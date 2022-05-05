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Япония отказалась немедленно ввести эмбарго нефти из России

Япония не станет присоединиться к запрету на ввоз российской нефти, предупредили в правительстве страны. Ранее в Токио отнесли нефть из России вместе с сжиженным газом к ресурсам, для которых трудно найти иного поставщика
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Япония не станет запрещать поставки российской нефти из-за ограниченности ресурсов, однако Токио поддерживает вводимые меры, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на пресс-конференции во время визита в США, передает Kyodo.

«Ресурсы Японии ограничены, и трудно сразу присоединиться [к нефтяному эмбарго]», — сказал Хагиуда.

Министр при этом отметил, что Токио намерен вводить те санкции, которые может себе позволить. Хагиуда добавил, что Япония согласилась с необходимостью увеличить производство сжиженного газа для снижения зависимости от поставок из России.

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Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

В министерстве ранее составили перечень труднозаменимых ресурсов, которые страна импортирует у российских поставщиков. В список вошли нефть, сжиженный природный газ, уголь (в том числе и коксующийся уголь), палладий, ферросплавы для сталелитейного производства, ресурсы для производства полупроводников. По состоянию на март, говорилось в отчете ведомства, Япония зависела от российского экспорта нефти на 3,6%, сжиженного газа — на 8,8%, палладия — на 43%, феррохрома — на 50%.

Введение нефтяного эмбарго против России анонсировала в начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она указала, что европейские страны намерены в течение полугода отказаться от поставок сырой нефти, а к концу 2022 года — полностью прекратить закупать у России нефтепродукты. Однако, по данным Reuters, послы ЕС не смогли прийти к консенсусу по вопросу эмбарго, обсуждение будет продолжено 5 мая.

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