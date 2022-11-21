Новак предупредил об отказе поставлять нефть тем, кто введет потолок цен

Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен на нее

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия не планирует поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые введут ценовой потолок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает ТАСС.

«Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи», — сказал вице-премьер.

Новак также отметил, что итогом политизации энергетики могут стать дефицит ресурсов и проблемы с энергообеспечением, поскольку ценовой потолок, нарушая рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, ведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефициту предложения нефти.

Страны G7 договорились о введении предельных цен на российскую нефть и российские нефтепродукты в сентябре. Ограничения будут введены с целью снизить доходы России и повлиять на ее способность финансировать специальную военную операцию на территории Украины. Также подобные шаги должны смягчить влияние военных действий на мировые цены на энергоносители. В начале ноября Reuters писал, что страны G7 и Австралия договорились, что цена будет фиксированной и станет пересматриваться «по мере необходимости».

18 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что G7 намерена объявить предельный уровень цен на российскую нефть в преддверии встречи послов ЕС, которая запланирована на 23 ноября.

Россия не раз предупреждала о последствиях такого решения. В начале октября Новак упоминал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые прибегнут к нерыночным ограничениям. В сентябре о похожем подходе в сфере торговли энергетическими ресурсами говорил президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа.