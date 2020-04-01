Власти заложили ₽1,4 трлн на борьбу с коронавирусом

В правительстве подготовили второй пакет мер по поддержке пострадавших отраслей. Среди прочего власти пообещали сделать бесплатной процедуру банкротства физических лиц и считать коронавирус форс-мажором по договорам аренды

Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным в среду заявил, что на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете зарезервировано 1,4 трлн руб.

В ходе совещания, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия 24», Мишустин сообщил главе государства о дополнительных мерах по поддержке пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. «Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

Так, Мишустин предложил:

предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ. Предлагаемый объем поддержки — 150 млрд руб.;

рассматривать меры по противодействию распространению коронавируса как форс-мажор по договорам аренды;

сделать бесплатной процедуру банкротства физических лиц с размером долга от 50 тыс. до 700 тыс. руб. Для этого им нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве;

ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям;

распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, социально ориентированным НКО в наиболее пострадавших отраслях будут предоставлены те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства;

171 млрд руб. из федерального бюджета зарезервировать на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризации бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов;

предоставить авиаперевозчикам 1,5 млрд руб. на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции;

дать рекомендации регионам и муниципалитетам по снижению имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса.

30 марта Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами назвал отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, которым правительство России окажет поддержку. Это: