«Газпром» объяснил, почему не может вернуть турбину для Nord Stream
Турбину Siemens на компрессорную станцию (КС) Портовая газопровода «Северный поток» нельзя вернуть из-за введенных против России санкций Канады, Евросоюза и Великобритании, а также действующих контрактных обязательств со стороны Siemens, говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.
Российская компания напомнила, что контракт на ремонт двигателей в Канаде заключен с британской Industrial Turbine Company Limited (входит в группу компаний Siemens Energy). По окончании ремонта турбину должны были передать «Газпрому», однако из-за санкций Канады ее направили в Германию, что не соответствует условиям контракта. Оттава выдала документы на вывоз двигателя компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной контракта, заявил «Газпром.
По мнению российской компании, есть риск, что Оттава может посчитать перевозку турбины в Россию нарушением. Это в свою очередь может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей «Северного потока», полагает «Газпром».
Российская компания предупредила, что поставка двигателя из Канады в Германию также может повлечь применение санкций ЕС. «Газпром» напомнил, что продажа, поставка, передача или экспорт газотурбинных двигателей, технологий и других товаров, указанных в санкционных списках (независимо от того, произведены ли они в ЕС), запрещены для использования в России.
Кроме того, добавили в «Газпроме», так как Industrial Turbine Company Limited является стороной контракта, к ней могут быть применены санкции Великобритании.
«В отсутствие официальных разъяснений ЕС и Великобритании по вопросам применения санкций нет ясности, что ремонт и транспортировка газотурбинных двигателей для КС «Портовая» не подпадет под экспортные ограничения», — заявили в «Газпроме».
РБК направил запрос представителю Siemens Energy.
Глава Siemens Energy Кристиан Брух ранее заявлял, что все таможенные документы на перевозку турбины готовы, но компания пока не может отправить ее в Россию из-за неучастия со стороны «Газпрома».
Материал дополняется