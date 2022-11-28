Российская нефть подешевела ниже предложенного ЕС потолка

Ценовой потолок для российской нефти, который сейчас обсуждают страны ЕС, может оказаться бессмысленным: стоимость российской Urals и так опустилась ниже предложенного большинством стран уровня

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Стоимость российского сорта нефти Urals опустилась ниже $52 за баррель, пишет Bloomberg. Это ниже, чем обсуждающийся в Европейском союзе предельный уровень цен — по данным Bloomberg, большинство европейских стран настаивают на введении ценового потолка в диапазоне от $65 до $75 за баррель.

Некоторые страны ЕС предлагают установить еще более низкий ценовой предел, например, Польша выступает за отсечку в $30 за баррель. По данным Politico, введение этого уровня поддерживают и страны Балтии. Издание отмечало, что они выступали против ценовой планки выше $60 в том числе потому, что она находится почти на той же отметке, что и цена российской нефти Urals.

Котировку Urals в $51,96 по состоянию на 27 ноября подтвердил РБК клиент, получающий данные Argus. Новое значение появится, когда в Лондоне кончится рабочий день. Речь идет о котировке на базисе FOB (порт Приморск на Балтийском море): российский продавец получает деньги только за нефть и ее доставку на борт, а расходы на фрахт, перевозку нефти и страхование танкера берет на себя трейдер (покупатель).

Прозрачность ценообразования российской нефти существенно уменьшилась в 2022 году, и оценки со стороны таких агентств, как Argus или Platts, являются лишь приближенными. В частности, хуже отслеживаются цены в рамках долгосрочных контрактов (осенью, на фоне сообщений о грядущем введении ценового потолка на российскую нефть, СМИ утверждали, что Россия стала предлагать импортерам из Индии и Китая долгосрочные контракты со скидками). Аналитики Goldman Sachs написали 23 ноября, что дисконты на российскую нефть, подразумеваемые исходя из ценовых оценок Platts и Argus ($30 за барр.) преувеличены, а реальные скидки в октябре ближе к $10 за барр.

Ограничение цены на нефть должно вступить в силу с 5 декабря, на нефтепродукты — с 5 февраля следующего года. Власти России предупреждали, что не будут поставлять нефть в страны, которые будут использовать механизм потолка цен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал малообъяснимыми цифры, которые обсуждаются в качестве потолка цен. По его мнению, в Брюсселе пытаются принять решение ради решения.