Политика
0

Euroclear ответил на заявление ЦБ об иске из-за российских активов

Euroclear выразил готовность защищаться после заявления ЦБ об иске из-за активов
Штаб-квартира Euroclear
Штаб-квартира Euroclear (Фото: Yves Herman / Reuters)

Депозитарий Euroclear готов защищаться в российских судах по искам в связи с блокированием активов России в Бельгии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации в ответ на вопрос о поданном российским ЦБ иске в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков.

«Мы не комментируем иск Центробанка России, пока мы видим только информацию из СМИ и его пресс-релиз» — заявили ТАСС в пресс-службе Euroclear.

«Судебная буря»: что ЦБ может противопоставить конфискации резервов в ЕС
Фото:Андрей Любимов / РБК

Банк России ранее сообщил о намерении в пятницу, 12 декабря, подать иск в электронном виде против бельгийского Euroclear в Арбитражный суд Москвы из-за замороженных российских активов. «Иск связан с причинением вреда (деликт) Банку России незаконными действиями Euroclear», — пояснил регулятор.

Подача иска обусловлена, в частности, анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств Банка России, а также планами по использованию активов для передачи третьим лицам. Общий объем ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, пояснил Центробанк.

Банк России пообещал оспорить все «прямые или косвенные» действия Еврокомиссии по несогласованному использованию активов России. Также регулятор рассматривает возможность защиты своих интересов в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах-членах ООН.

В начале декабря Еврокомиссия предложила странам ЕС два варианта, чтобы финансировать Украину: через привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета или выдачу «репарационного кредита» в размере €210 млрд из замороженных российских активов. Накануне, 11 декабря, большинство стран Евросоюза поддержали бессрочную блокировку российских активов до тех пор, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации». Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.

Против использования российских активов ранее выступила Бельгия. Позицию власти страны объяснили риском для собственной экономики в случае ответных мер со стороны России. Euroclear допускал, что из-за ответных мер Москвы может потерять свои активы в России на €16 млрд. Глава депозитария Валери Урбен пригрозила ЕС судебным иском в случае конфискации российских средств.

Позднее бельгийский министр финансов Винсент Ван Петегем признал, что замороженные в Европе российские активы будут «в какой-то момент» использованы для финансирования Украины. Вместе с тем он добавил, что Бельгия «не пойдет ни на какие безрассудные компромиссы», пока не согласится на какую-либо сделку по этому поводу.

Материал дополняется

