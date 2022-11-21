Новак предупредил об отказе поставлять нефть тем, кто введет потолок цен

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 16:35
Умер воинский священник дивизии ВДВ, попавший под обстрел в зоне СВО Общество, 23:14
Сын президента Либерии забил гол за США. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 23:05
В жилом комплексе рядом с «Москва-Сити» произошел пожар Общество, 23:03
Посла Швеции вызвали в МИД Турции из-за акции с оскорблением Эрдогана Политика, 22:58
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 22:54
Новак предупредил об отказе поставлять нефть тем, кто введет потолок цен Экономика, 22:52
МАГАТЭ не увидело угрозы ядерной безопасности после обстрелов ЗАЭС Политика, 22:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Последствия землетрясения в Индонезии. Фотогалерея Общество, 22:38 
Где найти развивающую среду для ребенка в Москве РБК и AFI Park Воронцовский, 22:28
Вучич оценил ситуацию с Косово словами «на грани конфликта» Политика, 22:26
Госдеп заявил, что следит за сообщениями о расстреле пленных из России Политика, 22:05
США — Уэльс. Матч первого тура группового этапа чемпионата мира Спорт, 22:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:57
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 21:56
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Новак предупредил об отказе поставлять нефть тем, кто введет потолок цен

Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен на нее
BRENT BRENT $85,2 -4,57%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия не планирует поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые введут ценовой потолок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает ТАСС.

«Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи», — сказал вице-премьер.

Новак также отметил, что итогом политизации энергетики могут стать дефицит ресурсов и проблемы с энергообеспечением, поскольку ценовой потолок, нарушая рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, ведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефициту предложения нефти.

Страны G7 договорились о введении предельных цен на российскую нефть и российские нефтепродукты в сентябре. Ограничения будут введены с целью снизить доходы России и повлиять на ее способность финансировать специальную военную операцию на территории Украины. Также подобные шаги должны смягчить влияние военных действий на мировые цены на энергоносители. В начале ноября Reuters писал, что страны G7 и Австралия договорились, что цена будет фиксированной и станет пересматриваться «по мере необходимости».

18 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что G7 намерена объявить предельный уровень цен на российскую нефть в преддверии встречи послов ЕС, которая запланирована на 23 ноября.

Россия не раз предупреждала о последствиях такого решения. В начале октября Новак упоминал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые прибегнут к нерыночным ограничениям. В сентябре о похожем подходе в сфере торговли энергетическими ресурсами говорил президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа.

Читайте на РБК Pro
Как тренировать с ребенком навык, который абсолютно не развивают в школе
Конец эпохи: перестанут ли расти акции социальных сетей
Частичная мобилизация в судебных бизнес-спорах: 7 кейсов
Как привить ребенку любовь к спорту и чем это поможет ему в жизни
Теги
потолок цен на нефть нефть поставки Александр Новак
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Bloomberg узнал сроки решения G7 по предельным ценам на российскую нефть
Политика
Минфин США счел, что России будет трудно продавать нефть по прежней цене
Политика
Reuters узнал об опасениях страховщиков из-за потолка цен на нефть
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter