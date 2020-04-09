Минэкономразвития решило отложить разработку макропрогноза

Свой прогноз социально-экономического развития страны Минэкономразвития должно было представить 9 апреля. Однако из-за «текущей ситуации в экономике» его разработку решили отложить

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Минэкономразвития решило отложить разработку сценариев социально-экономического развития России, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», — сообщили в министерстве.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что новые сценарные условия макроэкономического прогноза с учетом влияния на мировую экономику пандемии коронавируса ведомство представит к 9 апреля. По его словам, последствия коронавируса окажутся для России глубже и серьезнее, чем предполагалось ранее.

Предыдущий прогноз был опубликован в январе. Тогда министерство ожидало в 2020 году роста ВВП России на 1,9%. Среднегодовой курс доллара на 2020 год прогнозировался на уровне 65,7 руб. за доллар, а оценка среднегодовой цены Urals на 2020 год составляла $57,7. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в начале марта отмечал, что макропрогноз на 2020 год уже «безнадежно устарел».

Минэкономразвития однажды уже откладывало публикацию макроэкономического прогноза — в мае 2018 года. Тогда, после вступления Владимира Путина в президентскую должность в очередной раз, министерство не обновило прогноз, сославшись на серьезное ужесточение санкций США месяцем ранее и новый майский указ президента, который существенно изменил экономическую повестку.