Bloomberg узнал о переходном периоде после потолка цен на нефть из России

ЕС предложил установить 45-дневный переходный период после даты введения потолка цен на нефть из России, сообщает Bloomberg. Кроме этого, по данным агентства, уровень потолка цен на российскую нефть может быть выше $60 за баррель

Евросоюз предложил установить 45-дневный переходный период после даты введения потолка цен на нефть из России, передает Bloomberg со ссылкой на документ.

По данным агентства, предлагаемый переходный период будет применяться к российской нефти, загруженной до 5 декабря — даты, когда должны вступить в силу санкции ЕС, — и разгруженной до 19 января. Послы ЕС должны встретиться 23 ноября с целью утверждения данного нововведения, отмечает Bloomberg.

«Если они поддержат это предложение, ЕС и «Большая семерка» могут объявить об ограничениях в тот же вечер», — сказано в материале.

Кроме этого, по данным источников агентства, уровень потолка цен на российскую нефть может быть выше $60 за баррель — цены, которую ранее озвучивал американский Минфин.

Законопроект также смягчает предыдущее положение, которое на неопределенный срок запрещало судам, перевозящим российскую нефть, закупленную выше установленного порога, доступ к европейским сервисам для отгрузки всей нефти независимо от ее происхождения.

Теперь в документе говорится, что судну, которое «умышленно» перевозило российскую нефть или нефтепродукты сверх установленного лимита, будет запрещено получать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти или нефтепродуктов, «в течение 90 дней после даты разгрузки судна с грузом, приобретенным выше ценового предела».

ЕС также предложил 90-дневный переходный период в случае любых будущих изменений уровня ценового предела, отмечает Bloomberg.

Из-за военной операции на Украине страны G7 в начале сентября договорились о потолке цен на нефть из России. Ограничения включают «запрет на страхование и финансирование танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного предела». В октябре введение этой меры утвердил Евросоюз, она начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Потолок цен пока не согласован: изначально обсуждался диапазон $40–60 за баррель, однако позднее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить ограничение в $60, поскольку это позволит сократить доходы России от энергоносителей, но одновременно обеспечит прибыльную добычу.

22 ноября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что США и их союзники рассматривают введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне $60–$70 за баррель. Какой именно будет величина лимита, может стать известно уже в среду, 23 ноября, указывает издание.

Вице-премьер России Александр Новак ранее предупреждал, что при любом потолке цен Россия не будет поставлять сырье странам, которые пойдут на этот шаг. О том же говорил президент Владимир Путин. По его словам, Россия не будет поставлять энергоносители в страны, чьи власти будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа.