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Bloomberg сообщил о «тупике» на переговорах ЕС о потолке цен на нефть

Bloomberg сообщил о «тупике» на переговорах ЕС о потолке цен на российскую нефть
BRENT BRENT $86,54 -3,46%
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Переговоры между странами Евросоюза об установлении верхнего предела цен на российскую нефть вечером 23 ноября зашли в тупик, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Страны ЕС расходятся во мнении относительно уровня потолка цен. Польша и страны Балтии отвергли предложенные $65 за баррель, посчитав, что это «слишком щедро» по отношению к Москве. Другие государства с развитой судоходной отраслью, в том числе Греция и Мальта, не захотели опускаться ниже $70 — верхней границы диапазона, который, по данным Bloomberg, обсуждался на переговорах.

Как пишет агентство, обсуждения продолжатся вечером в среду и в четверг.

Материал дополняется. 

Теги
Евросоюз потолок цен на нефть
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