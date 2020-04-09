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Пандемия коронавируса ,  
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Миллиарды на вирус: как бизнесмены помогают бороться с пандемией

Пандемия COVID-19 за несколько месяцев охватила весь мир. Пока правительства разрабатывают антикризисные меры, в борьбу с вирусом включились и бизнесмены. Крупнейшим жертвователем стал основатель Twitter Джек Дорси, который направил в фонд по борьбе с заболеванием треть своего состояния — $1 млрд. Как бизнесмены и их компании помогают бороться с вирусом — в материале РБК
Джек Дорси, основатель Twitter
Фото: Phillip Faraone / Getty Images for WIRED25

Сумма: $1 млрд

На что пойдут средства: фонду​ Start Small на глобальную борьбу с коронавирусом

Алишер Усманов, основной акционер USM Holdings
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сумма: $20 млн и еще 2 млрд руб. совместно с другими акционерами USM

На что пойдут средства: ​$20 млн будут направлены​ на борьбу с коронавирусом в Узбекистане, откуда Усманов родом. 2 млрд руб. — на нужды оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (транспорт, средства индивидуальной защиты для медиков и т.д.)

Джек Ма, основатель Alibaba
Фото: Marlene Awaad / Bloomberg

Сумма: $14,5 млн

На что пойдут средства: на разработку​ вакцины от коронавируса

Билл Гейтс, основатель Microsoft
Фото: Jason Alden / Bloomberg

Cумма: $100 млн

На что пойдут средства: на создание​ инфраструктуры для лечения пациентов в Африке и Южной Азии, а также разработку вакцины

Геннадий Тимченко, владелец «Волга Груп»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Сумма: более 1,3 млрд руб.

На что пойдут средства: на закупку​ медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, а также масок, перчаток и антисептиков

Владимир Евтушенков, глава совета директоров АФК «Система»
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сумма: 1 млрд руб. (средства выделены группой АФК)

На что пойдут средства: мероприятия​ по медицинской помощи и производству защитных средств, разработку тест-систем для выявления COVID-19

Михаил Фридман, совладелец «Альфа-Групп»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сумма: 1 млрд руб. (совместно другими акционерами «Альфа-Групп» Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым)

На что пойдут средства: на нужды оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Владимир Потанин, глава «Интерроса»
Фото: Jason Alden / Bloomberg

Сумма: 1 млрд руб.

На что пойдут средства: помощь НКО, которые могут пострадать​ из-за последствий пандемии

Ли Кашин, председатель правления компаний Cheung Kong Group и Hutchison Whampoa
Фото: Justin Chin / Bloomberg

Cумма: $13 млн

На что пойдут средства: медицинское оборудование​ для больниц Уханя и Гонконга

Ринат Ахметов, основатель компании «Систем Кэпитал Менеджмент»
Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС

Cумма: 300 млн грн (почти $11 млн)

На что пойдут средства: на борьбу с коронавирусом​ на Украине, в том числе закупку тестов и разработку новых

Джорджио Армани, дизайнер, основатель компании Armani
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Cумма: $1,43 млн

На что пойдут средства: помощь​ двум госпиталям и исследовательскому институту в Милане и Риме

Джордж Сорос, создатель Soros Fund Management
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Cумма: $1,1 млн

На что пойдут средства: оказание помощи правительству Будапешта при обеспечении пожилых и бездомных жителей венгерской столицы, где родился Сорос 

Аркадий (на фото слева) и Борис Ротенберги, СМП Банк
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Сумма: 50 млн руб.

На что пойдут средства: на нужды​ инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге

Олег Дерипаска, совладелец US Rusal и En+
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Сумма: неизвестна

На что пойдут средства: строительство​ трех инфекционных больниц в Иркутской области (в Братске, Тайшете и Шелехове) на 160 мест в общей сложности

Сулейман Керимов, сенатор
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сумма: неизвестна (выделена принадлежащей семье Керимова компанией «Полюс»)

На что пойдут средства: экспресс-тесты​ на коронавирус и обследование всех сотрудников подразделений «Полюса» в Красноярске

Андрей Гурьев, владелец «Фосагро»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сумма: неизвестна

На что пойдут средства: оборудование​, средства защиты и экспресс-тесты для больниц в городах присутствия компании

Андрей Мельниченко, совладелец СУЭК и «Еврохима»
Фото: Jason Alden / Bloomberg

Сумма: неизвестна

На что пойдут средства: помощь​ регионам присутствия компании (закупка техники и средств индивидуальной защиты)

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, коронавирус
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