Новак пообещал прекратить поставки нефти тем, кто введет потолок цен

Александр Новак (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам.

«Что касается ограничения цен: если они введут ограничение цен, то мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — сказал Новак (цитата по ТАСС).

Подобные предложения он назвал «полным абсурдом» и «вмешательством в рыночные механизмы». Попытки ограничить цены на нефть «приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного» и в первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям, для которых уже подорожали энергоресурсы, отметил Новак. «Это полностью разрушит рынок», — предупредил вице-премьер.

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