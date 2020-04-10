Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб.

По словам Германа Грефа, в результате сделки главным акционером банка и главным выгодоприобретателем от его деятельности фактически стал «весь народ России»

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Министерство финансов России объявило о завершении сделки по выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка. За 11,293 млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) было уплачено 2,139 трлн руб., взятых из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

За каждую акцию Сбербанка правительство заплатило по 189,44 руб.

В сообщениях Минфина и Банка России отмечается, что за основу была взята средневзвешенная цена обыкновенных акций Сбербанка за 30 дней торгов на Московской бирже (с 9 марта по 7 апреля).

50% акций Сбербанка переданы правительству 10 апреля, в распоряжении ЦБ пока остается одна акция банка. Ее сохранение за регулятором объяснили необходимостью заключения акционерного соглашения между правительством и ЦБ. После того как это произойдет, акция также будет передана кабмину (по условиям соглашения передача бумаги должна произойти не позднее 6 мая).

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в результате сделки акционером банка и главным выгодоприобретателем от его деятельности фактически становится через ФНБ и Минфин «весь народ России».