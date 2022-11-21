Путин подписал закон об изменении бюджетного правила

Министр финансов Антон Силуанов ранее пояснял, что в 2023-2025 годах базовые нефтегазовые доходы составят ежегодно 8 трлн рублей, а все, что свыше этого пойдет в «кубышку»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые предусматривают изменение бюджетного правила в 2023-2025 годах. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Под базовыми нефтегазовыми доходами федерального бюджета понимается расчетный объем, равный 8 000 миллиардам рублей ежегодно в 2023-2025 годах, подлежащий ежегодной индексации на 4 процента, начиная с 2026 года», — следует из документа.

Министр финансов Антон Силуанов пояснял, что в ближайшие три года цены отсечения в бюджетном правиле по нефти не будет. «[Базовые нефтегазовые доходы бюджета] составят 8 трлн руб. на протяжении трех лет. Все, что будет выше, — в кубышку. В валюте или в рублях. <...> В рублях тоже можно? Можно. <...> Мы пока еще не задействуем ФНБ, хватает ликвидности для расходов, но в декабре он потребуется. И, естественно, это будут рубли», — говорил он.

Проект бюджета предполагает, что дополнительные нефтегазовые доходы в 2023 году составят 939 млрд руб.

Бюджетное правило — механизм, изначально направленный на защиту бюджета от колебаний цен на нефть. С 2004 года было четыре его версии, и все они так или иначе определяли принцип сбережения конъюнктурных доходов от высоких цен на энергоресурсы.