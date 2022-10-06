ЕС утвердил потолок цен на российскую нефть и другие санкции
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, сообщила Еврокомиссия. Он включает потолок цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).
В восьмой пакет также вошел запрет на импорт товаров на сумму €7 млрд и экспортные ограничения. Последние ограничат доступ России к товарам для оборонной сферы и промышленности, технологиям. Будет запрещен экспорт в Россию:
- угля;
- электронных компонентов для производства оружия;
- товаров для авиации;
- некоторых химических веществ;
- стрелкового оружия.
Импортировать из России нельзя будет готовую и полуготовую продукцию из стали, пластик, текстиль, транспортные средства, машинное оборудование.
Помимо этого, санкции включают:
- ограничения против новых организаций и физлиц, в том числе организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также военных должностных лиц, бизнесменов, «пропагандистов», «компаний, которые поддерживают российские вооруженные силы»;
- запрет для граждан стран ЕС занимать должности в правлении некоторых российских госкомпаний;
- запрет на оказание России услуг по ИТ-консультированию и бизнес-сервисов;
- ужесточение ограничения на использование россиянами криптовалют: теперь гражданам страны нельзя будет открывать криптокошельки (прежде нельзя было оказывать россиянам подобные услуги, если их сумма превышала €10 тыс.);
- запрет на любые транзакции с Российским морским регистром судоходства.
Кроме того, Брюссель установил новое условие для внесения в санкционные списки. Теперь под вторичные ограничения смогут попасть те, кто способствует обходу введенных против России санкций.
Новый набор санкций стал ответом на «продолжающуюся эскалацию России и незаконную войну против Украины», в том числе присоединение новых территорий. Географически все санкции, которые уже действуют против России, будут распространены на Донбасс и две присоединенные области.
В конце сентября издание EUObserver писало, что в восьмой пакет санкций войдет запрет на импорт из России икры, водки, косметики и сигарет, лесной продукции. По данным портала, персональные ограничения будут введены против философа Александра Дугина, артистов Юлии Чичериной, Олега Газманова и Николая Расторгуева.