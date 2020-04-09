Миллиарды на вирус: как бизнесмены помогают бороться с пандемией
Сумма: $1 млрд
На что пойдут средства: фонду Start Small на глобальную борьбу с коронавирусом
Сумма: $20 млн и еще 2 млрд руб. совместно с другими акционерами USM
На что пойдут средства: $20 млн будут направлены на борьбу с коронавирусом в Узбекистане, откуда Усманов родом. 2 млрд руб. — на нужды оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (транспорт, средства индивидуальной защиты для медиков и т.д.)
Сумма: $14,5 млн
На что пойдут средства: на разработку вакцины от коронавируса
Cумма: $100 млн
На что пойдут средства: на создание инфраструктуры для лечения пациентов в Африке и Южной Азии, а также разработку вакцины
Сумма: более 1,3 млрд руб.
На что пойдут средства: на закупку медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, а также масок, перчаток и антисептиков
Сумма: 1 млрд руб. (средства выделены группой АФК)
На что пойдут средства: мероприятия по медицинской помощи и производству защитных средств, разработку тест-систем для выявления COVID-19
Сумма: 1 млрд руб. (совместно другими акционерами «Альфа-Групп» Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым)
На что пойдут средства: на нужды оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Сумма: 1 млрд руб.
На что пойдут средства: помощь НКО, которые могут пострадать из-за последствий пандемии
Cумма: $13 млн
На что пойдут средства: медицинское оборудование для больниц Уханя и Гонконга
Cумма: 300 млн грн (почти $11 млн)
На что пойдут средства: на борьбу с коронавирусом на Украине, в том числе закупку тестов и разработку новых
Cумма: $1,43 млн
На что пойдут средства: помощь двум госпиталям и исследовательскому институту в Милане и Риме
Cумма: $1,1 млн
На что пойдут средства: оказание помощи правительству Будапешта при обеспечении пожилых и бездомных жителей венгерской столицы, где родился Сорос
Сумма: 50 млн руб.
На что пойдут средства: на нужды инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге
Сумма: неизвестна
На что пойдут средства: строительство трех инфекционных больниц в Иркутской области (в Братске, Тайшете и Шелехове) на 160 мест в общей сложности
Сумма: неизвестна (выделена принадлежащей семье Керимова компанией «Полюс»)
На что пойдут средства: экспресс-тесты на коронавирус и обследование всех сотрудников подразделений «Полюса» в Красноярске
Сумма: неизвестна
На что пойдут средства: оборудование, средства защиты и экспресс-тесты для больниц в городах присутствия компании
Сумма: неизвестна
На что пойдут средства: помощь регионам присутствия компании (закупка техники и средств индивидуальной защиты)