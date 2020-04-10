Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 млн баррелей в день

После первых двух месяцев параметры соглашения будут постепенно изменяться. Новая сделка рассчитана до середины весны 2022 года

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Члены ОПЕК+ по итогам переговоров в четверг договорились о том, что с 1 мая и до конца июня снижение добычи нефти составит 10 млн баррелей в день, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление группы.

Указывается, что с 1 июля сокращение составит 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года – 6 млн баррелей в сутки.

Участники ОПЕК+ договорились провести новую видеоконференцию 10 июня, чтобы обсудить ситуацию на рынке.

Как ранее сообщали корреспондент Energy Intelligence Амина Бакр, а также издание Wall Street Journal, такие условия сделки устроили все страны кроме Мексики, переговоры с которой продолжались до позднего вечера. Мексику не устраивал вариант, при которой она должна сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.