G7 договорилась о предельных ценах на российскую нефть. Что важно знать

Страны G7, в число которых входят США и другие развитые экономики, договорились установить предельные цены на российскую нефть, но пока не определились с их уровнем. РБК разбирался с последствиями этого шага для России

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Министры финансов «Группы семи» (G7), которая объединяет самые промышленно развитые страны мира, на онлайн-саммите в пятницу, 2 сентября, договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Ограничения разработаны для снижения доходов России и ее способности финансировать военные действия на Украине, а также для уменьшения их влияния на рост мировых цен на энергоносители, отмечается в совместном заявлении G7.

В G7 входят США и Канада, которые еще в начале весны 2022 года отказались от покупки российской нефти, Великобритания (полностью отказалась от импорта российских энергоносителей в июне), Япония (не стала присоединяться к эмбарго, но значительно сократила закупки нефти), а также крупнейшие страны Евросоюза — Германия, Франция и Италия. Члены ЕС 30 мая в рамках шестого пакета санкций согласовали эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России морским путем. Запрет введен с июня с переходным периодом (для нефти — до декабря 2022 года и для нефтепродуктов — до февраля 2023 года) для контрактов, заключенных до вступления в силу эмбарго, и новых разовых сделок на спотовом рынке.

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 в 2021 году составили 214,7 млн т на $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. В целом в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных ФТС. Весной служба перестала публиковать такую статистику.

О чем договорились министры G7

Министры стран G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, а также намерение ввести предельные цены на нее для других стран. По словам канцлера казначейства Великобритании Надхима Захави, мера включает запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка.

«Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение ввести всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру», — говорится в совместном заявлении G7. — Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене или ниже нее («ценовой предел»), которая будет определяться широкой коалицией стран».

Таким образом, у покупателей российской нефти и нефтепродуктов будет выбор: согласиться покупать их по цене не выше определенного потолка, либо Запад полностью запретит своим компаниям перевозить и страховать это сырье. По данным Института международных финансов (IIF), сейчас около 50% российской нефти, вывозимой из портов, транспортируется танкерами, принадлежащими греческим судовладельцам. 90% судов в мире страхуется с помощью лондонской ассоциации «Международная группа клубов взаимного страхования» (International Group of P&I Clubs). До введения западных санкций Евросоюз, США и Великобритания ввозили две трети российской нефти и нефтепродуктов, продаваемых на международном рынке.

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Размер предельной цены в заявлении не указан: «Первоначальный ценовой предел будет установлен на уровне, основанном на ряде технических данных, и будет определяться всей коалицией до внедрения в каждой юрисдикции». Министры финансов G7 отмечают, что планируют установить потолок цены одновременно с введением санкций Евросоюза в отношении российской нефти, которые должны вступить в силу 5 декабря. Все страны ЕС должны будут согласиться с таким изменением условий шестого санкционного пакета.

Агентство Bloomberg в начале июля сообщало, что США и ЕС предлагают ограничить цену продажи российской нефти в третьи страны на уровне $40–60 за баррель. Средняя цена российской нефти Urals в июле составила $78,4 за баррель. Позднее премьер Японии Фумио Кисида пояснял, что в G7 создадут механизм, который позволит понизить цены на российское сырье вдвое. «Мы установим верхний порог на уровне примерно половины нынешней цены и создадим механизм, благодаря которому покупать дороже не получится», — говорил он. Если страны-импортеры согласятся покупать российскую нефть по ограниченной цене, Запад разрешит своим операторам перевозить ее и страховать танкеры.

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В ответ на решение G7 и ее союзников установить потолок цен российские власти могут просто перестать поставлять им нефть и нефтепродукты, заявил 1 сентября вице-премьер Александр Новак.

Подобные предложения он назвал «полным абсурдом» и «вмешательством в рыночные механизмы». Попытки ограничить цены на нефть «приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», и в первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям, для которых уже подорожали энергоресурсы, добавил он. «Это полностью разрушит рынок», — заключил вице-премьер.

Президент Владимир Путин 20 июля сказал, что западные страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом, и предупредил, что в итоге цены на нефть «взлетят до небес». По состоянию на вечер 2 сентября нефть эталонного сорта Brent торгуется выше уровне $97 за барр. — это существенно ниже пиковых цен в марте и июне (в моменте превышали $120 за барр.), но выше котировок начала года (январский диапазон — $78-90).

Экс-премьер-министр России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что в случае введения предельных цен на рынке будет «существенно меньше» нефти, а ее цена будет «гораздо выше», $300–400 за баррель. Новак также предупреждал, что Россия перестанет поставлять нефть на мировой рынок, если предельные цены, установленные Западом, окажутся ниже затрат на добычу, чтобы не работать в убыток.

Куда перенаправляется российская нефть

Заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд 22 июля признавала, что в случае полного запрета на импорт российской нефти цены на нее могут еще больше вырасти, и тогда Москва сможет заработать на продаже другим странам — Индии или Китаю. Поэтому она выступала за введение ценового ограничения: «Таким образом, русские будут получать крошечную часть прибыли, которая будет окупать присутствие на рынке».

Но канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что введение предельных цен может работать должным образом только в том случае, если оно будет введено во всем мире и поддержано не только странами G7, но и другими крупными покупателями. До сих пор никто из них не проявлял желания присоединиться к этому решению. Например, Китай и Индия в мае 2022 года увеличили закупки российских нефти и нефтепродуктов в денежном выражении в три раза по сравнению с маем предыдущего года, до $8,3 млрд в сумме. По данным The Wall Street Journal, западные чиновники не ждут, что эти два крупных импортера присоединятся к ограничению цен. Месяц назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи договорился о расширении сотрудничества двух стран в энергетической сфере. При этом Турция и так является одним из крупнейших покупателей нефтепродуктов из России: в 2021 году она закупила их на $3,7 млрд.

К тому же, страны, не присоединившиеся к решению G7, могут рассчитывать на существенный дисконт на российскую нефть. По данным Reuters, в преддверии вступления в силу европейского эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов дисконт на Urals относительно мирового бенчмарка Brent уменьшился до $18–25 на баррель, тогда как весной достигал $30–40.

Сейчас сложно оценить, к каким последствиям приведет решение стран G7 по установлению предельных цен на российскую нефть, отмечает инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин. Теоретически, если будет полностью реализован этот сценарий, то доходы России от поставок нефти и нефтепродуктов за рубеж в следующем году начнут постепенно снижаться, замечает он. По оценкам Sinara Research, в 2023 году экспорт российских нефтепродуктов снизится на 20% (0,6 млн барр. в сутки) из-за эмбарго ЕС и отказа России продавать их по предельным ценам.

Но это решение может привести к дальнейшему перетоку российских поставщиков на альтернативные рынки с учетом того, что такие крупные покупатели, как Китай, Индия, Турция и страны Африки, пока не заявляли о готовности подключиться к инициативе G7, добавляет Веревкин. Поэтому выход из ситуации будет найден и он не окажется критичным для России, оптимистичен он. Так, российский бюджет рассчитывался при цене $44 за баррель и, если страны G7 примут решение установить предел в размере даже $40 за баррель, то при такой цене российские нефтяники могут остаться в прибыли, снизив издержки, допускает Веревкин.

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