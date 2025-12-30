Euroclear: как работает депозитарий и чем ему грозит иск от ЦБ России

Фото: Yves Herman / Reuters

Содержание:

Что такое Euroclear

Euroclear («Евроклир») — это международная финансовая компания, базирующаяся в Бельгии. Специализируется на клиринге и расчетах по сделкам с ценными бумагами, включая акции, облигации и деривативы, а также занимается их обслуживанием и хранением. Основана в декабре 1968 года бельгийским филиалом нью-йоркского инвестиционного банка Morgan Guaranty Trust (ныне J.P. Morgan & Co.) под названием Euroclear System для обслуживания формировавшегося с начала 1960-х рынка еврооблигаций.

В декабре 2000 года Morgan Guaranty Trust передал управление компанией созданному тогда Euroclear Bank, и группа стала независимой от американского банка финансовой структурой. В течение 2001-2008 годов в Euroclear вошли несколько центральных депозитариев в странах Евросоюза, включая французский Sicovam и CRESTCo в Великобритании и Ирландии. В результате компания стала крупнейшей для региона расчетно-клиринговой организацией. В 2005 году была создана материнская Euroclear SA/NV, которая управляет банком и всеми страновыми филиалами.

Ныне в финансовую группу входит Euroclear Bank, служащий международным центральным расчетным депозитарием и внутренним для Ирландии, депозитарии в Бельгии, Финляндии, Франции, Нидерландах, Швеции, Великобритании, а также платформа по управлению фондами Mfex. Отделения банка действуют в Кракове, Гонконге, Сингапуре и Токио, представительства — в Нью-Йорке, Дубае, Пекине, Франкфурте и Сингапуре (всего у группы более 20 представительств и филиалов). Клиентами Euroclear являются около 3,8 тыс. финансовых организаций, в том числе 103 национальных финансовых регулятора. В компании работают более 6 тыс. сотрудников из 80 стран.

Euroclear является одним из трех ведущих европейских международных расчетно-клиринговых и депозитарных центров (наряду с люксембургской Clearstream и Euronext Securities) и крупнейшим в ЕС (обслуживает около 50% рынка акций и облигаций Европы, в том числе 65% акций ведущих компаний и 50% внутренних долговых обязательств). В 2024 году система обработала 331 млн сделок клиентов на сумму €1162 трлн (более $1200 трлн), объем активов в управлении составил €40,7 трлн. Обрабатывает расчеты в 44 валютах.

Надзор за деятельностью Euroclear осуществляет Нацбанк Бельгии и бельгийская Комиссия по банкам, финансам и страхованию (Commission Bancaire, Financière et des Assurances — CBFA).

Структура и собственники: кому принадлежит Euroclear

Euroclear — частная компания, которая управляется холдингом Euroclear SA/NV. Это горизонтально-интегрированный холдинг, он имеет 66 акционеров, из которых 10 владеют 80,7% акций. Среди них по состоянию на конец сентября крупнейшие — это:

Sicovam Holding S.A. (15,89%) — французский холдинг, созданный в 1997-м;

Caisse des Dépôts et Consignations (11,41%) — французское государственное инвестиционное учреждение, созданное в 1816-м;

Société Fédérale de Participations et d'Investissement (9,85%) — бельгийский государственный холдинг, выполняющий роль национального суверенного фонда;

NZSF Euro Limited (8,67%) — новозеландский пенсионный фонд;

консорциум бельгийских держателей акций (9,17%), в который входят несколько страховых и инвестиционных учреждений королевства;

Kuri Atyak Investment (7,25%) — зарегистрированная на Британских Виргинских островах инвестиционная «дочка» китайской SAFE Investment Company, которая является подразделением Государственного валютного управления КНР (в составе Народного банка Китая);

Novo Holdings A/S (4,99%) — датская холдинговая инвестиционная компания, которая управляет активами фармацевтической Novo Nordisk и биотехнологической Novonesis;

GIC (4,99%) — государственный суверенный фонд Сингапура;

NSW TCorp (4,98%) — инвестиционное подразделение Казначейства Нового Южного Уэльса (Австралия);

Euronext Brussels SA (3,53%) — главная фондовая биржа Бельгии.

В настоящее время группа управляется советом директоров Euroclear Holding и Euroclear SA/NV из 15 человек, из которых шестеро — независимые, остальные — представители акционеров. Главный исполнительный директор — Валери Урбен (с мая 2024-го), председатель совета директоров холдинга — Франческо Ванни д'Аркирафи.

История Euroclear

Компания была основана в декабре 1968-го бельгийским подразделением американского инвестбанка Morgan Guaranty (MGT) для оптимизации обслуживания рынка еврооблигаций (первые номинированные в долларах США евробонды были выпущены в 1963-м итальянской Autostrade). Выбор страны был обусловлен нейтральным политическим курсом королевства, гибким законодательством и наличием развитой финансовой инфраструктуры.

Тогда основным препятствием для роста рынка была необходимость физического движения сертификатов номинированных в долларах США ценных бумаг при их покупке и продаже через Атлантику. По воспоминаниям управляющего директора страховой компании Kidder Peabody Securities Стэнли Росса, огромная бумажная работа выполнялась в Нью-Йорке низкооплачиваемыми и неквалифицированными работниками, зачастую плохо владевшими английским языком, в связи с чем инструкции и поручения накапливались и терялись, задержки длились 1-2 года, а клиенты часто становились жертвами обмана со стороны банков, которые пользовались неэффективностью расчетной инфраструктуры. Созданная MGT в июле 1967-го на перфокарточной технологии IBM пилотная расчетная система в Брюсселе для долларовых облигаций также не справлялась с объемом операций.

В результате в мае 1968-го началась работа над новой расчетной системой, которая завершилась 2 декабря того же года запуском Euroclear. В ее основе лежал принцип стыковки инструкций клиентов и их синхронизации в хронологическом порядке, который сократил количество ошибок. Кроме того, новая расчетная группа адаптировала принятую на внутреннем бельгийском рынке в 1967-1968 годы новую практику: она отказалась от хранения бумаг клиентов по уникальным серийным номерам и перешла к учету только суммы номиналов облигаций и количества акций. Это значительно упростило работу и сократило издержки.

В самом начале работы палата обрабатывала 800 сделок в день, к 1969-му к ней подключилось уже 150 банков и брокерских структур. Тем не менее ошибки и утери ценных бумаг все равно случались. Например, глава брюссельского отделения Morgan Guaranty граф Шарль д'Юрсель вспоминал, как в одном случае утерянный пакет облигаций был обнаружен в офисе клининговой компании Euroclean, а в другой раз сумка с облигациями на предъявителя, предназначенными для отправки за границу, просто выпала из мотоцикла по дороге из офиса Morgan в брюссельский аэропорт.

Поэтому в начале 1971-го Euroclear вслед за Cedel (ныне Clearstream) начала компьютеризировать обработку инструкций клиентов и расчетные циклы. В следующем году он начал обработку ценных бумаг, номинированных в немецких марках, гульденах, франках и фунтах стерлингов. В том же году из-за недоверия европейских банков к американскому собственнику и растущему давлению со стороны Cedel акции расчетной палаты были проданы созданной тогда Euro-clear Clearance System (ECSplc) и распределены между 118 финансовыми учреждениями (банками, дилерами и брокерами) из 20 стран, которые получили больше полномочий в принятии решений, при этом MGT сохранил операционное руководство системой.

В 1-й половине 1970-х на фоне мирового финансового кризиса 1973-1974 годов, краха Бреттон-Вудской системы и конкуренции со стороны Cedel позиции компании пошатнулись, однако Euroclear сумел восстановить позиции благодаря внедрению в 1979-м нового программного обеспечения (Euclid), открытию операционного центра (в 1982-м), расширению корзины валют и услуг для международно торгующихся акций. Другим новшеством стала компьютеризация и автоматизация системы заимствования ценных бумаг, стартовавшая летом 1983-го, которая резко увеличила ликвидность на рынке. В декабре 1980 года Euroclear и Cedel создали электронный мост. К декабрю 1984-го годовой оборот Euroclear достиг 1 млрд долл.

В январе 1986 года для снижения напряжения между клиентами и Morgan Guaranty ECSplc реорганизовала группу в бельгийский кооператив (Euro-clear Clearance System Société Coopérative), которой по контракту продолжил управлять бельгийский филиал MGT. В сентябре 1999 года группа запустила расчеты в режиме реального времени, а в декабре 2000-го завершила отделение от Morgan с запуском Euroclear Bank.

В течение 2001-2008 годов в Euroclear вошли несколько центральных депозитариев в странах Евросоюза, включая французский Sicovam, CRESTCo в Британии и Ирландии и нидерландский Necigef, и компания стала крупнейшей для региона расчетно-клиринговой организацией. В 2005 году была создана материнская Euroclear SA/NV, которая теперь управляет банком и всеми филиалами. В начале 2007-го Euroclear запустил единую систему расчетов для гармонизации пяти европейских расчетных платформ. В 2021 году Euroclear приобрел цифровую платформу по распределению фондов Mfex.

Одним из ключевых направлений деятельности Euroclear сегодня является внедрение токенизированных активов. В 2023 году компания запустила собственную DLT-платформу (англ. distributed ledger technology) с модулем для цифровых активов, в 2024-м Азиатский банк инфраструктурных инвестиций успешно выпустил на этой платформе первые цифровые облигации на сумму $500 млн.

Euroclear и санкционный комплаенс

Весной 2018 года Euroclear оказался в центре расследования, связанного с замороженными в 2011 году ливийскими средствами. Тогда на счетах Euroclear Bank по резолюции Совбеза ООН № 1973 были заморожены средства двух ливийских инвестиционных структур, в том числе Ливийского управления по инвестициям (LIA) и его филиала LAFICO, которые в 2013-м оценивались в €14,2 млрд в ценных бумагах и €1,9 млрд в виде денежных средств, но к 2017-му сократились более чем на €10 млрд — до €5 млрд. При этом Euroclear Bank не накладывал ограничений на выплаты по процентам, купонам и дивидендам, которые были доступны ливийским фондам, поэтому в течение 2011-2017 годов €2,1 млрд были выведены на люксембургские и бахрейнские счета LIA и LAFICO. По мнению Комитета по санкциям ООН, в соответствии с резолюциями 1970, 1973 и 2009 эти средства также подлежали заморозке.

В январе 2025-го СБ ООН разрешил ливийскому суверенному фонду инвестировать эти средства в финансовые инструменты с фиксированным доходом. В том же месяце в фонде заявили, что Апелляционный суд в Брюсселе снял заморозку средств в Euroclear Bank.

Аналоги Euroclear

В странах Евросоюза действуют 33 расчетно-клиринговых центра, из которых Euroclear является крупнейшим и контролирует 50% рынка. Его основным конкурентом в Европе является люксембургский ЦРД Clearstream. Эта компания была образована в сентябре 1970 года как Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières (фр. Центр доставки ценных бумаг, Cedel, «Седель») с той же целью, что и Euroclear двумя годами ранее — а именно упростить обслуживание растущего рынка еврооблигаций. В 2000 году она объединилась с Deutsche Börse Clearing AG — национальным ЦРД Германии, и получила современное название.

В США похожую роль выполняет Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), занимающая монопольное положение на рынке и существующая с 1973 года. Она выполняет расчеты по операциям с частными ценными бумагами. Аналогичные функции с бумагами Казначейства США выполняет Fedwire Securities Service, который не работает с иностранными финрегуляторами (за это отвечает Федеральный резервный банк Нью-Йорка).

В Азиатско-Тихоокеанском регионе попытки создать альтернативы Euroclear были неудачными. В марте 2025-го Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) заявила о совместной с Управлением денежного обращения Гонконга (HKMA) работе над созданием региональной азиатской расчетно-клиринговой палаты, которая должна стать альтернативой бельгийской Euroclear и люксембургской Clearstream. Работы в этом направлении, по данным Financial Times, ведутся как минимум с июня 2022 года.

В HKEX и HKMA заявили о намерении таким образом интернационализировать юань как глобальную резервную валюту и средство расчета по сделкам с ценными бумагами. Основой расчетного центра должен стать Центральное подразделение денежных рынков HKMA, которое выполняет роль ЦРД для административного района. Оно управляет рыночными активами на сумму около $5 трлн.

Euroclear и Россия

В феврале 2007 года Euroclear начала использовать рубль в качестве расчетной валюты, а в апреле того же года группа подписала меморандум о взаимопонимании с российским Национальным депозитарным центром, после чего в сентябре НДЦ открыл счет в бельгийском депозитарии. Национальный депозитарный центр изначально развивался как кредитная организация, специализирующаяся на сопровождении биржевых расчетов, а в ноябре 2012 года получил статус центрального депозитария в России (под названием Национальный расчетный депозитарий — НРД). В 2012 году российская Федеральная служба по финансовым рынкам допустила Euroclear на российский рынок ценных бумаг. С этого момента начал строиться прямой «депозитарный мост» между бельгийским депозитарием и НРД, процесс занял около двух лет.

После 2014 года, начиная с регламента Евросовета № 269/2014 об ограничительных мерах в ответ на присоединение Крыма, Euroclear соблюдал санкции, вводимые против российских физических и юридических лиц в ЕС и в США. Например, в июне 2017 года система остановила расчеты по бондам Alliance Oil Эдуарда Худайнатова на $800 млн после того, как США ввели санкции против двух компаний-поручителей по этим бумагам.

В конце февраля — начале марта 2022 года Euroclear и Clearstream на фоне масштабных западных санкций после начала военных действий на Украине перестали осуществлять операции по счетам российского НРД в стандартном режиме, ссылаясь на необходимость разъяснений от регулирующих органов, то есть де-факто заморозили операции российских инвесторов, которые имели в портфелях еврооблигации и иностранные акции. Де-юре блокировка состоялась летом 2022 года, когда ЕС ввел блокирующие санкции против НРД. В феврале 2023 года Euroclear прекратил расчеты в рублях.

Замороженные активы России

26 февраля 2022 года страны «Большой семерки» согласовали заморозку активов российского Центрального банка за рубежом. Через два дня, 28 февраля 2022 года, в рамках введенных против России санкций Совет ЕС принял регламент 2022/334, которой обездвижил активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд ($300 млрд по оценке Минфина на март 2022-го), более двух третей от этой суммы заморожено в ЕС.

В депозитарии Euroclear лежит основная доля (97%) замороженных российских резервов в Бельгии, сумма которых оценивается в $216 млрд. В основном они хранятся в виде ценных бумаг, включая гособлигации европейских стран, номинированные в долларах США и евро. Это единственная финансовая структура, которая публикует точные данные о российских активах.

Euroclear и другие ЦРД реинвестируют денежные средства, которые появляются в результате поступления купонных платежей по облигациям, принадлежащим Банку России, или дивидендов по акциям, или погашения облигаций по истечении срока их обращения, или возврата депозитов, размещенных Банком России в финансовых институтах (таких как Euroclear Bank). Суммарно, по оценкам Еврокомиссии, обездвиженные активы могут приносить €2,5–3 млрд в год чистой прибыли в виде купонных платежей и денег от погашения облигаций, причитающихся подсанкционным организациям. По внутренним правилам Euroclear обязан инвестировать эти активы через бельгийский Центральный банк по самой низкой (безрисковой) ставке доходности.

За 2022 год Euroclear заработал €821 млн на инвестировании российских активов, без учета этих средств доход процентный доход Euroclear составил €348 млн. В результате финансовые показатели за тот год в депозитарии назвали рекордными. В Euroclear при этом подчеркивали осторожность действий c российскими ценными бумагами и отказывались распределять прибыль (она составила €597,3 млн).

За 2023 год процентные доходы Euroclear от инвестирования российских активов составили уже €4,4 млрд, или около 80% процентных доходов финансовой группы за весь год, в бюджет королевства было уплачено €1,085 млрд налогов.

В 2024-м процентный доход от замороженных активов достиг уже около €6,9 млрд, из которых €1,7 млрд были уплачены в качестве налогов в бельгийскую казну. Административные и операционные расходы, связанные с управлением замороженных российских активов, депозитарий оценил в €94 млн. За девять месяцев 2025-го соответствующий доход Euroclear составил €3,9 млрд, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В депозитарии связали это с постепенным снижением ставок.

Использование замороженных активов

12 февраля 2024 года Совет ЕС предписал европейским депозитариям, хранящим российские суверенные активы на сумму более €1 млн, начиная с 15 февраля обособлять такие активы и отдельно учитывать доходы, полученные от управления ими. С этой же даты депозитариям запретили как-либо распоряжаться полученной чистой прибылью от управления активами — то есть распределять ее в виде дивидендов или других механизмов в пользу акционеров и третьих лиц.

В мае 2024 года Евросовет законодательно оформил механизм передачи Украине 99,7% «непредвиденных и чрезвычайных доходов» (чистой прибыли), которую европейские депозитарии получают от управления замороженными активами российского ЦБ. Из них 90% должна были пойти в фонд помощи Украине на закупку вооружений и 10% — на нелетальную помощь Украине. В регламенте ЕС утверждается, что «непредвиденные» прибыли от управления активами Банка России «не являются суверенными активами», поэтому механизм их передачи Украине не нарушает права собственности. В соответствии с этим решением в июле того же года Euroclear перевел в фонд помощи Украине первый транш на сумму €1,55 млрд, второй транш в марте 2025-го составил 2 млрд, а остаток в размере €0,4 млрд должен быть выплачен в течение пяти лет.

В июне 2024 года страны «семерки» выступили с инициативой предоставления Украине кредита на $50 млрд, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. В том же месяце Евросовет подтвердил намерение оставить российские активы заблокированными до окончания боевых действий и выплаты Украине компенсаций. Позже, в октябре, G7 согласовала выдачу Украине кредита на $50 млрд, а во исполнение решения G7 Евросовет издал регламент № 2024/2773, который создал Механизм кредитования Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), и одобрил выдачу Украине кредита до €35 млрд за счет активов России на 45 лет.

В декабре 2024-го Евросовет в рамках нового 15-го пакета санкций ввел исключение из правил, позволившее европейским ЦРД обращаться к компетентным органам государств ЕС с просьбами о разморозке остатков денежных средств для их использования по обязательствам перед клиентами. Euroclear в марте 2025-го обратился к этой норме и разблокировал €3 млрд для выплат компенсаций клиентам, которые столкнулись с ответным изъятием активов в России.

Поскольку санкции продлевались каждые полгода, и существовал риск, что некоторые государства (например, Венгрия или Словакия) могли заблокировать продление их действия, 12 декабря 2025-го страны ЕС в соответствии со ст. 122 Договора о Евросоюзе одобрили замораживание активов ЦБ в европейской юрисдикции на неопределенный срок.

3 декабря 2025-го глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила два варианта финансирования Украины: через привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета или с помощью репарационного займа за счет замороженных российских резервов. Москва считает любые действия со своими активами воровством. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство разрабатывает ответные меры.

В ЕК максимальную сумму репарационного займа определили в размере €210 млрд заблокированных активов России, основная их часть хранится в Euroclear. По задумке Еврокомиссии, европейские финансовые учреждения — держатели российских средств должны были передать их в специальный долговой инструмент ЕС, а ЕС в свою очередь выделить взятые в долг у финансовых институтов средства Украине на условиях беспроцентного займа. Киев же должен был бы рассчитываться по кредиту за счет получения от России репараций за ущерб от военных действий. В юридическом обосновании Еврокомиссия оперировала терминологией «остатков денежных средств» от активов России, обозначая, что на них не распространяется суверенный иммунитет, а обязательства финансовых учреждений перед Россией сами по себе останутся незатронутыми. Для финансовых институтов Европы были предусмотрены гарантии со стороны бюджета ЕС и бюджетов стран-участниц союза на случай, если возникнет необходимость срочных расчетов с Россией.

Однако критики механизма обращали внимание на правовую неопределенность в действиях ЕС, отсутствие значимых прецедентов и риски утраты привлекательности европейских финансовых рынков и евро как мировой резервной валюты. В частности, такую позицию озвучила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

В Бельгии эту инициативу не поддержала ни одна политическая сила, против нее неоднократно высказывался премьер-министр страны Барт де Вевер. В ноябре 2025-го в интервью изданию Le Monde глава депозитария Валери Урбен также высказалась против конфискации российских активов и пригрозила ЕС судебным иском в случае конфискации российских средств, которая, по ее словам, в худшем сценарии может привести к банкротству Euroclear. В Бельгии потребовали «полного распределения рисков» в случае предъявления Россией претензий. Позже свои прямые убытки из-за ответных мер Москвы в Euroclear оценили в €16 млрд потерянных активов в России. Согласно отчетности самого депозитария, на конец 2024 года в России у Euroclear были заблокированы активы всего на 41,9 млрд руб. (€0,4 млрд) и 9,7 млрд руб. (€0,1 млрд). Кроме того, по данным Financial Times, на счетах типа С в России заблокированы $33 млрд средств клиентов Euroclear.

В итоге совет ЕС, который должен был выбрать механизм поддержки Украины в декабре 2025 года, выдачу репарационного кредита за счет замороженных российских резервов не поддержал. В Euroclear приветствовали это решение.

В декабре 2025-го высокопоставленный банкир из совета директоров Mfex (дочерней компании Euroclear) Оливье Юби попал под подозрение, потому что с 2015 по 2024-й 155 раз летал в Россию. Представитель Euroclear сообщил, что тот увлечен балетом в Большом театре, в то время как источники EUobserver указали, что он злоупотреблял своим положением, пытаясь организовать встречи между главой Euroclear Валери Урбен и российской стороной.

Иск ЦБ России и частных инвесторов к Euroclear

Из-за блокировки в Euroclear зарубежных активов российских инвесторов, начиная с середины 2023 года против международного депозитария было подано более 150 исков, в подавляющем большинстве случаев — в российские судебные инстанции (по регламенту ЕС № 2600 решения российских судов не подлежат исполнению в ЕС). В июле 2023-го иск к клиринговой системе подал первый частный инвестор. В том же месяце был зарегистрирован и первый коллективный иск российских инвесторов на сумму ₽2 млрд. В августе того же года иск к Euroclear подало первое системное финансовое учреждение — Совкомбанк. После заморозки своих активов в 2022 году российские инвесторы подают в Euroclear также индивидуальные заявки на их разблокировку, однако число успешных кейсов не велико.

На фоне вынесенного на рассмотрение Совета ЕС предложения Еврокомиссии о выдаче займа Украине за счет российских активов в декабре 2025-го российский Центробанк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Euroclear из-за ущерба от «незаконных действий» на сумму 18,2 трлн руб. (€200,1 млрд). По мнению большинства опрошенных РБК юристов, шанс на исполнение решения по иску ЦБ в самом ЕС ничтожно мал, однако требование закладывает основы для «симметричного ответа» по замороженным в России активам Euroclear и клиентов-нерезидентов.

В ответ Euroclear заявил, что готов защищаться в российских судах. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя решение ЦБ, заявила, что комиссия уверена в законности использования российских активов для финансирования Украины.

После того как ЕС 19 декабря 2025-го решил не конфисковывать российские резервы, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ все равно не собирается отзывать иск. Также ЦБ не исключил иски к другим держателям российских суверенных активов в Евросоюзе.