Лагард усомнилась в юридическом обосновании «репарационного» кредита
Предложенный Еврокомиссией (ЕК) план выдачи «репарационного» кредита Украине «с натяжкой» обоснован с юридической и финансовой точек зрения, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает Reuters.
По словам Лагард, задачей ЕЦБ было выявить риски, поскольку на карту поставлены ключевой элемент европейской финансовой системы — депозитарий Euroclear, где размещены замороженные российские активы, — и репутация Европы.
«Если мы хотим сохранить Европу как центр верховенства права, мы не должны начинать с нарушения этого принципа», – подчеркнула Лагард (цитата по
Financial Times).
3 декабря глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила два варианта дальнейшей помощи Украине со стороны ЕС. Первый — это выдача так называемого репарационного кредита Киеву под залог замороженных в Европе российских активов. Его обсуждают с начала осени. Второй — совместные заимствования европейскими странами, которые будут опираться на бюджет ЕС.
Лагард и раньше называла идею о «репарационном» кредите Киеву спорным с юридической точки зрения. Она предупреждала, что такой шаг может подорвать доверие к евро и отпугнет инвесторов, что негативно повлияет на финансовую стабильность Евросоюза.
Против схемы с «репарационным» кредитом также последовательно выступает Бельгия, на территории которой — в депозитарии Euroclear — хранится большинство замороженных активов России. Фон дер Ляйен 3 декабря пообещала властям Бельгии защитить королевство от потенциальных рисков.
Москва сравнивает любой вариант использования российских активов с воровством, в Кремле предупреждали, что обратятся в суды в случае такого шага со стороны ЕС. В правительстве также подготовлены ответные меры, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
