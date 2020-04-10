Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн

Власти готовят новый пакет мер для поддержки российской экономики объемом около 1 трлн руб., узнало агентство. Деньги на него планируется получить не из ФНБ, а за счет заимствований

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Власти России готовят новый план поддержки экономики страны объемом 1 трлн руб., который должен помочь справиться с кризисом, вызванный пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на два источника, знакомые с деталями обсуждения плана, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, обсуждение деталей этого плана еще продолжается и окончательное решение не принято.

Частично на эти средства власти намерены просубсидировать выплату зарплат сотрудникам предприятий, вынуждено оставшихся без работы на время нерабочего месяца.

Деньги на реализацию плана правительство планирует взять не из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а займет. При этом Bloomberg отмечает, что последний выход российских властей на рынок рублевых облигаций сопровождался слабым спросом. То, что несмотря на это, власти все-таки рассматривают возможность финансирования плана с помощью займов Bloomberg объясняет тем, что Москва опасается продолжительного периода низких нефтяных цен. Эта обеспокоенность вынуждает Кремль сдержанно тратить средства ФНБ, несмотря на растущее давление со стороны бизнеса и экономистов, указывает агентство.