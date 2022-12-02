Страны Запада установили потолок цен на российскую нефть. Что это значит

Страны Запада договорились о потолке цен на нефть из России, чтобы снизить ее возможности по финансированию военных действий на Украине. Москва говорила, что не будет поставлять сырье в страны, поддержавшие эту меру

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Страны ЕС согласовали введение потолка цен на нефть из России, сообщает представительство Чехии в Совете Евросоюза на своей странице в «Твиттере». По словам посла Польши Анджея Садоша, Варшава дала согласие установить предельной стоимость в $60 за барр. Окончательно утвердить решение должны к 4 декабря, за день до вступления в силу.

У европейских стран больше недели ушло на согласование потолка цен, который изначально оценивался на уровне $60-70. Польша и страны Балтии выступалипротив $65 за баррель, посчитав, что это «слишком щедро» по отношению к Москве. Варшава предлагала его установить на уровне $30. Другие государства с развитой судоходной отраслью, в том числе Греция и Мальта, не хотели опускать лимит ниже $70. В итоге Еврокомиссия предложила им остановиться на уровне $60.

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) еще в начале сентября объявили, что введут потолок цен на нефть для снижения доходов России и ее способности финансировать военные действия на Украине. При этом, по словам западных чиновников, была выбрана именно такая модель, чтобы попытаться избежать резкого роста мировых цен.

Через месяц эта мера вошла в восьмой пакет антироссийских санкций ЕС. Ограничение цены на сырую нефть начнет действовать с 5 декабря, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. В те же сроки вступит в силу европейское эмбарго на закупки российской нефти и нефтепродуктов морским путем.

По мере приближения дедлайна 5 декабря эталонная российская нефть Urals подешевела ниже предложенного потолка. В ноября ее средняя цена составила $66,5 — на 6% меньше, чем в октябре, сообщил российский Минфин 1 декабря. По данным ценового агентства Argus на конец ноября, цена партии с отгрузкой из порта Приморск (Балтийское море) опустилась ниже $52 за баррель (без учета расходов на фрахт, перевозку нефти и страхование танкера).

Как будет действовать потолок цен

США и Канада еще в начале весны 2022 года отказались от покупки российской нефти, Великобритания прекратила импорт российских энергоносителей в июне, Япония формально не присоединилась к эмбарго, но значительно сократила закупки нефти. Министры стран G7 в начале осени подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, а также намерение ввести предельные цены на нее для других стран. Канцлер Казначейства Великобритании Надхим Захави говорил, что эта мера включит запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка. Теперь у покупателей российских нефти и нефтепродуктов будет выбор: согласиться покупать их по цене не выше установленного предела, либо смириться с тем, что Запад полностью запретит своим компаниям перевозить и страховать это сырье.

По данным Института международных финансов (IIF), около 50% российской нефти, вывозимой из портов страны, транспортируется танкерами, принадлежащими греческим судовладельцам. 90% судов в мире страхуется с помощью лондонской ассоциации «Международная группа клубов взаимного страхования» (International Group of P&I Clubs). До введения санкций Евросоюз, США и Великобритания ввозили две трети российской нефти и нефтепродуктов, продаваемых на международном рынке.

Как уточнило Министерство финансов США 22 ноября, в сферу услуг, которые западные провайдеры не должны будут оказывать в сделках по цене, превышающей предельную, включены трейдинг, финансирование, перевозка по морю, страхование и перестрахование (включая защиту имущественных интересов судовладельца), регистрация судна в национальных судовых реестрах и таможенное оформление.

На практике нефть может продаваться на условиях CIF (когда покупатель в составе цены уже оплатил страхование, доставку и некоторые другие услуги) или на условиях FOB (тогда в цену не входит страхование и транспортировка). Минфин США поясняет, что ценовой потолок не учитывает стоимость фрахта судна, транспортировки, страхования и таможенного оформления: счета за эти услуги должны выставляться отдельно и соответствовать «коммерчески обоснованным ставкам». Иными словами, регуляторы должны видеть, сколько составила именно цена покупки нефти и сколько стоят связанные с этим услуги, причем последние не должны быть завышенными, то есть не должны маскировать более высокую реальную цену сырья. В последнее время морские партии нефти Urals все чаще отпускаются в российских портах на условиях FOB, утверждает Argus.

По данным Bloomberg, стоимость морских перевозок российской нефти в преддверии решения ЕС по предельным ценам резко растет: ставки фрахта для доставки из Балтийского моря в Индию после 5 декабря, например, обсуждаются на уровне $15 млн (или $20 за баррель) — по сравнению с предыдущими ставками в диапазоне $9–11,5 млн.

Если российская сырая нефть прошла «существенную трансформацию» в другой юрисдикции (например, переработана в новый продукт), то в дальнейших сделках к ней уже не применяется ценовой потолок, пояснили в американском Минфине. Но только лишь смешивание российского сырья с иностранным не считается такой «существенной трансформацией», подчеркивает ведомство.

На какие послабления пошли страны G7

В октябре Евросоюз утвердил правило, по которому любой иностранный танкер, хоть раз перевезший российскую нефть по цене выше предельной, должен быть отлучен от европейских услуг по страхованию, финансированию и т.д. Однако затем США просили европейских коллег смягчить такой подход. В результате власти ЕС существенно пересмотрели это правило: европейским провайдерам будет запрещено оказывать услуги судам, только если они преднамеренно нарушили ценовой потолок, этот запрет будет действовать 90 дней после отгрузки нефти по цене выше предельной, и, наконец, в течение этого периода нельзя будет предоставлять услуги только для перевозки российского сырья (а, например, на нефть из Саудовской Аравии запрет распространяться не будет).

Евросоюз также решил установить 45-дневный переходный период после даты введения потолка цен на нефть из России. Он будет применяться к российской нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января.

Bloomberg в июле сообщал, что США и ЕС предлагают ограничить цену продажи российской нефти в третьи страны еще сильней — на уровне $40–60 за баррель. Тогда средняя цена российской нефти Urals составляла $78,4 за баррель. Позднее премьер Японии Фумио Кисида уточнял, что в G7 создадут механизм, который позволит понизить цены на российское сырье вдвое. «Мы установим верхний порог на уровне примерно половины нынешней цены и создадим механизм, благодаря которому покупать дороже не получится», — говорил он. 2 декабря нефть марки Brent торговалась на уровне около $89,32 за баррель.

Как это скажется на России

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. В целом в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных Федеральной таможенной службы.

21 ноября президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые предусматривают изменение бюджетного правила. С 2017 года оно определяло базовые нефтегазовые доходы бюджета как сборы от внутренних налогов на нефтегазовую отрасль и экспортных пошлин, как если бы Urals весь год стоила $40 за баррель в ценах 2017 года (ежегодно показатель индексировался на 2%). «Излишек», возникающий в результате того, что фактическая цена нефти превышала базовую, записывался в дополнительные нефтегазовые доходы (в 2021 году составили более 3 трлн руб.), которые не могли направляться на текущие бюджетные расходы. Весной 2022 года действие бюджетного правила было приостановлено.

Новое бюджетное правило, которое заработает с 2023 года, при определении базовых нефтегазовых доходов исходит из равновесной цены Urals в $60 при добыче 9,5 млн барр. в сутки (чуть меньше нынешнего уровня производства), сообщали «Ведомости». В бюджете было решено зафиксировать не цену отсечения, а константу по доходам — 8 трлн руб., поскольку стоимость российской нефти и объем добычи могут существенно колебаться. «Все, что будет выше, — в «кубышку», — пояснял министр финансов Антон Силуанов.



Цена в $60 за баррель приемлема для российского бюджета, примерно такой уровень цен на нефть и заложен в проект закона о бюджете на 2023–2025 годы, говорит руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Осмоловская-Суслина. «Такой потолок не позволит получать какие-либо сверхдоходы, но основных угроз бюджетным доходам в таком потолке я не вижу», — отметила она.

Правда, хотя формально объем нефтегазовых доходов снизится незначительно, эти ограничения могут негативно отразиться на всей остальной экономике России — на объеме потенциальных внутренних инвестиций, зарплатах, потреблении, предупреждает Осмоловская-Суслина. «То есть снизятся все прочие налоговые базы и вслед за ними ненефтегазовые поступления, не только в федеральный бюджет, но и в регионы», — пояснила она.

Как отразится на бюджетных сборах ценовой потолок, сказать сложно — в силу сразу нескольких неизвестных переменных: объем добычи и экспорта, цена и курс рубля, рассуждает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. По оценкам Минфина, собрать необходимый базовый объем можно при добыче от 9–9,5 млн баррелей в сутки и ценах от $60, но не исключено, что курс в этих оценках слабее, чем мы имеем сейчас (если так, то собрать 8 трлн руб. может и не получиться), предупреждает эксперт.

Начало действия этих санкций может несколько сократить доходы от нефти и нефтепродуктов, но это снижение не будет столь драматическим и, вероятно, будет растянуто во времени, поэтому какой-то резкой реакции рубля ждать не стоит, указал Полевой. Западным политикам нужно «сохранить лицо» и при этом удержать поставки российского сырья на рынок при как минимум стабильных ценах на него, резюмирует он.

Но в преддверии введения этой меры российские власти неоднократно предупреждали, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые ее поддержат. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва переориентирует поставки «на рыночно ориентированных партнеров» или сократит добычу. Попытки ограничить цены на нефть приведут к «дестабилизации» нефтяной отрасли и в первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям, для которых уже подорожали энергоресурсы, отмечал он. Путин также подчеркивал, что западные страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом, потому что в итоге цены на нефть «взлетят до небес».

Какую часть поставок удалось перенаправить

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд еще в июле признавала, что в случае полного запрета на импорт российской нефти цены на нее могут еще больше вырасти и тогда Москва сможет заработать на продаже другим странам, таким как Индия и Китай. Поэтому она выступала за введение ценового ограничения: «Таким образом, русские будут получать крошечную часть прибыли, которая будет окупать присутствие на рынке». Но крупнейшие азиатские страны не проявляли желания присоединиться к этому решению и увеличивают закупки в России.

По данным Argus Media, в январе, до начала военного конфликта, на поставки в ЕС приходилось 85% общего объема морских поставок Urals — 5,16 млн т из 6 млн т, а в сентябре — лишь 24% (1,78 млн т из 7,4 млн т). Индия увеличила закупки Urals с нуля в начале года до чуть более 40% к началу осени, а Турция—с менее 5% до 21%. В январе–сентябре 2022 года Индия нарастила закупки российской нефти (не только Urals, но и смеси ESPO, транспортируемой в порт Козьмино по трубопроводу Восточная сибирь—Тихий океан) в восемь раз, до 20,5 млн т, следует из индийской таможенной статистики. По данным китайской таможни, Китай закупил за тот же период почти 72 млн т российской нефти против 65,7 млн т за аналогичный период годом ранее.

Индия, Китай и Турция в течение лета нарастили экспорт российской сырой нефти на 1,2 млн барр. в сутки, практически компенсировав сокращение поставок из России в Европу. Однако к 5 декабря, когда вступает в силу европейское эмбарго, Москве нужно было перенаправить еще порядка 1,1 млн барр. на другие направления, пишет Oil&Gas Journal. Тем не менее, российские власти вряд ли пойдут на снижение объемов добычи нефти, так как это и затратно, и не так просто — необходимо консервировать скважины, отмечает инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин. В крайнем случае, при перепроизводстве можно хранить нефть в резервных хранилищах, которые могут быть построены дополнительно, допускает он.

