Канада пообещала передать Германии оставшиеся турбины для Nord Stream

Германия попросила Канаду вернуть пять оставшихся турбин для газопровода из России, они находились на ремонте, эта просьба будет выполнена, сообщили в МИДе. На Украине считают происходящее «опасной уступкой»

Канада передаст Германии после ремонта в общей сложности шесть турбин для газопровода «Северный поток», несмотря на поступивший ранее отказ «Газпрома» принять одну из них. Об этом заявила глава канадского МИДа Мелани Жоли, передает телеканал CBC.

«Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия», — сказала министр.

Жоли пояснила, что Канада по-прежнему не намерена позволять властям России «как-либо оправдывать» политику превращения поставок газа в инструмент давления на Европу.

С этой аргументацией не согласилась украинский посол в Канаде Юлия Ковалив. Она призвала Канаду соблюдать введенные ранее санкции против России.

Турбина для «Северного потока», которая была отправлена в Канаду на ремонт, стала причиной неоднократного сокращения поставок газа в Европу, объяснял «Газпром». В итоге прокачка по газопровода снизилась до 20% от номинальной мощности пути — 35 млн куб. м в сутки.

Ее возвращение в Россию осложнялось введенными Канадой санкциями. Оттава после просьбы Берлина согласилась вернуть турбину, ее доставили в Германию. Украина назвала происходящее «опасной уступкой», однако немецкие власти пояснили: Канада раскрыла «блеф Кремля», поскольку после возвращения турбины Россия не сможет больше оправдывать ее отсутствием сокращение поставок газа. Германия и Siemens Energy уверены, что настоящими мотивами такой ситуации стали политические причины, а не технические условия, власти России отвергли обвинения. При этом, по данным Bloomberg, Москва намерена поддерживать поставки газа в Европу на минимальном уровне для усиления давления в ответ на санкции.

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«Газпром» утверждает, что турбину невозможно забрать из Германии из-за санкций со стороны Канады, ЕС и Великобритании. Компания напомнила, что контракт на ремонт турбин в Канаде заключили с британской Industrial Turbine Company Limited (входит в группу компаний Siemens Energy). По окончании ремонта турбину должны были передать российской стороне, однако из-за санкций Канады ее направили в Германию, что не соответствует условиям контракта. Оттава выдала документы на вывоз двигателя компании Siemens Energy Canada Limited, которая не выступает стороной контракта. В «Газпроме» заявили о риске того, что Канада может посчитать перевозку турбины в Россию нарушением.

Однако немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что Россия может забрать турбину в любой момент, для этого необходимо только ее участие — следует предоставить необходимую информацию для прохождения таможни, все остальные разрешения есть: от Германии, Евросоюза, Великобритании и Канады. Об отсутствии «желания клиента» говорили и в руководстве Siemes Energy. В компании уверены, что российская сторона каждый день называет «какие-то еще причины», чтобы не забирать турбины, аргументы «Газпрома» в Siemens Energy считают «просто неправдой».