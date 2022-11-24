Bloomberg узнал, что ЕС отложил переговоры по потолку цен на нефть

Bloomberg: переговоры по потолку цен на нефть отложены на фоне разногласий в ЕС

Переговоры должны были возобновиться 24 ноября, но отложены, поскольку дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами, пишет Bloomberg

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Переговоры ЕС по потолку цен на нефть отложены из-за разногласий между странами, они могут возобновиться в пятницу, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Переговоры по предложению G7, которые изначально должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены, поскольку дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами <...> Переговоры могут возобновиться в пятницу, но могут и позже», — говорится в сообщении агентства.

Ранее газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне $65–70 за баррель. При этом, по данным издания, против выступили Польша и Греция. Варшава настаивает на установлении потолка цен на уровне $30 за баррель, а Афины — на цене свыше $70, пишет Politico.

Потолок цен на нефть 24 ноября также обсудили президент США Джо Байден и глава американского Минфина Джанет Йеллен, передает Reuters. Байден отметил, что тема введения потолка цен на нефть из России «все еще в повестке».

После начала военной операции на Украине страны G7 договорились о введении потолка цен на нефть из России. Ограничения включают «запрет на страхование и финансирование танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного предела». В октябре введение этой меры также утвердил Евросоюз, она начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Потолок цен пока не согласован: изначально обсуждался диапазон $40–60 за баррель, однако позднее Йеллен предложила установить ограничение на уровне $60, поскольку это позволит сократить доходы России от энергоносителей, но одновременно обеспечит прибыльную добычу. Еврокомиссия предлагала установить предельную цену $65–70 за баррель, однако страны Балтии и Польши сочли это предложение «слишком щедрым» для Москвы, сообщал Bloomberg.

The Wall Street Journal ранее сообщала, что страны ЕС и «Большая семерка» обсуждают введение потолка цен $60 за баррель. По данным издания, США выступают за введение «достаточно высокого» ценового предела, чтобы Россия продолжила экспорт сырья.

Российские официальные лица ранее неоднократно заявляли, что Москва не будет поставлять нефть тем странам, которые введут потолок цен на нее. Говорил об этом как президент России Владимир Путин, так и вице-премьер Александр Новак, который курирует энергетическую отрасль.