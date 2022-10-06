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ЕС запретил страховать суда с нефтью из России дороже предельной цены

ЕС ввел запрет на страховку танкеров с российской нефтью дороже предельной цены
Страны ЕС запретили страхование и финансирование судов, которые будут перевозить российскую нефть или нефтепродукты, приобретенные по цене выше предельного уровня. Но сам предельный уровень они пока не установили
BRENT BRENT $94,68 -0,03%
Фото: Michael Dietrich / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Michael Dietrich / imageBROKER.com / Global Look Press

В рамках предельного уровня цен на российскую нефть и нефтепродукты, который предусмотрен восьмым пакетом санкций Евросоюза, вводится запрет на страхование и другую финансовую и техническую помощь судам, перевозящим это сырье по более высоким ценам. Об этом говорится в журнале ЕС, опубликованном вечером 6 октября.

«В случае, если судно под флагом третьей страны перевозило российскую сырую нефть или нефтепродукты, приобретенные по цене выше предельной цены, запрещается оказание технической помощи, брокерских услуг, финансирование или финансовая помощь, включая страхование, связанное с любой транспортировкой в будущем этим судном сырой нефти или нефтепродуктов», — указано в журнале.

Евросоюз, который с декабря 2022 года перестанет импортировать российскую нефть, а с февраля 2023-го — нефтепродукты, решил ввести потолок их цен для третьих стран, чтобы «решительно сократить доходы России от продажи нефти» на фоне продолжающейся военной спецоперации на Украине. В общем случае европейским компаниям и организациям запрещается оказывать услуги по морской перевозке, а также техническому содействию, посредничеству, финансированию или страхованию (перестрахованию) в отношении закупок российской нефти третьими странами. Соответствующее решение было принято еще в июне в рамках шестого санкционного пакета, но теперь из него будет сделано исключение: такие услуги будут разрешены, если нефть или нефтепродукты покупаются по цене, равной или ниже предельного уровня. Но точные уровни отдельно для нефти и нефтепродуктов пока не установлены, ожидается, что это произойдет в течение нескольких недель.

Ведущим игроком в области взаимного страхования (P&I) и страхования самих судов (H&M) является Великобритания, с которой Евросоюз еще в конце мая договорился усилить европейское эмбарго на импорт нефти запретом страховать перевозки российского топлива по всему миру. В Лондоне базируются Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) и семь из 13 связанных с ней клубов. По данным самой IG P&I, ее участники обеспечивают покрытие 90% мирового тоннажа морских судов.

«В общем и целом санкции подчеркивают, что любая попытка отклонения от установленного потолка цены будет караться рядом жестких мер, которые могут оказывать реальные препятствия для транспортировки, также не остается легальных способов для покупки нефти еще по более низкой цене с целью ее перепродажи далее в страны ЕС», — замечает инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.

Но эти ограничения могут меняться, так как Еврокомиссии оставляется право регулярного пересмотра потолка цены, а также мер, регулирующих действия перевозчиков нефти, в случае если будет необходимо сделать исключение, отмечает Веревкин. Так, в журнале ЕС указано, что допустимы исключения из запрета на покупку российской нефти дороже предельной цены при возникновении «чрезвычайных рыночных условий». «Это исключение должно быть ограничено по времени, чтобы гарантировать, что оно остается уместным, и может быть продлено, если это оправдано потребностями энергетической безопасности третьей страны», — говорится в документе. «Можно сказать, что исключений довольно много и все они максимально гибкие, что еще раз указывает на то, что жесткость санкций можно будет снизить в «ручном» режиме в случае, если будет необходимо оказать помощь в закрытии энергетических потребностей для той или иной страны, поэтому это может привести к снижению эффекта санкций в целом», — допускает эксперт.

Сам по себе запрет покупать российскую нефть скорее переориентирует поставки, нежели сократит их, тогда как запрет на страхование судов способен оказать более сильный экономический эффект, сообщало ранее издание The Wall Street Journal. Это «джокер» в кармане европейцев и, вероятно, один из самых важных элементов в «наступлении» на российский нефтяной экспорт, отмечал экономист, автор отраслевой рассылки Commodity Context Рори Джонстон.

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Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть странам, которые прибегнут к нерыночным ограничениям, таким как предельные цены. «Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования», — сказал он.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
нефть санкции
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