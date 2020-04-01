Власти заложили ₽1,4 трлн на борьбу с коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
УЕФА перенес матчи сборной России по футболу против Польши и Сербии Спорт, 18:16 Воробьев заявил об отсутствии планов блокировать Москву и Подмосковье Общество, 18:15 Минкомсвязи назвало лидирующие СМИ по росту трафика в марте Технологии и медиа, 18:12 Мэрия Москвы опровергла данные о продлении самоизоляции до конца апреля Общество, 18:05 Приняты поправки о либерализации валютного контроля Пресс-релиз, 17:56 Кабмин предложил мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса Общество, 17:51 Как за полторы недели запустить бесплатный сервис с ответами про COVID-19 Экономика инноваций, 17:45  Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Политика, 17:44 Изменение климата ударит по рынку страхования: что пишут зарубежные СМИ Pro, 17:42 Выставка онлайн: модные универмаги с историей в «Гараже» Стиль, 17:39 В Ереване из-за коронавируса впервые в истории закрыли метро Общество, 17:38 Губернатор опроверг сообщения о перекрытом въезде в Самару Общество, 17:32 В Минздраве оценили готовность регионов к борьбе с коронавирусом Общество, 17:28 Генпрокуратура нашла в Сети новые фейки про коронавирус Общество, 17:22
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти заложили ₽1,4 трлн на борьбу с коронавирусом

В правительстве подготовили второй пакет мер по поддержке пострадавших отраслей. Среди прочего власти пообещали сделать бесплатной процедуру банкротства физических лиц и считать коронавирус форс-мажором по договорам аренды
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным в среду заявил, что на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете зарезервировано 1,4 трлн руб.

В ходе совещания, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24», Мишустин сообщил главе государства о дополнительных мерах по поддержке пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. «Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

Так, Мишустин предложил:

  • предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ. Предлагаемый объем поддержки — 150 млрд руб.;
  • рассматривать меры по противодействию распространению коронавируса как форс-мажор по договорам аренды;
  • сделать бесплатной процедуру банкротства физических лиц с размером долга от 50 тыс. до 700 тыс. руб. Для этого им нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве;
  • ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям;
  • распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, социально ориентированным НКО в наиболее пострадавших отраслях будут предоставлены те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства;
  • 171 млрд руб. из федерального бюджета зарезервировать на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризации бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов;
  • предоставить авиаперевозчикам 1,5 млрд руб. на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции;
  • дать рекомендации регионам и муниципалитетам по снижению имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса.

30 марта Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами назвал отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, которым правительство России окажет поддержку. Это:

  • транспортная сфера (авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов);
  • сфера культуры, досуга и развлечений;
  • сфера физической культуры и спорта;
  • сфера туризма и гостиничного бизнеса;
  • сфера общепита;
  • сфера бытовых услуг;
  • образовательные организации (организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения).

«Правительство будет оказывать первоочередную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет тех мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса», — сказал премьер-министр.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Михаил Мишустин, господдержка бизнеса
Материалы по теме
Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках
Финансы
Мишустин поручил выделить деньги застрявшим за границей россиянам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter