Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»

Олаф Шольц (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Канцлер Олаф Шольц призвал Россию забрать доставленную в Германию из Канады турбину для газопровода «Северный поток». С призывом политик выступил на пресс-конференции в Берлине.

«Забирайте же ее. Она здесь», — сказал Шольц (цитата по ТАСС).

Проблемы с возвращением газотурбинного агрегата Siemens для перекачивающей станции возникли из-за санкций Канады, куда он был отправлен на ремонт. Позже канадские власти дали согласие передать установку Германии, чтобы та вернула ее России.

«Газпром» настаивает, что для возвращения турбины компании нужны документальные разъяснения ЕС и Британии, которые исключат санкционные риски относительно ремонта и перевозки подобного оборудования.

На фоне сложностей с возвращением на компрессорной станции (КС) «Портовая» в эксплуатации осталась одна турбина из шести, а суточная прокачка газа сократилась до 33 млн куб. м (20% от проектной мощности). Из-за этого биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили $2300 за 1 тыс. куб. м.

В Германии и Евросоюзе сокращение поставок связали с политическими, а не техническими причинами. На фоне этого страны ЕС достигли соглашения о добровольном сокращении потребления газа на 15%, которое может стать обязательным при серьезной угрозе стабильности поставок топлива.

В Кремле и «Газпроме» сложившуюся ситуацию связали с санкциями. «Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные искусственные сложности, которые были привнесены этими самыми так называемыми санкциями», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.