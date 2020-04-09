Миллиарды на вирус: как бизнесмены помогают бороться с пандемией

Пандемия COVID-19 за несколько месяцев охватила весь мир. Пока правительства разрабатывают антикризисные меры, в борьбу с вирусом включились и бизнесмены. Крупнейшим жертвователем стал основатель Twitter Джек Дорси, который направил в фонд по борьбе с заболеванием треть своего состояния — $1 млрд. Как бизнесмены и их компании помогают бороться с вирусом — в материале РБК