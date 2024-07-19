Euroclear анонсировал первый транш доходов от российских активов Украине
Бельгийский депозитарий Euroclear в июле осуществит первый перевод в Европейский фонд для Украины в размере €1,55 млрд от доходов с российских активов, сообщается на сайте депозитария.
«Эта сумма добавится к €836 млн корпоративных налогов, которые должны быть уплачены бельгийскому государству с прибыли, связанной с российскими активами, в первом полугодии 2024 года», — говорится в сообщении Euroclear.
Как уточнили в депозитарии, в первом полугодии 2024 года проценты от доходов с российских активов составили «приблизительно €3,4 млрд». Платеж в фонд ЕС будет переведен в соответствии с недавно принятым в ЕС положением о взносах в фонд.
После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийском Euroclear. По итогам прошлого года депозитарий получил доход с этих активов на €4,4 млрд, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд. В июне в ЕС согласовали использование прибыли от российских активов для Украины. Средства планируют направить через страны-посредники — Германию, Чехию и Данию.
В Кремле предупреждали, что возможная конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» западной экономики и «предметом судебных разбирательств». Министр финансов Антон Силуанов обещал ответить зеркальными мерами, отмечая, что у России есть все возможности для этого.
Вместе с этим в Минфине не исключали, что средства в обозримом будущем вернуть не получится. «В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда», — признал в конце июня директор департамента контроля за внешними ограничениями ведомства Дмитрий Тимофеев.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации