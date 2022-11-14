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Война санкций ,  
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Минфин обсудит новый подход к расчету цен на нефть для начисления налогов

Ценообразование российской нефти Urals меняется коренным образом на фоне санкций, объявил поставщик ценовых данных Argus. Минфин, использующий котировки Argus для расчета налогов, обсудит переход на другие оценки стоимости нефти
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти продолжат использование существующих котировок российской нефти Urals, поставляемых независимым ценовым агентством Argus Media, в 2023 году для целей налогообложения нефтяной отрасли. Однако в начале следующего года Минфин собирается обсудить с нефтяными компаниями и другими ведомствами возможный переход на использование других котировок, сообщили РБК в министерстве.

Почему используемые котировки перестали отражать реальную стоимость

В налоговом законодательстве России закреплено использование котировок Urals в европейских портах назначения (нидерландского Роттердама и сицилийской Аугусты) от Argus для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть, налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти и экспортных пошлин. В формулу расчета входит средний за месяц уровень ежедневных цен на средиземноморском и роттердамском рынках нефти (котировки Urals NWE и Urals Med Aframax), по данным Argus (соответствующий мониторинг цен ведет Минэкономразвития).

Однако на фоне западных санкций, из-за которых структура поставок радикально поменялась, возник вопрос о переходе на дополнительные или альтернативные ценовые данные по российской нефти: европейские клиенты в преддверии эмбарго ЕС, вступающего в силу 5 декабря, резко сократили закупки российской сырой нефти морем, а основными потребителями Urals стали Индия и Турция. В связи с этим Argus недавно изменило методику определения котировок Urals. Базирующийся в Лондоне провайдер объяснил, что котировки Urals в европейских портах назначения, до недавнего времени являвшиеся базовыми среди всех публикуемых Argus котировок российской нефти, перестали в полной мере отражать справедливую стоимость сырья.

Традиционно котировки в портах рассчитывались Argus на условиях поставки CIF (Cost, Insurance and Freight), когда покупатель в составе цены уже оплатил страхование и доставку партии до Роттердама или Аугусты. Однако «масштабное перенаправление экспортных потоков Urals из стран ЕС в другие регионы, прежде всего в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион. — РБК) и Турцию, привело к падению торговой активности в традиционных центрах ценообразования — Северо-Западной Европе и Средиземноморье, а также к снижению важности этих направлений для оценки стоимости сорта», указывает Argus в записке для клиентов от 10 ноября.

«Ожидаемое 5 декабря вступление в силу эмбарго на морской импорт российского сырья в страны ЕС сделает невозможными такие поставки и, как следствие, — продолжение публикации котировок российского сорта в портах назначения в нынешнем виде», — констатировало агентство.

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В ноябре Argus обновило методику определения цен Urals: теперь исходными будут цены экспортных спотовых партий (то есть конкретных грузов с немедленной поставкой — в отличие от долгосрочных контрактов или поставок по итогам тендеров) в российских портах отгрузки (Приморск, Усть-Луга, Новороссийск) на базисе FOB, когда покупатель берет на себя расходы по страхованию и транспортировке нефти. «Важность оценки на базисе FOB становится более актуальной ввиду того, что цены на этих базисах отражают стоимость морских партий, отгружаемых из России в любых направлениях», — поясняет Argus.

5 декабря страны G7 готовятся ввести регулирование, по которому покупатели из третьих стран должны приобретать российскую нефть по предельной цене или ниже (этот уровень еще предстоит установить), если хотят продолжать пользоваться услугами западных компаний в морских поставках этой нефти (страховыми, финансовыми, брокерскими, транспортными и т.д.).

Что планирует делать Минфин на этом фоне

Котировки Urals на базисах CIF (Роттердам, Аугуста) будут продолжать определяться расчетным методом — путем прибавления к фактическим ценам сделок в Приморске (Новороссийске) ставки фрахта танкера на таком маршруте, стоимости страхования (с учетом дополнительной «страховой премии за военные риски») и, если требуется, ледовой проводки. Страховая премия за военные риски оценивается на еженедельной основе в долларах для нефтетанкеров, заходящих в российские порты, исходя из поступающей информации о стоимости страховки пяти- и десятилетних танкеров типа Aframax и Suezmax, отмечается в методологии Argus.

«Котировка CIF существует и продолжает публиковаться Argus. Она применяется при расчете НДПИ, НДД и экспортной пошлины на нефть. В 2023 году использование этой котировки для расчетов налогов и пошлин будет продолжено», — заявили РБК в пресс-службе Минфина.

«Минфин совместно с Минэнерго, МЭР (Минэкономразвития. — РБК) и нефтяными компаниями в первом квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок. Сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов — это приоритет в будущей работе», — добавили там.

В Минэкономразвития подтвердили РБК обсуждение этого вопроса с Минфином. В Минэнерго переадресовали запрос в Минфин.

Санкции и эмбарго действительно делают бессмысленной оценку котировок Urals на базисе CIF в месте получения, гораздо разумнее считать на базисе FOB в месте отгрузки, и этими местами, очевидно, являются Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, говорит инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин. Он полагает, что для определения котировок будет считаться некий средний параметр цены FOB, взвешенный по объемам отгрузок в каждом из соответствующих портов, допуская, что также можно было включить порт Козьмино в Японском море как один из источников данных для подсчета котировок нефти.

Но котировки Argus в условиях санкций и нефтяного эмбарго «никогда не будут в полной мере отражать стоимость сырья», скептичен эксперт: «Свой коммерческий интерес экспортеры и импортеры всегда ставили выше политики, а значит, методы перемаркировки и подмены документов эволюционируют вместе с санкциями, и российская Urals продолжит циркулировать в мировой экономике даже после эмбарго, просто под другим «псевдонимом» и в смеси с другими сортами». Для целей же налогообложения годится и предложенная аппроксимация по трем портам с переходом на базис «франко-борт» (FOB), заключает он.

Какие сорта нефти Россия еще продает и какие у них котировки

Urals является смесью нефти разного качества, добываемой на разных месторождениях России и соседних стран. Помимо российской нефти в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» поступает нефть из Казахстана. В итоге, как отмечает Argus, смесь обретает единое качество и отгружается под маркой Urals из российских портов Приморск и Усть-Луга на Балтике и из черноморского порта Новороссийск, а также прокачивается по трубопроводу «Дружба» напрямую на НПЗ в Европе.

Согласно условиям европейского эмбарго, Чехия, Словакия и Венгрия смогут продолжать закупать Urals по нефтепроводу «Дружба» в течение неопределенного периода — до будущего решения ЕС.

По оценкам Argus, экспорт Urals в страны ЕС снизился до 1,78 млн т в сентябре по сравнению с 5,16 млн т в январе. За тот же период поставки в Турцию выросли с 0,3 млн до 1,5 млн т, в Индию — с нуля до 3,2 млн т. В результате на регион АТР теперь приходится более 50% российского экспорта Urals (в начале года — 8%).

Россия продает на мировой рынок не только Urals. Например, в Европу также экспортируется сорт Siberian Light («Сибирская легкая»). Одним из крупнейших экспортеров этой нефти является ЛУКОЙЛ, которому сырье нужно для его НПЗ в Болгарии. ЕС в порядке исключения разрешил Болгарии до конца 2024 года ввозить нефть и нефтепродукты из России по морю по контрактам, заключенным до 4 июня 2022 года. Argus запустил котировку Siberian Light на базисе поставки FOB (порт Новороссийск), чтобы отражать стоимость этой нефти и после вступления в силу европейского эмбарго (до этого оценивалась на базисе CIF Аугуста).

В страны Восточной Азии Россия поставляет сибирскую нефть ESPO, которая транспортируется по трубопроводной системе Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). Основным покупателем нефти ESPO является Китай, который принимает сырье как по ответвлению ВСТО до китайского пункта Мохэ, так и из порта Козьмино в Приморском крае. В сентябре 2022 года, по данным Главного таможенного управления КНР, Китай ввез 7,46 млн т российской сырой нефти (из нее около 0,6 млн т составил импорт Urals, по данным Argus). Argus публикует котировку ESPO Blend (смесь ВСТО), которая отражает рыночные цены на нефть, поставляемую российскими производителями на НПЗ стран АТР и международным торговым компаниям на базисе FOB Козьмино.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
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цена нефти ценообразование Минфин НДПИ налоги санкции
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