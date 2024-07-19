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Военная операция на Украине ,  
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Euroclear анонсировал первый транш доходов от российских активов Украине

Euroclear анонсировал первый перевод в размере €1,55 млрд в фонд ЕС для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
В бельгийском Euroclear находится порядка €200 млрд замороженных российских активов. В июне в ЕС согласовали использование прибыли от этих активов для Украины. Первый транш в размере €1,55 млрд поступит в фонд ЕС до конца месяца
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Бельгийский депозитарий Euroclear в июле осуществит первый перевод в Европейский фонд для Украины в размере €1,55 млрд от доходов с российских активов, сообщается на сайте депозитария.

«Эта сумма добавится к €836 млн корпоративных налогов, которые должны быть уплачены бельгийскому государству с прибыли, связанной с российскими активами, в первом полугодии 2024 года», — говорится в сообщении Euroclear.

Как уточнили в депозитарии, в первом полугодии 2024 года проценты от доходов с российских активов составили «приблизительно €3,4 млрд». Платеж в фонд ЕС будет переведен в соответствии с недавно принятым в ЕС положением о взносах в фонд.

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После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийском Euroclear. По итогам прошлого года депозитарий получил доход с этих активов на €4,4 млрд, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд. В июне в ЕС согласовали использование прибыли от российских активов для Украины. Средства планируют направить через страны-посредники — Германию, Чехию и Данию.

В Кремле предупреждали, что возможная конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» западной экономики и «предметом судебных разбирательств». Министр финансов Антон Силуанов обещал ответить зеркальными мерами, отмечая, что у России есть все возможности для этого.

Вместе с этим в Минфине не исключали, что средства в обозримом будущем вернуть не получится. «В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда», — признал в конце июня директор департамента контроля за внешними ограничениями ведомства Дмитрий Тимофеев.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Euroclear российские активы санкции Военная операция на Украине
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