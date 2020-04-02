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Эксперты предсказали просрочку почти 20% кредитов малому бизнесу

По итогам 2020 года просрочка по кредитам малому и среднему бизнесу может вырасти до 17–18%, оценили в «Эксперт РА». На кредитные каникулы может претендовать каждый пятый заемщик из этого сегмента
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

Меры по борьбе с коронавирусом нанесут существенный урон малому и среднему бизнесу (МСБ) и его кредиторам: доля просроченных платежей по итогам 2020 года в этом сегменте может вырасти до 17–18%, что на 5–6 п.п. выше, чем годом ранее, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

Что ждет малый и средний бизнес

В 2019 году рынок кредитования МСБ впервые с 2014 года показал уверенный рост: банки выдали кредитов на 7,8 трлн руб., на 15% больше, чем годом ранее, а суммарная задолженность МСБ выросла на 12%, до 4,7 трлн руб., отмечается в отчете. К увеличению этого показателя привели удешевление кредитов (ставки по ним снижались вслед за ключевой ставкой ЦБ), стагнация на рынке корпоративного кредитования и меры господдержки.

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В 2020 году ожидать таких же темпов роста не стоит. Экономическая ситуация в стране ухудшится из-за пандемии коронавируса и ситуации на нефтяном рынке, и это отразится на активности банков в сегменте кредитования МСБ, отмечают в агентстве.

Агентство считает, что в 2020 году наиболее вероятен умеренно-негативный сценарий развития событий. Он предполагает, что стоимость нефти марки Brent будет держаться на уровне $40–45 за баррель, а ключевая ставка Центрального банка повысится до 7,75%. При развитии по кризисному сценарию нефть будет торговаться на уровне $35 за баррель, инфляция разгонится до 7% и ЦБ будет вынужден повысить ключевую ставку до 9%.

В таком случае агентство ожидает ухудшения платежеспособности многих небольших предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от распространения вируса: непродуктовой торговли и развлекательных услуг, а также кафе и ресторанов. В ближайшие один-три месяца банки существенно ограничат кредитование субъектов МСБ, считают в «Эксперт РА». Кредитные каникулы, которые банки будут предоставлять заемщикам, лишь отложат негативные эффекты, и по итогам 2020 года доля просроченных платежей вырастет на 5–6 п.п. выше уровня прошлого года — до 17–18%, говорится в отчете.

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«Мы ожидаем, что просрочка на уровне 17–18% по итогам 2020 года возможна как для умеренно-негативного, так и для кризисного сценария развития макроэкономики. При этом не вся просрочка говорит о дефолтах предприятий, поскольку возможно возникновение краткосрочной просроченной задолженности, что отражает лишь временные трудности заемщика», — пояснила РБК аналитик «Эксперт РА» Юлия Якупова.

В 2019 году доля просроченной задолженности по кредитам МСП снизилась на 0,5 п.п., до 11,9%, за счет увеличения портфеля. В абсолютном выражении объем проблемных долгов вырос на 8%.

Влияние экономических факторов приведет к сокращению кредитования сектора. Объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2020 сократится на 20% относительно прошлого года и составит около 6,3 трлн руб., прогнозируют в агентстве. В кризисном сценарии, по оценке «Эксперт РА», возможно снижение выдач на 30–35%, до 5,1–5,5 трлн руб.

Как поддерживают рынок

Но достижение даже таких показателей возможно, если государство не будет ужимать поддержку рынка, считают в агентстве.

  • Власти уже объявили об отсрочке при уплате налогов (кроме НДС) и страховых взносов для микропредприятий и о снижении размера страховых взносов с 30 до 15%, уплачиваемых с зарплат, превышающих МРОТ.
  • Предприятия МСП получат временные отсрочки при выплатах за аренду государственного и муниципального имущества.
  • На 2020 год запланировано расширение господдержки сектора: по программе льготного кредитования снимаются ограничения по видам кредитов и отраслям и увеличивается размер субсидий, отмечают в «Эксперт РА».
  • Госдума 1 апреля приняла законопроект о кредитных каникулах для субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей. Их перечень определит правительство.
  • Центральный банк объявил о выделении 500 млрд руб. на рефинансирование кредитов МСБ. Процентная ставка по кредитам не будет превышать 8,5%, и это, как считают в агентстве, поможет сдержать рост процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. 150 млрд руб. от этой суммы будут направлены на кредитование МСБ для выплаты зарплат в условиях снижения спроса. Программа будет работать следующим образом: ЦБ будет выдавать кредиты банкам под 4%, а банки будут выделять эти деньги предприятиям МСБ.
  • Кредиты будут практически бесплатными для них, так как власти будут субсидировать ставку. Правда, программа предполагает выплату зарплат, соответствующих МРОТ. В Москве минимальный размер оплаты труда составляет 20 тыс. руб., что в четыре раза меньше средней зарплаты в столице.
  • ВТБ — второй игрок на рынке — презентовал программу реструктуризации ранее выданных кредитов на срок до десяти лет. Новые кредиты можно будет направить на погашение суммы текущей задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям и т.д. Заемщику может быть предоставлена отсрочка платежей на срок до шести месяцев, сообщили в пресс-службе банка. ВТБ отметил, что за текущую неделю в банк поступило более 250 заявлений о реструктуризации кредитов от предприятий МСБ.
  • О предоставлении трехмесячных каникул для малого и среднего бизнеса уже объявили Альфа-банк, «Открытие» и Промсвязьбанк, входящие в топ-6 кредиторов МСБ.
  • В Сбербанке действует программа поддержки корпоративных клиентов, работающих в сферах гостиничной и торговой недвижимости, рассказал зампред банка Анатолий Попов. Банк также отменил оплату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс до 31 мая 2020 года. Такие выплаты чаще всего делают предприятия малого и микробизнеса.

В Moody's оценивали, что на кредитные каникулы могут претендовать 20% предприятий. Если их ссуды будут реструктуризованы, банки могут недосчитаться 50 млрд руб. доходов, или 2,5% годовой прибыли.

Зампред «Открытия» Надия Черкасова напомнила, что в 2008 и 2014 году реструктуризацию проходили примерно 60% компаний МСБ. «Я думаю, что такой же уровень реструктуризации пройдет и по данной ситуации. Просрочка вырастет до 6–7%», — сказала она 31 марта. Позднее через пресс-службу Черкасова уточнила, что за последнюю неделю уровень просрочки в банке не вырос и клиенты продолжают выплачивать свои кредиты в срок.

Автор: Павел Казарновский
Теги: господдержка, коронавирус, МСБ, кредиты, пандемия
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