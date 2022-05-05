Япония отказалась немедленно ввести эмбарго нефти из России

Япония не станет присоединиться к запрету на ввоз российской нефти, предупредили в правительстве страны. Ранее в Токио отнесли нефть из России вместе с сжиженным газом к ресурсам, для которых трудно найти иного поставщика

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Япония не станет запрещать поставки российской нефти из-за ограниченности ресурсов, однако Токио поддерживает вводимые меры, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на пресс-конференции во время визита в США, передает Kyodo.

«Ресурсы Японии ограничены, и трудно сразу присоединиться [к нефтяному эмбарго]», — сказал Хагиуда.

Министр при этом отметил, что Токио намерен вводить те санкции, которые может себе позволить. Хагиуда добавил, что Япония согласилась с необходимостью увеличить производство сжиженного газа для снижения зависимости от поставок из России.

В министерстве ранее составили перечень труднозаменимых ресурсов, которые страна импортирует у российских поставщиков. В список вошли нефть, сжиженный природный газ, уголь (в том числе и коксующийся уголь), палладий, ферросплавы для сталелитейного производства, ресурсы для производства полупроводников. По состоянию на март, говорилось в отчете ведомства, Япония зависела от российского экспорта нефти на 3,6%, сжиженного газа — на 8,8%, палладия — на 43%, феррохрома — на 50%.

Введение нефтяного эмбарго против России анонсировала в начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она указала, что европейские страны намерены в течение полугода отказаться от поставок сырой нефти, а к концу 2022 года — полностью прекратить закупать у России нефтепродукты. Однако, по данным Reuters, послы ЕС не смогли прийти к консенсусу по вопросу эмбарго, обсуждение будет продолжено 5 мая.

Читайте на РБК Pro Pro Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании Статьи Pro Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Инструкции Pro Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Прогнозы Pro Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать Инструкции Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей Статьи Pro Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Статьи Pro Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции Статьи

Материал дополняется.