отмечается, что за основу была взята средневзвешенная цена обыкновенных акций Сбербанка за 30 дней торгов на Московской бирже (с 9 марта по 7 апреля).

50% акций Сбербанка переданы правительству 10 апреля, в распоряжении ЦБ пока остается одна акция банка. Ее сохранение за регулятором объяснили необходимостью заключения акционерного соглашения между правительством и ЦБ. После того как это произойдет, акция также будет передана кабмину (по условиям соглашения передача бумаги должна произойти не позднее 6 мая).

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в результате сделки акционером банка и главным выгодоприобретателем от его деятельности фактически становится через ФНБ и Минфин «весь народ России».

«Я и вся менеджерская команда приложим все усилия для того, чтобы стратегия Сбербанка, нацеленная на создание самых современных сервисов для клиентов, на технологическое лидерство, развитие экосистемы и рост прибыли, была реализована», — заверил Греф, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Минфин назвал хорошим момент покупки правительством акций Сбербанка
Финансы

Ранее о покупке правительством пакета акций Сбербанка именно за 2,14 трлн руб. сообщила газета «Известия». Издание со ссылкой на свои источники сообщило, что сделка была осуществлена 9 апреля, а ее цена оказалась на 300 млрд руб. меньше, чем ожидалось ранее.

Правительство покупает акции Сбербанка в рамках размещения средств ФНБ. Подтверждающий сделку закон был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта. Он предусматривал подписание акционерного соглашения между кабмином и ЦБ, целями которого являются защита прав миноритариев, а также обеспечение преемственности в управлении Сбербанком.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, Герман Греф, ФНБ, Минфин, ЦБ
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