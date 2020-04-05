Экономисты предупредили о двухлетней рецессии при оптимистичном сценарии

Аналитический центр ЦМАКП описал кризисный сценарий в России с учетом максимальной активности государства по сдерживанию спада. Даже при таком варианте ВВП упадет примерно на 3% за два года

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса. Основным автором аналитической записки, датированной 1 апреля, стал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов — брат первого вице-премьера Андрея Белоусова. Прогноз неутешительный: даже при таком сценарии, исходящем из масштабной программы антикризисных мер, российскую экономику «все равно ожидает с высокой вероятностью двухлетняя рецессия», соответствующая по продолжительности спаду мировой экономики.

«Конструктивный» вариант — это «жесткий» сценарий ЦМАКП (вероятность которого он оценивают в 55–57%) при активном реагировании государства на кризис. Падение реального ВВП в этом «конструктивном», то есть оптимистическом, сценарии удастся удержать на уровне 2,3–2,5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году. За два года, таким образом, экономика сократится на 2,8–3,3%. После окончания кризиса в 2022 году экономика вернется к росту, но очень медленному: 0,6–1%.

Это значит, что цель президента Владимира Путина по выводу российской экономики на траекторию роста выше 3% будет отложена как минимум на два года. А если вспомнить, что в конце 2017-го власти ставили цель достичь роста в 3,1% в 2020 году, то минимум на три года. Восстановление экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года, следует из анализа ЦМАКП.

Но без активных стимулов со стороны государства рецессия может оказаться еще более глубокой. Если ситуация будет развиваться по «жесткому» сценарию, предполагающему лишь стабилизирующую политику властей, ВВП в 2020 году может упасть на 3–3,3%, в 2021 году — на 0,8–1%. Таким образом, выигрыш при «конструктивном» варианте относительно «жесткого» составит около 1 п.п. динамики ВВП в 2020–2021 годах.