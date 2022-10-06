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ЕС утвердил потолок цен на российскую нефть и другие санкции

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России
В новый пакет вошли экспортные и импортные меры, ограничение доступа россиян к криптокошелькам, санкции против бизнесменов, организаторов референдумов, российских компаний и организаций — их список пока не опубликован
Фото: Katja Buchholz / Getty Images
Фото: Katja Buchholz / Getty Images

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, сообщила Еврокомиссия. Он включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

В восьмой пакет также вошел запрет на импорт товаров на сумму €7 млрд и экспортные ограничения. Последние ограничат доступ России к товарам для оборонной сферы и промышленности, технологиям. Будет запрещен экспорт в Россию:

  • угля;
  • электронных компонентов для производства оружия;
  • товаров для авиации;
  • некоторых химических веществ;
  • стрелкового оружия.

Импортировать из России нельзя будет готовую и полуготовую продукцию из стали, пластик, текстиль, транспортные средства, машинное оборудование.

Помимо этого, санкции включают:

  • ограничения против новых организаций и физлиц, в том числе организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также военных должностных лиц, бизнесменов, «пропагандистов», «компаний, которые поддерживают российские вооруженные силы»;
  • запрет для граждан стран ЕС занимать должности в правлении некоторых российских госкомпаний;
  • запрет на оказание России услуг по ИТ-консультированию и бизнес-сервисов;
  • ужесточение ограничения на использование россиянами криптовалют: теперь гражданам страны нельзя будет открывать криптокошельки (прежде нельзя было оказывать россиянам подобные услуги, если их сумма превышала €10 тыс.);
  • запрет на любые транзакции с Российским морским регистром судоходства.
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Кроме того, Брюссель установил новое условие для внесения в санкционные списки. Теперь под вторичные ограничения смогут попасть те, кто способствует обходу введенных против России санкций.

Новый набор санкций стал ответом на «продолжающуюся эскалацию России и незаконную войну против Украины», в том числе присоединение новых территорий. Географически все санкции, которые уже действуют против России, будут распространены на Донбасс и две присоединенные области.

В конце сентября издание EUObserver писало, что в восьмой пакет санкций войдет запрет на импорт из России икры, водки, косметики и сигарет, лесной продукции. По данным портала, персональные ограничения будут введены против философа Александра Дугина, артистов Юлии Чичериной, Олега Газманова и Николая Расторгуева.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЕС нефть потолок цен на нефть санкции
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