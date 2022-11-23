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Bloomberg сообщил о «тупике» на переговорах ЕС о потолке цен на нефть
Bloomberg сообщил о «тупике» на переговорах ЕС о потолке цен на российскую нефть
Переговоры между странами Евросоюза об установлении верхнего предела цен на российскую нефть вечером 23 ноября зашли в тупик, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Страны ЕС расходятся во мнении относительно уровня потолка цен. Польша и страны Балтии отвергли предложенные $65 за баррель, посчитав, что это «слишком щедро» по отношению к Москве. Другие государства с развитой судоходной отраслью, в том числе Греция и Мальта, не захотели опускаться ниже $70 — верхней границы диапазона, который, по данным Bloomberg, обсуждался на переговорах.
Как пишет агентство, обсуждения продолжатся вечером в среду и в четверг.
Материал дополняется.