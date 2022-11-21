Путин подписал закон об изменении бюджетного правила

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 16:35
Самострой Алекперова в Скатертном переулке в Москве снесли после иска Общество, 17:00
Успех, цель, стиль: как выбрать окружение для жизни детей РБК и AFI Park Воронцовский, 16:58
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн второго игрового дня Спорт, 16:50
Суд отказался выпустить из СИЗО директора Собчак и экс-главреда Tatler Политика, 16:49
Сити-менеджер Читы решил отправиться добровольцем в зону спецоперации Политика, 16:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:44
Льгота по акциям российских IT-компаний продлена на 5 лет Инвестиции, 16:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Вратаря Ирана унесли на носилках после столкновения с партнером на ЧМ Спорт, 16:42
Ликсутов заявил о двукратном росте поездок на МЦД внутри Москвы Город, 16:38
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 16:35
Криптобиржа Uniswap сообщила о сборе данных о кошельках пользователей Крипто, 16:34
Наряжался в панду и влюбилась в шамана. 6 скандальных королевских персон Life, 16:28
В Белгородской области создадут «засечную черту» на границе с Украиной Политика, 16:22
ЦИАН отметил рекордный обвал числа сделок с новостройками в Москве Недвижимость, 16:20
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Экономика ,  
0 

Путин подписал закон об изменении бюджетного правила

Президент Владимир Путин подписал закон о новом бюджетном правиле
Министр финансов Антон Силуанов ранее пояснял, что в 2023-2025 годах базовые нефтегазовые доходы составят ежегодно 8 трлн рублей, а все, что свыше этого пойдет в «кубышку»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые предусматривают изменение бюджетного правила в 2023-2025 годах. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Под базовыми нефтегазовыми доходами федерального бюджета понимается расчетный объем, равный 8 000 миллиардам рублей ежегодно в 2023-2025 годах, подлежащий ежегодной индексации на 4 процента, начиная с 2026 года», — следует из документа.

Министр финансов Антон Силуанов пояснял, что в ближайшие три года цены отсечения в бюджетном правиле по нефти не будет. «[Базовые нефтегазовые доходы бюджета] составят 8 трлн руб. на протяжении трех лет. Все, что будет выше, — в кубышку. В валюте или в рублях. <...> В рублях тоже можно? Можно. <...> Мы пока еще не задействуем ФНБ, хватает ликвидности для расходов, но в декабре он потребуется. И, естественно, это будут рубли», — говорил он.

Проект бюджета предполагает, что дополнительные нефтегазовые доходы в 2023 году составят 939 млрд руб.

Бюджетное правило — механизм, изначально направленный на защиту бюджета от колебаний цен на нефть. С 2004 года было четыре его версии, и все они так или иначе определяли принцип сбережения конъюнктурных доходов от высоких цен на энергоресурсы.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин бюджетное правило
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Эксперты связали рост налогов с неполучением ₽11 трлн в бюджет за 15 лет
Экономика
Эксперты назвали риски для бюджета из-за роста нагрузки на бизнес
Экономика
Мишустин поручил выделить ₽1 трлн на покрытие дефицита бюджета
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter