Эксперты предсказали просрочку почти 20% кредитов малому бизнесу

По итогам 2020 года просрочка по кредитам малому и среднему бизнесу может вырасти до 17–18%, оценили в «Эксперт РА». На кредитные каникулы может претендовать каждый пятый заемщик из этого сегмента

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Меры по борьбе с коронавирусом нанесут существенный урон малому и среднему бизнесу (МСБ) и его кредиторам: доля просроченных платежей по итогам 2020 года в этом сегменте может вырасти до 17–18%, что на 5–6 п.п. выше, чем годом ранее, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

Что ждет малый и средний бизнес

В 2019 году рынок кредитования МСБ впервые с 2014 года показал уверенный рост: банки выдали кредитов на 7,8 трлн руб., на 15% больше, чем годом ранее, а суммарная задолженность МСБ выросла на 12%, до 4,7 трлн руб., отмечается в отчете. К увеличению этого показателя привели удешевление кредитов (ставки по ним снижались вслед за ключевой ставкой ЦБ), стагнация на рынке корпоративного кредитования и меры господдержки.

В 2020 году ожидать таких же темпов роста не стоит. Экономическая ситуация в стране ухудшится из-за пандемии коронавируса и ситуации на нефтяном рынке, и это отразится на активности банков в сегменте кредитования МСБ, отмечают в агентстве.