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Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн

Власти готовят новый пакет мер для поддержки российской экономики объемом около 1 трлн руб., узнало агентство. Деньги на него планируется получить не из ФНБ, а за счет заимствований
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти России готовят новый план поддержки экономики страны объемом 1 трлн руб., который должен помочь справиться с кризисом, вызванный пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на два источника, знакомые с деталями обсуждения плана, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, обсуждение деталей этого плана еще продолжается и окончательное решение не принято.

Частично на эти средства власти намерены просубсидировать выплату зарплат сотрудникам предприятий, вынуждено оставшихся без работы на время нерабочего месяца.

Деньги на реализацию плана правительство планирует взять не из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а займет. При этом Bloomberg отмечает, что последний выход российских властей на рынок рублевых облигаций сопровождался слабым спросом. То, что несмотря на это, власти все-таки рассматривают возможность финансирования плана с помощью займов Bloomberg объясняет тем, что Москва опасается продолжительного периода низких нефтяных цен. Эта обеспокоенность вынуждает Кремль сдержанно тратить средства ФНБ, несмотря на растущее давление со стороны бизнеса и экономистов, указывает агентство. 

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Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб. В марте аукционы по размещению десятилетних облигаций госзайма замораживались Минфином из-за волатильности на рынке. Последний раз такой аукцион проводился 26 февраля. 7 апреля Минфин сообщил, что возобновит аукционы ОФЗ, однако аукцион 8 апреля был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

На действующий сейчас план поддержки экономики правительство зарезервировало 1,4 трлн руб. Часть этих средств пойдут на целевые займы для бизнеса и реструктуризацию выплат, компенсацию потерь авиаперевозчиков и других пострадавших отраслей; 500 млрд руб. будут выделены на гарантии. Таким образом, объем выделенных на преодоление кризиса средств составляет более 5% ВВП с учетом компенсации из ФНБ выпадающих нефтегазовых доходов, что позволяет сохранить общий уровень расходов на прежнем уровне. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин однако, назвал недостаточным этот объем средств и предложил выделить еще 2-3% ВВП.

«Очевидно, что такие дополнительные объемы поддержки нерационально финансировать только за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответственно, можно рассматривать и увеличение государственного долга посредством дополнительной эмиссии государственных ценных бумаг», — говорил Кудрин РБК.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: экономика, коронавирус
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