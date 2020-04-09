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Экономика ,  
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Минэкономразвития решило отложить разработку макропрогноза

Свой прогноз социально-экономического развития страны Минэкономразвития должно было представить 9 апреля. Однако из-за «текущей ситуации в экономике» его разработку решили отложить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минэкономразвития решило отложить разработку сценариев социально-экономического развития России, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», — сообщили в министерстве.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что новые сценарные условия макроэкономического прогноза с учетом влияния на мировую экономику пандемии коронавируса ведомство представит к 9 апреля. По его словам, последствия коронавируса окажутся для России глубже и серьезнее, чем предполагалось ранее.

Предыдущий прогноз был опубликован в январе. Тогда министерство ожидало в 2020 году роста ВВП России на 1,9%. Среднегодовой курс доллара на 2020 год прогнозировался на уровне 65,7 руб. за доллар, а оценка среднегодовой цены Urals на 2020 год составляла $57,7. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в начале марта отмечал, что макропрогноз на 2020 год уже «безнадежно устарел».

Минэкономразвития однажды уже откладывало публикацию макроэкономического прогноза — в мае 2018 года. Тогда, после вступления Владимира Путина в президентскую должность в очередной раз, министерство не обновило прогноз, сославшись на серьезное ужесточение санкций США месяцем ранее и новый майский указ президента, который существенно изменил экономическую повестку.

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В свою очередь Минфин не собирается править бюджет этой весной отдельным законом через Госдуму, поэтому макропрогноз, на базе которого министерство верстает бюджет, с этой точки зрения сейчас не нужен. Необходимые корректировки будут проводиться через парламентскую комиссию по перераспределению бюджетных ассигнований.

Однако на базе прогноза Минэкономразвития определяются дополнительные или недополученные нефтегазовые доходы бюджета, которые покрываются рублями, вырученными от продажи валюты из ФНБ. В отсутствие нового прогноза в формуле недополученных нефтегазовых доходов должны учитываться показатели добычи и экспорта нефти и газа из старой, январской версии прогноза.

Экспорт нефти и газа из России, скорее всего, будет ниже, чем подразумевалось январским прогнозом Минэкономразвития. Так, в январе—феврале экспорт газа сократился на 51% в стоимостном выражении, сообщала ФТС. РБК направил запрос в Минфин.

В начале апреля министерство оценивало недополученные нефтегазовые доходы бюджета на ближайший месяц в размере 55,8 млрд руб. Продажа валюты на открытом рынке при этом составит 3,5 млрд руб. ежедневно. Минфин вынужден продавать валюту при снижении цен на нефть ниже базового уровня (нефть Urals, $42,4 за баррель), для того чтобы покрыть выпадающие доходы.

На текущую экономическую ситуацию оказало влияние распространения коронавируса и обвал на нефтяном рынке, произошедший в начале марта. Участники соглашения ОПЕК+, определяющего сокращение добычи нефти в условиях проседающего спроса, не договорились о продлении сделки, и она перестала действовать 1 апреля. На этом фоне мировые цены на нефть рухнули. Сейчас цена на нефть марки Brent колеблется вокруг $30 за баррель, потеряв с начала марта около 30%.

Авторы: Анна Гальчева, Наталья Демченко, Иван Ткачёв, Мария Лисицына
Теги: экономический прогноз, Минэкономразвития, экономика
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