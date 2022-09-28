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Силуанов не исключил скорого возврата Минфина к покупкам валюты на рынке

Власти могут выйти на валютный рынок до конца 2022 года, ориентируясь на логику старого бюджетного правила, не исключил глава Минфина Антон Силуанов. Приоритетной валютой для таких операций станет юань. Сейчас правило не действует
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Власти могут вернуться к покупкам валюты в духе бюджетного правила до конца 2022 года. Такую возможность не исключил глава Минфина Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Наше мнение, что вполне можно и покупать дружественные валюты, влияя на общую динамику курса. Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок», — заявил журналистам Силуанов. По его словам, очевидно, что сегодня основная дружественная валюта для России — это юань. «У нас какой-то выбор что ли большой есть?», — отметил министр.

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До конца 2022 года покупка валюты может происходить в логике старого бюджетного правила, которое было заморожено после введения санкций западными странами, допустил Силуанов. Бюджетное правило предусматривало, что доходы, полученные при стоимости нефти выше цены отсечения, шли на покупку валюты для резервных фондов.

«Если мы решимся выходить с покупками в этом году, то будем исходить из восстановления действующего бюджетного правила. То есть исходя из цены отсечения $44,2, все что выше, можем направлять в ФНБ. Все ли направлять на покупку тех же самых юаней или что-то оставлять в рублях, будет решать Центральный банк, наш агент. Мы будем, если восстановим бюджетное правило текущего года, отправлять рубли в ЦБ, а ЦБ уже, как и раньше, самостоятельно будет принимать решение, выходить на рынок или не выходить», — пояснил Силуанов.

То, что ЦБ может начать покупать валюту, говорила и его глава Эльвира Набиуллина. «Возобновление покупок валюты возможно только в виде зеркалирования операций в рамках бюджетного правила, если бюджетное правило будет предусматривать операции ФНБ на рынке валюты», — отмечала она на пресс-конференции 16 сентября.

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В ближайшую трехлетку цены отсечения по нефти не будет: базовые нефтегазовые доходы бюджета были рассчитаны как 8 трлн руб. на каждый год в течение бюджетного цикла. Если конъюнктура обеспечит дополнительные нефтегазовые поступления относительно этого уровня, валютные интервенции возможны и в этот период. На данный момент проект бюджета предполагает, что дополнительные нефтегазовые доходы в 2023 году составят 939 млрд руб.

«[Базовые нефтегазовые доходы бюджета] составят 8 трлн рублей на протяжении трех лет. Все что будет выше — в «кубышку». В валюте или в рублях. <...> В рублях тоже можно? Можно. <...> Мы пока еще не задействуем ФНБ, хватает ликвидности для расходов, но в декабре он потребуется. И естественно это будут рубли», — сказал Силуанов.

Если средства будут просто накапливаться в рублях, в таком случае это не будет влияния на курсовые соотношения. «Нам, конечно, как экспортерам, очень крепкий курс не очень-то желателен, но и резкие колебания тоже не нужны», — пояснил Силуанов.

Власти не проводят валютные операции на рынке с конца января 2022 года - сначала из-за волатильности на рынке, а потом из-за невозможности это делать после ввода санкций в отношении золотовалютных резервов в конце февраля. Тогда на фоне резкого ослабления рубля, курс которого в отдельные периоды превышал 100 руб. за доллар, была введена норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки. Однако постепенно, из-за снижения спроса на валюту, норма была смягчена, а впоследствии от нее полностью оказались. Банк России ранее называл юань, индийские рупии и турецкие лиры в качестве возможных кандидатов на участие в валютных операциях Минфина в рамках нового бюджетного правила.

Авторы
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
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